Бізнес родини Королевської переписали на власника її машини – сліди ведуть до мільйонів вуглепрому і «Укрзалізниці»

Нардеп «Опозиційного блоку» Наталія Королевська не задекларувала жодного автомобіля або бізнесу. Однак автомобіль, який регулярно возить нардепа, належить нинішньому формальному власнику «колишнього» бізнесу родини Королевської, йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Декілька днів поспіль журналісти фіксували, як Королевська приїздить і їде із Верховної Ради на автівці, зареєстрованій на луганчанина Дениса Ігнатьєва.

Нині Денис Ігнатьєв через компанію «Вантажно-транспортне управління» оформлений співвласником «Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська». Це єдина збагачувальна фабрика Західного регіону: тут вугілля обробляють, зневоднюють, очищують та дроблять.

До 2008 року Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська» належала державі. У 2009 році увійшла в структуру новоствореної «Львівської вугільної компанії», 62% якої приватизували приватні фірми. Засновником кількох луганських компаній, які заволоділи акціями, спочатку був чоловік Королевської Юрій Солод.

За версією прокуратури – приватизація пройшла незаконно: за заниженою вартістю і без аукціону. У результаті держава втратила контрольний пакет акцій підприємства. Шахтарі розповідають, що підприємство місяцями не виплачує їм заробітну плату. Власником компанії шахтарі називають Королевську.

У коментарі програмі Королевська зазначила, що вона з чоловіком продали увесь бізнес після походу в політику. Також Королевська заперечила знайомство з Денисом Ігнатьєвим.

Зазначимо, що на дружину брата Дениса Ігнатьєва Світлану записана компанія «Інтеркабель Київ». За даними «Прозорро», цього року «Укрзалізниця» замовила у цієї фірми кабельно-провідникової продукції на 226,20 млн грн.

Наприклад, «Інтеркабель» має поставити залізничникам 281 т проводу виробництва російської фірми АТ «Росскат» по 417 грн/кг. За даними «Zалізниця без корупції», у Росії цей провід продають гуртом по 293 руб., або 136 грн/кг, що утричі дешевше від тендерної ціни. А близька за характеристиками марка МФ-100 коштує на українському ринку близько 250 грн./кг, що принаймні в півтора рази дешевше від закупівлі залізниці.

Нагадаємо, старший брат Королевської Костянтин давно осів в Росії. Раніше він працював у мерії Москви, однак після корупційного скандалу покинув посаду. Нині він займається туристичним бізнесом в окупованому Росією Криму.

На парламентських виборах 2012 року Світлана Ігнатьєва була членом виборчої комісії від партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!». Наталія Королевська є хрещеною матір’ю їх доньки, активно коментує фотографії Ігнатьєвих у соцмережах.





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