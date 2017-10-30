СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

СБУ підозрює посадових осіб Броварської райдержадміністрації (БРДА), виконкому Броварської міськради (БМР), Броварської центральної рай лікарні (БЦРЛ) та КП «Броварське РВУ ЖКХ» у змові з власниками та керівниками ТОВ «Тера-Енерго», ТОВ «Тера-Вінд», ТОВ НВЦ «Тера-Вінд» та ТОВ «Сігара Трейд» у привласненні коштів районного бюджету у великих розмірах протягом 2015-2017 рр. Про це написала Валентина Новицька у «Ні корупції!», посилаючись на ухвалу Печерського райсуду Києва.

Посадовці перераховували «Тера-Енерго» бюджетні кошти з рахунків БРДА, БЦРЛ та «Броварського РВУ ЖКХ» за товари, роботи та послуги, які надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині або взагалі не виконувались, або виконувались безпосередньо працівниками БРДА, БЦРЛ, виконавчого комітету БМР та КП «Броварське РВУ ЖКХ».

В подальшому директор та керівник «Тера-Енерго» Роман Шибіко, який також є депутатом Броварської райради від партії «Наш край», та інші невстановлені особи скеровували кошти, отримані «Тера-Енерго», на рахунки фіктивних підприємств: «Тера-Вінд», НВЦ «Тера-Вінд», «Сігара Трейд» та інших компаній. З цими фірмами «Тера-Енерго» укладало договори субпідряду.

Зокрема, 31 грудня 2015 року «Тера-Енерго», отримавши з районного бюджету 435 тис грн., уклало договір з ТОВ «НПЛ Ком» на виконання монтажних робіт по улаштуванню водопостачання, каналізації, опалення, внутрішнього електропостачання біолабораторії з гаражем та холодильного складу готової продукції у с. Княжичі, вул. Слави, буд. 25. Втім, як встановило слідство, монтажні роботи не виконані, а гараж та холодильний склад відсутні.

У квітні 2016 року директор «Тера-Енерго» провів фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Техбуд Компані» та ТОВ «Юніон-Ст», реконструюючи зовнішнє вуличне освітлення у с. Гоголів за 700 тис грн. бюджетних коштів. Однак зовнішнє освітлення на вулицях села встановлене частково, відсутня частина освітлювальних приладів.

СБУ вважає, що чиновники, реалізовуючи бюджетні та економічні програми Броварського району та міста за попередньою змовою з Шибіко, провели так звані «безтоварні» фінансові операції та вивели у «тіньовий обіг» бюджетні кошти і таким чином привласнили більше 11 млн грн.

СБУ за рішенням суду отримала документи щодо закупівель БРДА, виконкому БМР, лікарні, та КП «Броварське РВУ ЖКХ» у ТОВ «Тера-Енерго» та провела обшук у Центральної рай лікарні. Тим не менш, вже після цих подій на рахунки компанії Шибіко продовжують надходити бюджетні гроші.

За даними порталу використання публічних Є-дати з 12 вересня (дати судової ухвали на доступ до документів) до 17 жовтня «Тера-Енерго» отримало від Броварської центральної районної лікарні майже 200 тис грн. за капремонт даху інфекційного відділення. І ще понад 350 тис грн. авансу рай лікарня дала фірмі депутата на придбання матеріалів з капремонту мереж зовнішнього освітлення, та по кілька тисяч віддала за оперативне техобслуговування трансформаторної станції.

Видання також зазначило, що у «Тера-Вінд» Шибіко є підписантом, у НВЦ «Тера-Вінд» депутат був одним із засновників, а ТОВ «СігараТрейд» керує його дружина Галина Шибіко.

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