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Член наглядової ради банку «ICU» очолив фірму «JKX», якій Україна програла $12 мільйонів

31 Жовтня 2017

Високий суд Англії та Уельсу 30 жовтня відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов’язав країну виплатити близько $12 мільйонів нафтогазовій компанії «JKX Oil& Gas Plc». Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі, передає «Інтерфакс-Україна».

Лондонський арбітраж в суперечці «JKX» проти України у лютому відхилив основні вимоги компанії у розмірі $180 млн і визнав законним підвищення рентних ставок на видобуток нафти і газу у 2014 році. Проте ухвалив компенсувати JKX близько $12 млн збитків і зараз апеляція затвердила це рішення.

Підставами для подачі JKX Oil&Gas і афілійованими з нею компаніями позову проти України були: збільшення Верховною Радою ставки плати за користування надрами при видобутку нафти й газу, заборона Кабміном на закупівлю газу певними компаніями у всіх постачальників, крім «Нафтогазу», введення правлінням НБУ адміністративних заходів на валютному ринку.

Для захисту від претензій JKX та афілійованих з нею компаній Міністерство юстиції України за три роки уклало низку угод із міжнародною юридичною фірмою «King & Wood Mallesons LLP» на загальну суму понад $2,5 млн: у 2017 році – на $10 тис, у 2016 році – на $1,90 млн. і 478 тис євро, у 2015 році – на $79 тис.

Основним активом «JKX Oil & Gas» в Україні є «Полтавська газонафтова компанія», що займається видобутком вуглеводнів на шести родовищах у Полтавській області.

Найбільшим акціонером компанії (28%) залишилась «Eclairs Group» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Однак зимою в компанії відбулись зміни. Решта акціонерів «JKX» проголосували за виключення з керівних органів фірми менеджерів групи «Приват». При цьому «JKX» обмежила право голосу підконтрольних Коломойському, Боголюбову і Олександру Жукову компаній. За інформацією «Економічної правди», це сталося через конфлікт навколо призначення нового менеджменту.

Також цієї зими «JKX» призначило керівником «Полтавської газонафтової компанії» Віктора Гладуна.

У квітні Гладун також ввійшов у наглядову раду банку «Авангард», що належить інвестиційній компанії «ICU», яка є фінансовим радником президента Петра Порошенка.

В червні більшість акціонерів JKX не підтримали «приватівську» кандидатуру на посаду члена ради директорів Михайла Бакуненка (раніше працював в «Укрнафтобурінні» та «Укрнафті»). А Гладуна призначили виконуючим обов’язки гендиректора «JKX». В жовтні акціонери зберегли його на цій посаді.

Віктор Володимирович Гладун очолив «Полтавську газонафтову компанію» у грудні 2016 року, коли «приватівський» менеджмент почали усувати з керівництва «JKX».

З травня 2015 по липень 2016 року Гладун працював заступником голови правління «Укргазвидобування».

До цього з 2012 року він очолював Департамент по плануванню і інвестиціям дистрибуції і збуту електроенергії «ДТЕК енерго» Ріната Ахметова.

У 2010-2012 роках Гладун очолював фінансовий департамент ТОВ «Торговий дім – Ніко» з групи «Ніко» Володимира Гнатишина, який раніше був бізнес-партнером міністра юстиції Павла Петренка («Народний фронт»).

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