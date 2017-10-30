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«Третя вантажна компанія» Насалика-молодшого пов’язана з менеджером російської «Першої вантажної»

30 Жовтня 2017

Син міністра енергетики Ігоря Насалика Максим Насалик у липні 2016 року склав мандат депутата Калуської міської ради і став співвласником фірми «Третя вантажна компанія» (ТОВ «ТВК»). Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного державного реєстру юросіб.

«Третя вантажна» раніше називалася ТОВ «Глобал юнітрейд», її кінцевим бенефіціаром через ТОВ «Аудиторська компанія «Клевер» та ТОВ «Юридичне бюро бізнес-консалт груп» був колишній працівник податкової Максим Білик із Василькова. Влітку 2016 компанія змінила назву на «Третя вантажна компанія», і в неї ввійшли на рівних долях Насалик та Максим Шевченко. Шевченко також є бізнес-партнером по ТОВ «Свинокомплекс Савинський» Володимира Білокудрі, донедавна начальника залізничної станції «Харків-Пасажирський».

«Третя вантажна» займається іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту і у вересні 2016 – після входження в компанію сина міністра – уклала договори з «Українською залізницею».

Такі дані «Наші гроші» знайшли в Єдиному реєстрі судових рішень, коли прокуратура вилучала документацію з «Ремонтного вагонного депо Куп’янськ» регіональної філії  «Південна залізниця» в рамках кримінального провадження щодо розкрадання деталей рухомого складу залізничного транспорту посадовими особами підприємств Харківської області.

У листопаді 2016 «Третю вантажну» почала перевіряти Державна служба фінансового моніторингу на підставі закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». Фірмі тоді блокували банківські рахунки, але більше інформації про згадану перевірку відкриті реєстри не містять.

Як з’ясували «Наші гроші», «Третя вантажна компанія» у травні 2016 вказала своїм номером мобільний, який соціальна мережа Facebook прив’язує до сторінки Анатолія Опатерного – екс-начальника відділу виконання договорів «Першої вантажної компанії в Україні».

«Перша вантажна» – дочірня компанія одноіменного російського відкритого акціонерного товариства, що спеціалізується на перевезенні вантажів. І російська фірма, і її українська дочка зараз перебувають у санкційному списку, обом заборонено транзит і перевезення по Україні.

Колишній начальник у «Першій вантажній» Анатолій Опатерний реєструвався керівником «Третьої вантажної» Насалика у червні 2016 і був ним аж до серпня 2017 року.

Батько Анатолія Опатерного, Костянтин Опатерний, за часів Кірпи працював у головному фінансово-економічному управлінні «Укрзалізниці», а матір Людмила Опатерна – в головному інформаційно-обчислювальному центрі УЗ. Людина з прізвищем Ольга Опатерна досі керує відділом логістики, тарифної політики та маркетингу санкційної «Першої вантажної компанії».

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