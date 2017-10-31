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Екс-керівник запорізької поліції зі службової квартири зробив магазин

31 Жовтня 2017

Колишній керівник Запорізького міського управління Міністерства внутрішніх справ Віктор Калашник отримав службову квартиру, приватизував її і зробив з неї магазин. Про це написала Ольга Приходько у виданні «Z-rada», проаналізувавши інформацію про квартири, вилучені із числа службових у 2010-2016 роках.

У червні 2016 на користь Калашника виключили із числа службових двокімнатну службову квартиру загальною площею 49,6 кв.м. по вул. Запорізькій, 1 у центрі міста. У вересні 2016 екс-міліціонер приватизував надану йому нерухомість.

Згідно з Реєстром речових прав, це вже не квартира, а магазин дитячого одягу. Відтак службове житло перетворилось на приватний бізнес.

Коли службову квартиру виключали із списку службових, то ордер на цю нерухомість оформлювали не тільки на колишнього міліціонера, а ще й на його зятя – Антона Бриля, який є чоловіком судді Запорізького окружного адміністративного суду Юлії Калашник.

Бриль зараз значиться керівником фірм «Грін та партнери» і «Новітні теплові системи». Також є співвласником фірми «АВС 2013». У 2014 році він став власником Lexus ES 350(2007 р.в.) офіційно за 220 тис грн., а у 2016 році – Volkswagen Tiguan (2012 р.в.) за10 тис грн. (хоча зараз ринкова ціна такого авто – від 16 до $20 тис). У Бриля є земельна ділянка на 471 кв м. Він будує садовий будинок. Юлія Калашник ще у 2009 році стала власницею автомобіля Toyota RAV-4 (2008 р.в.), а у 2011 році — квартири на 103 кв м вартістю більш ніж півмільйона гривень, яку отримала за договором дарування.

Калашник очолював Запорізьке УМВС до 2014 року. Після подій на Майдані активісти вносили його кандидатуру до списку на люстрацію, щоправда, він три роки тому він сам пішов на пенсію. У 2015 році колишнього міліціонера побачили на одному із засідань запорізького виконкому із годинником на руках, вартість якого оцінили 230 тис грн.

Як з ясувало видання, у 2010 2016 роках у місті змінили статус 430 службових помешкань, які було дозволено приватизувати. Найбільше помешкань дісталося працівникам колишніх ВРЕЖО та потім МПК «Основаніє». З 430 службових квартир «комунальникам» віддали 171 квартиру. Також багато нерухомості отримали працівники поліції (89 квартир), прокуратури (54 квартири), військові (33 квартири) та працівники СБУ (19 квартир). Зокрема, запорізький транспортний прокурор Максим Кацюба, екс-керівник міського ДАІ Олександр Власюк, колишній заступник начальника Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Віктору Хомутову та інші.

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