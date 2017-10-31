Гніздо Авакова на Мироносицькій, 22

Хто мешкає у харківському будинку, де НАБУ проводило обшук по справі «рюкзаків Авакова».

31 жовтня співробітники НАБУ провели обшук у багатоквартирному будинку по вул. Мироносицькій, 22 в центрі Харкова. Причина обшуку – справа щодо постачання рюкзаків для МВС. Саме в цьому будинку вже багато років мешкає найближче оточення міністра МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, у лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 тис. грн та ФОП Плигачов на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні міністру МВС Арсену Авакову. В мережі інтернет з’явилося відео, зняте прихованою камерою у кабінеті заммінстра МВС Сергія Чеботаря. На ньому видно, як особа, схожа на сина міністра Авакова, обіцяє поставити відомству велику партію рюкзаків, а замміністра ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити. Згодом з’ясувалося, що «Дніпровенд» користувалася номером телефону харків’янина Володимира Литвина, який є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова.

Кримінальне провадження по «рюкзаках Авакова» відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

І ось свій хід зробило НАБУ. Заданими прес-служби агентства, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України ( у справі фігурував Сергій Чеботарь), представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу. Останній ймовірно Олександр Аваков. Саме в його квартирі у будинку на вул. Мироносицькій й проводився обшук.

За версією слідства, у 2015 році зазначені особи причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.

Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Тож повернемося к будинку, який побудувала в 2003 році фірма родини Авакова – «Інвестор Еліт Буд». Чужих людей в цьому будинку немає. Всі вони фактично мають відношення до корпорації «Інвестор».

Окрім Олександра Авакова в будинку квартира є й у його батька – міністра МВС. Він володіє 12-кімнатними апартаментами площею 657 кв. м.

Квартира площею 212 кв.м. є у в.о. ректора Національного фармацевтичного університету Алли Котвіцької. Вона стала очолювати вуз після того, як поліція відкрила кримінальне провадження щодо внесення недостовірних даних до річної декларації колишнім ректором – Валентином Черних.

Алла Котвіцька – колишня дружина нардепа Ігора Котвіцького («Народний Фронт»). Останнього підозрювали у виведенні $40 млн. на Панаму в інтересах компаній, пов’язаних з Миколою Злочевським.

Чотирьохкімнатну квартиру площею 188 кв.м. має суддя Харківського окружного адміністративного суду Світлана Архіпова. Вона є дружиною давнього бізнес-партнера та друга Авакова Геннадія Гаєвого. Саме з останнім Аваков переховувався у Італії за часів Януковича.

5-кімнатна квартира площею в 200,8 кв.м. є у Ігора Морконтова – акціонера ПАТ «Інвестор», колишнього члена наглядової ради банку «Базис».

Зараз Морконтов разом з Олександром Аваковим, Геннадієм Гаєвим, Ігорем Котвицьким є бенефіціарами харківської ТОВ «Телекомпанія «АТН».

7-кімнатна квартира в цьому будинку площею 385,1 кв.м. належить Миколі Лисенко, який відомий, як віце-президент ПАТ «Інвестор».

Квартира площею 212,8 кв.м належить Віолетті Амірян, яка є донькою ще одного віце-президента «аваківської» корпорації – Ашота Аміряна.

Квартирою площею 400.6 кв.м. володіє Наталія Бугаєць. Вона є донькою екс-директора АТ «Турбоатом» та члена набради банку «Базіс» померлого Анатолія Бугайця. Саме за часів останнього фактично державний «Турбоатом» почав тримати свої рахунки у банку «Базис».

Також квартири в цьому будинку має син екс-директора «Шебелінкагазвидобування» Валентина Горбенко – Дмитро Горбенко та Анатолій Скідан, який має спільні мисливські угіддя з нардепом Дмитром Шенцевим.

Павло Новик, для “Наших грошей”



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