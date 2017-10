Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх та австрійських труб на 220 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» 25 жовтня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 219,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма Вікторf Пінчука має поставити 3790 т обсадних труб із різзю класу «Преміум» виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) і «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg.» (Австрія), перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Українські безшовні труби 177,8×10,36 та 177,8×11,51 Р110 коштують 59 125 грн./т. У травні «Укргазвидобування» замовляло їх цьому ж постачальнику на відсоток дорожче – по 59 812 грн./т.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 232,09 млн грн.

Дешевшу 16% заявку ТОВ ПКФ «Біліс» і дешевшу на 1 тис грн. заявку фірми «Baotou steel international economic and trading co.,ltd» (Китай) відхилили за якісь невідповідності вимогам тендерної документації. Українську фірму ще у липні відхилили за ненадання оригіналів низки документів. Китайців відхилили у серпні через ненадання ліцензії на виробництво різі VAM TOP виробника Seamless Tube Mill of Baotou Steel Union Co., Ltd (КНР).

Після того переможцем аукціону 1 вересня було визнано «Інтерпайп», однак угоду уклали лише через два місяці.

Дорожчим конкурентом на тендері було дніпровське ТОВ «Нафтосервіс» Анатолія Бєліченка та Андрія Лябогова. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т без ПДВ Труба обсадна 244,48×11,99 P110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 600 55 646,40 Труба обсадна 244,48×13,84 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 1200 55 646,40 Труба обсадна 177,8×10,36 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016 безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 450 59 125,20 Труба обсадна 177,8×11,51 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016 безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 100 59 125,20 Труба обсадна 177,8×11,51 VA-D-150 виготовлена у відповідності до вимог стандарту API 5 CT, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT Виробник: «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg.» (Австрія) 60 83 862,00 Труба обсадна 168,28×10,59 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 1100 59 125,20 Труба обсадна 168,28×12,06 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24,2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 120 59 125,20 Труба обсадна 168,28×10,59 Q125 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24,2- 05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 60 64 568,40 Труба обсадна 114,3х8,5б Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2- 05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) 100 57 780,00

