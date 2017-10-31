НАБУ підозрює, що залізничники злили «Скелі терціум» 85 мільйонів за ліве паливо

Національне антикорупційне бюро вважає, що під час закупівлі філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» нафтопродуктів у ТОВ «Скела Терциум» могла відбутись розтрата коштів на суму 84,5 млн грн.

Про це свідчить ухвала Солом’янського райсуду м. Києва, куди детектив звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження № 52017000000000618 від 14.09.2017 р.

На початку липня 2016 року філія «ЦТС «Ліски» за результатами тендеру замовила «Скела Терциум» 5 тис тонн флотського мазуту Category ISO-F RME 180 та 1 743 т суднового дизельного палива Category ISO-F DMA на загальну суму 101,50 млн грн. Розмитнене паливо потрібно було поставити до кінця року на два залізничні пороми – «Герої Шипки» і «Герої Плевни» (ДП «Іллічівський морський торговельний порт»).

В клопотанні детектив зазначив, що протягом 2016 року «Скела Терциум» не імпортувало в Україну та не закуповувало у інших імпортерів вказані марки мазуту та дизпалива. Взагалі протягом 2016 року мазут флотський Category ISO-F RME 180 і дизельне пальне Category ISO-F DMA не перевозилися української залізницею і не імпортувалися в країну. Натомість «Скела Терциум» оформило придбання палива у ТОВ «Варіант Ойл», у якого взагалі відсутні імпортні операції і яке не купляло мазут та дизпаливо згаданих марок.

В клопотанні детектива була вказано, що протягом минулого року було поставлено лише 140 тон мазуту та 64 тони дизпалива на один з поромів. При цьому сторони в податковій своїй звітності відмітили повне виконання угоди про постачання палива. На основі цього залізничники перерахували фірмі 84,5 млн грн, які потім було переведено на рахунки «Варіант Ойл».

На думку НАБУ, це свідчить про безтоварність операцій з метою розтрати та привласнення коштів.

В суді детектив клопотав про проведення огляду одного порому для взяття зразків нафтопродуктів на ньому та виявлення і вилучення документів щодо завантаження цього палива та його використання. Це клопотання суд задовольнив, але відмовив в НАБУ в пошуку на судні чорнових записів, блокнотів та комп’ютерної техніки, які б могли доповнити інформацію про використання нафтопродуктів.

Власниками «Скела Терциум» є Сергій Непом’ящий та Євгенія Федорович, яка в 2015 р. балотувалася у Полтавську міськраду від ВО «Батьківщина». Вона є сестрою Сергія Бєлашова, директора фірми.

За однією адресою з переможцем по вул. Сергія Струтинського, буд. 13-15, офіс 509/2 прописане ТОВ «Газоторгова компанія» Олексія та Антона Дубасів. Останній до сих пір є помічником без фракційного нардепа Олександра Онищенка, який переховується за кордоном і якого НАБУ звинувачує в створенні злочинної групи для розкрадання природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті чого державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. Розслідування у цьому кримінальному провадженні НАБУ почало в грудні 2015 року.

«Варіант ойл» з 2015 року записане на харків’янина Павла Чєпєлєва.

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