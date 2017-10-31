Новачок дасть бізнес-партнеру Клюєвих половину зі 125 мільйонів на очисні та каналізацію Яремче

Департамент будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА 23 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Промцивільбуд-М» будівництво у м. Яремче за 125,21 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. збудують очисні споруди та каналізаційні мережі продуктивністю 4 тис куб. м на добу за проектом ТОВ «Вулвер». Перша черга передбачає виробничо-допоміжну будівлю каналізаційну насосну станцію (КНС) промивної води, контактний резервуар, КНС господарсько-побутових стоків, мулозгущувач, електролізну, адміністративно-побутову будівлю з лабораторією, паливну, каналізаційний колектор від насосної станції до приймального колодязя, приймальний колодязь і два аеротенки по 1 тис куб. м. Друга черга включає каналізаційний колектор від насосної станції до приймального колодязя і два аеротенки по 1 тис куб. м. Строк експлуатації складає 10 років, а строк гарантії – рік.

Субпідрядник ТОВ «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» змонтує технологічне обладнання та виконає пусконалагоджувальні й сантехнічні роботи на 52% вартості підряду.

За підсумковою відомістю ресурсів, компактна установка Huber Ro5 60 в комплекті коштує 14,07 млн грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще у 14,65 млн грн. обійдеться система біологічної очистки Biokos у складі: мембранні аератори HAFI Strip – 60 шт., перемішувачі – 4 шт., ерліфт – 4 шт., гравітаційний клапан – 36 шт., трубопроводи відведення очищеної води – 4 к-т, зворотні клапани – 4 шт., дросельні клапани з електроприводом – 4 шт., електрошафа з кабелями – 2 к-т, СПС-базисна система управління з управляючим елементом – 2 к-т, прилади вимірювання кисню, сенсори кисню, перетворювач сигналу – 2 к-т.

За даними Івано-Франківської ТПП, система Biokos коштує 15,07 млн грн., а ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» пропонувало її за 2,51 млн грн.

Шнековий дегідратор осаду XF-301 з шафою керування коштує 7,52 млн грн.

Локальна система генерації гіпохлориту натрію Clortec MCT-24 продуктивністю 10,8 кг/добу в комплекті коштує 2,02 млн грн.

Повітродувка HAFI ABU 10.10-100 18,5 квт з шафою керування коштує 922 тис грн.

Гарячекатана арматурна сталь коштує 8-10 тис грн./т, природний рядовий пісок – 63 грн./куб. м, а суміш Ceresit CT 190 – 5,58 грн./кг, що дешевше від ринку.

Натомість бортові камені БР300.30.15, придбані по 535 грн./шт., у серпні можна було знайти у продажу по 490 грн./шт.

На заробітну плату піде 1,78 млн грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 647 тис грн.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 131,17 млн грн.

На вимогу аноніма замовник зняв обмеження аналогічних угод 2015-2017 роками.

Згаданий «Юнібуд Енерго Сервіс» Юрія Гайворонського з нижчою на третину ціною відхилили за ліцензію на будівництво класу СС2 замість СС3, занижену вартість обладнання за даними Івано-Франківської ТПП і нестачу довідки про відсутність заборгованості в одному з банків. Фірма скаржилась в АМКУ, але завантажила платіжне доручення наступного дня, тож адмінколегія не стала розглядати скаргу.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «А Плюс Буд» Ярослава Свинцицького, ПП «Вестінвестбуд» Лесі Шекель і ТОВ «УБК «Будінжинірінг» Інни Скрипнюк.

Столична фірма «Промцивільбуд-М», яка вперше виграла тендер, належить директору Олексію Бондару і ТОВ «Будмасінвест» Ганни та Олександра Мазурів. Мазури також є кінцевими бенефіціарами ТОВ «Промцивільбуд» з Іваном Мазуром із Росії.

Субпідрядником «Ем. Ай. Інжиніринг Україна» зі статутним капіталом 1 400 грн. керує Ігор Колібаба. Засновниками є Юліан Муравський з Моршина, австрійська «Вас Менеджмент Консалтінг Енд Трейдінг Гмбх» Вадима Шпаковського і латвійська «АБС Інвест», якою володіють Вербум Марія Агнес та Лохнен Мерседес із Нідерландів.

Нагадаємо, брати Вадим та Артем Шпаковський раніше володіли ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів на постачання труб», де їхнім партнером було ПрАТ «Укрпідшипник» братів Андрія і Сергія Клюєвих.

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