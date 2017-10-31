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Попаснянські комунальники додугодами підняли собі ціну на А-92 на 50% – дорожче всіх заправок Луганщини

31 Жовтня 2017

КП «Попаснянський районний водоканал» 10 жовтня підписало з ТОВ ВТФ «Октава» четверту додаткову угоду щодо підняття ціни на пальне за договором поставки від січня 2017 року, в результаті чого вартість бензина А-92 зросла з первинної ціни 18,20 грн/л до 27,80 грн за, а дизельне пальне подорожчало з 18 до 25,70 грн/л. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За даними ресурсу «Все АЗС», бензина А-92 на заправках Луганської області станом на 10 жовтня коштував від 23,95 до 26,99 грн/л на фірмових заправках «ОККО» та «ВОГ». У жодного роздрібного постачальника не було 27,80 грн/л.

Так само немає і досі у жодної автозаправки такої ціни і зараз – станом на кінець жовтня. Аналогічна ситуація і з дизельним паливом, ціну на яке замовник і «Октава» також підняли дорожче всіх заправок.

«Попаснянський районний водоканал» уклав договір з ТОВ ВТФ «Октава» щодо поставки 162 255 л бензину марки А-92 та 124 403 л дизельного палива на початку січня 2017 року.

В ході аукціону «Октава» знизила свою первинну цінову пропозицію на 9% і перемогла з заявкою 5,19 млн грн. Тобто, на момент підписання договору 1 л А-92 коштував 18,20 грн та дизеля – 18 грн.

За даними «Центру вдосконалення закупівель», 25 січня сторони уклали першу додаткову угоду. Згідно з нею, у зв’язку зі зміною ставок податків та зборів ціну пального підняли на 24-32% (24 грн/л за А-92 та 22,40 грн/л за ДП).

У вересні сторони уклали ще дві додаткові угоди, однак, двічі прикріплена лише угода №3. У ній прописане чергове підняття ціни – до 26,60 грн/л по А-92 (10,8%) та до 24,65 грн/л по дизелю (10%). Підстав для підняття ціни замовник не зазначає.

Через місяць, у жовтні, знову без пояснень причин зміни ціни, комунальники уклали з «Октавою» додаткову угоду №4. У ній йдеться про наступне підвищення цін: А-92 – до 27,80 грн/л (4,5%), дизель – 25,70 грн/л (4,3%).

Таким чином, ціна за літр бензину А-92 з моменту підписання первинного договору зросла на 53%, а за літр дизпалива – на 43%.

Додамо, 13 вересня ВТФ «Октава» уклала договір поставки бензину А-92 з комунальним «Територіальним медичним об’єднанням м. Лисичанськ» за ціною – 25,9 грн/л.

ТОВ Виробничо-торгівельна фірма «Октава» зареєстроване у Лисичанську на Сергія Селиванова, керівником є його дружина Наталія Селиванова. Селиванов також є власником паливного ПП «Ост» та співволодіє разом з Ольгою Ломовою ПП «Вест “С”».

З початку року фірма отримала держзамовлень на загальну суму 10,39 млн грн, з яких замовлення «Попаснянського районного водоканалу» є найдорожчим.

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