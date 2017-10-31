НОВИНИ

31.10.2017

Гніздо Авакова на Мироносицькій, 22

Бізнес родини Королевської переписали на власника її машини – сліди ведуть до мільйонів вуглепрому і «Укрзалізниці»

Обрано заставу соратнику Мартиненка, який підписав угоди зі «Skoda» з переплатою у 6,4 млн євро

Як магія переслідувала ДАІшника, а суд у це повірив

Новачок дасть бізнес-партнеру Клюєвих половину зі 125 мільйонів на очисні та каналізацію Яремче

Попаснянські комунальники додугодами підняли собі ціну на А-92 на 50% – дорожче всіх заправок Луганщини

НАБУ підозрює, що залізничники злили «Скелі терціум» 85 мільйонів за ліве паливо

Екс-керівник запорізької поліції зі службової квартири зробив магазин

Член наглядової ради банку «ICU» очолив фірму «JKX», якій Україна програла $12 мільйонів

«Селидіввугілля» вдвічі переплатило за саморятівники ціною 59 мільйонів

30.10.2017

Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

Мільярдні оборудки: залізниця на чверть підняла новій «прокладці» ціну стрілочних переводів, по яким НАБУ веде справу

Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

«Третя вантажна компанія» Насалика-молодшого пов’язана з менеджером російської «Першої вантажної»

СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Гніздо Авакова на Мироносицькій, 22

31 Жовтня 2017

Хто мешкає у харківському будинку, де НАБУ проводило обшук по справі «рюкзаків Авакова».

31 жовтня співробітники НАБУ провели обшук у багатоквартирному будинку по вул. Мироносицькій, 22 в центрі Харкова. Причина обшуку – справа щодо постачання рюкзаків для МВС. Саме в цьому будинку вже багато років мешкає найближче оточення міністра МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, у лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 тис. грн та ФОП Плигачов на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні міністру МВС Арсену Авакову. В мережі інтернет з’явилося відео, зняте прихованою камерою у кабінеті заммінстра МВС Сергія Чеботаря. На ньому видно, як особа, схожа на сина міністра Авакова, обіцяє поставити відомству велику партію рюкзаків, а замміністра ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити. Згодом з’ясувалося, що «Дніпровенд» користувалася номером телефону харків’янина Володимира Литвина, який є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова.

Кримінальне провадження по «рюкзаках Авакова» відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

І ось свій хід зробило НАБУ. Заданими прес-служби агентства, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України ( у справі фігурував Сергій Чеботарь), представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу. Останній ймовірно Олександр Аваков. Саме в його квартирі у будинку на вул. Мироносицькій  й проводився обшук.

За версією слідства, у 2015 році зазначені особи причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.

Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Тож повернемося к будинку, який побудувала в 2003 році фірма родини Авакова – «Інвестор Еліт Буд». Чужих людей в цьому будинку немає. Всі вони фактично мають відношення до корпорації «Інвестор».

Окрім Олександра Авакова в будинку квартира є й у його батька – міністра МВС. Він володіє 12-кімнатними апартаментами площею 657 кв. м.

Квартира площею 212 кв.м. є у в.о. ректора Національного фармацевтичного університету Алли Котвіцької. Вона стала очолювати вуз після того, як поліція відкрила кримінальне провадження щодо внесення недостовірних даних до річної декларації колишнім ректором – Валентином Черних.

Алла Котвіцька – колишня дружина нардепа Ігора Котвіцького («Народний Фронт»). Останнього підозрювали у виведенні $40 млн. на Панаму в інтересах компаній, пов’язаних з Миколою Злочевським.

Чотирьохкімнатну квартиру площею 188 кв.м. має суддя Харківського окружного адміністративного суду Світлана Архіпова. Вона є дружиною давнього бізнес-партнера та друга Авакова Геннадія Гаєвого. Саме з останнім Аваков переховувався у Італії за часів Януковича.

5-кімнатна квартира площею в 200,8 кв.м. є у Ігора Морконтова – акціонера ПАТ «Інвестор», колишнього члена наглядової ради банку «Базис».

Зараз Морконтов разом з Олександром Аваковим, Геннадієм Гаєвим, Ігорем Котвицьким є бенефіціарами харківської ТОВ «Телекомпанія «АТН».

7-кімнатна квартира в цьому будинку площею 385,1 кв.м. належить Миколі Лисенко, який відомий, як віце-президент ПАТ «Інвестор».

Квартира площею 212,8 кв.м належить Віолетті Амірян, яка є донькою ще одного віце-президента «аваківської» корпорації – Ашота Аміряна.

Квартирою площею 400.6 кв.м. володіє Наталія Бугаєць. Вона є донькою екс-директора АТ «Турбоатом» та члена набради банку «Базіс» померлого Анатолія Бугайця. Саме за часів останнього фактично державний «Турбоатом» почав тримати свої рахунки у банку «Базис».

Також квартири в цьому будинку має син екс-директора «Шебелінкагазвидобування» Валентина Горбенко – Дмитро Горбенко та Анатолій Скідан, який має спільні мисливські угіддя з нардепом Дмитром Шенцевим.

Павло Новик, для “Наших грошей”

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Як магія переслідувала ДАІшника, а суд у це повірив
31 Жовтня 2017

Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна
27 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

31.10.2017

Харків Гніздо Авакова на Мироносицькій, 22

І-Франк Новачок дасть бізнес-партнеру Клюєвих половину зі 125 мільйонів на очисні та каналізацію Яремче

Луганськ Попаснянські комунальники додугодами підняли собі ціну на А-92 на 50% – дорожче всіх заправок Луганщини

Запоріжжя Екс-керівник запорізької поліції зі службової квартири зробив магазин

Донецьк «Селидіввугілля» вдвічі переплатило за саморятівники ціною 59 мільйонів

30.10.2017

Львів Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

Дніпро Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

Київщина СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

Львів При падінні цін на ринку військовий санаторій додугодами на 20% підняв ціну газу від рідної фірми Ліскі

Київ Армія дала харків’янам аж 37 мільйонів на проект реконструкції стадіону ЦСКА

29.10.2017

Одеса Одесити без відкритих цін поділили третину мільярда на ремонт місцевої траси

Київщина Лікарі Київщини замовили китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Луганські військові закупили коштовні дрова в улюблених харків’ян зі схожими документами

28.10.2017

Донецьк Пов’язані однією кримінальною справою фірми розіграли пальне для шахтарів на 11 мільйонів (додано)

Полтава Полтавчани сховали більшість цін реконструкції корпусу кардіоцентру за чверть мільярда

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ