При падінні цін на ринку військовий санаторій додугодами на 20% підняв ціну газу від рідної фірми Ліскі

ДП «Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» 23 жовтня уклало додаткову угоду з ТОВ «Енергія України» на підвищення ціни газу у жовтні до 8 940 грн. за тисячу кубометрів. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

За даними «Центру вдосконалення закупівель», санаторій після укладення тендерної угоди в березні сім разів укладав додаткові угоди про зміну закупівельної ціни.

Дата додаткової угоди і період визначення ціни 10 березня 2017 30 березня на «з 1 березня» 24 квітня на «з 1 квітня» 31 травня на «з 1 травня» 20 червня на червень 10 липня на «з 1 липня» 31 серпня на вересень 23 жовтня на «з 1 жовтня» ДП «Трускавецький» 6894 7584 8341 8232 8200 7950 8586 8940 Прейскурант «Нафтогазу» на цю дату 9439 9439 8516 8282 8250 8008 8749 9017

«Енергія України» як переможець тендеру 10 березня уклала угоду с санаторієм про поставки газу до кінця року на загальну суму 3,31 млн грн.

Фірма виграла аукціон, запропонувавши газ по 6 894 грн. за тисячу кубів. Це було на третину дешевше від березневого прейскуранту«Нафтогазу України». Таке зниження ціни дозволило «Енергії України» виграти торги у семи конкурентів.

Але компанія взагалі не поставляла газ замовнику по цій низькій ціні.

Через тиждень замовник і постачальник зменшили загальну вартість угоди до 2,41 млн грн. і приступили до підвищення цін.

30 березня санаторій уклав з фірмою додаткову угоду про підвищення ціни «заднім числом» з 1 березня рівно на 10% – до 7584 грн.

Нова ціна була також нижчою від прейскуранту «Нафтогазу». В квітні замовник і постачальник ліквідували цю різницю, уклавши нову додаткову угоду про підвищення ціни ще на 10% до 8341 грн., що відрізнялось від «Нафтогазу» лише на 2%.

Обидва рази в додаткових угодах посилались на можливість підвищення ціни на 10% у разі коливання ринкової ціни, що передбачено законом «Про публічні закупівлі». Однак саме в цей період березень-квітень відбувалось пониження ринкових цін через закінчення опалювального сезону. Також у цей період знижував свої ціни і «Нафтогаз України» (див. таблицю вгорі).

Чиї довідки на підтвердження коливань ринкових цін пред’являв постачальник замовнику – в тендерній угоді не вказано.

Нагадаємо, зараз НАБУ веде кримінальні провадження по аналогічним випадкам в «Укрзалізниці» і Міноборони. Там тендери на поставки палива виграли фірми з ціною нижчою від ринкової, а потім при відсутності ринкових коливань підіймали ціни 10-відсотковими додатковими угодами.

ДП «Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький» очолює Василь Іванович Вовчанський з річною зарплатою 152 тис грн. Він і підписував угоди з постачальником газу.

Заступником начальника Центру з медичної частини є майор Перченко Роман Володимирович. Раніше директором санаторію Збройних сил України був Володимир Перченко.

За даними «Youcontrol», ТОВ «Енергія України» нині зареєстроване на австрійську фірму «Іефай холдинг», а бенефіціаром вказано австріяка Ніколауса Беккера.

До 2012 року співвласником та директором «Енергії України» багато років був луганський бізнесмен Ігор Ліскі, близький до лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

На «Іефай холдинг» нині також зареєстровано ТОВ «Житомирський картонний комбінат». Раніше «ЖКК» певний час було записано на луганчанина Віталія Відоменка, директора ТОВ «Ефективні інвестиції» Ігоря Ліскі.

«Енергія України» почала брати участь в державних закупівлях з квітня 2016 року, отримавши підряди на поставку газу на 156,61 млн грн.

Окрім вищеописаного підняття ціни для трускавецького санаторію «Енергія України» регулярно підіймала ціни після перемоги на тендерах інших замовників.

Наприклад, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова у лютому 2017 віддав фірмі підряд з ціною газу 7 800 грн. за тисячу кубометрів, а потім у березі двома додатковими угодами підняв до 9 400 грн.

Ще більше зростання ціни дозволили працівники Відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації, які у липні замовили «Енергії України» газ по 5 550 грн., а потім чотирма угодами (остання у жовтні) підняв ціну до 8 122 грн.

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