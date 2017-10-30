НОВИНИ

30.10.2017

Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

Мільярдні оборудки: залізниця на чверть підняла новій «прокладці» ціну стрілочних переводів, по яким НАБУ веде справу

Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

«Третя вантажна компанія» Насалика-молодшого пов’язана з менеджером російської «Першої вантажної»

СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх та австрійських труб на 220 мільйонів

При падінні цін на ринку військовий санаторій додугодами на 20% підняв ціну газу від рідної фірми Ліскі

Армія дала харків’янам аж 37 мільйонів на проект реконструкції стадіону ЦСКА

29.10.2017

«Мотор Січ» за $6,8 мільйона відремонтує двигуни «Русланів» для «Укроборонпрому»

Одесити без відкритих цін поділили третину мільярда на ремонт місцевої траси

«Зоря»-«Машпроект» за 39 мільйонів замовила газ на чверть дешевше від тарифу «Нафтогазу»

Лікарі Київщини замовили китайський томограф за 39 мільйонів

8,25 мільярда минулого тижня

Луганські військові закупили коштовні дрова в улюблених харків’ян зі схожими документами

28.10.2017

7,08 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Пінчук продав «Укргазвидобуванню» своїх та австрійських труб на 220 мільйонів

30 Жовтня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 25 жовтня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Інтерпайп Україна» про закупівлю труб на 219,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Фірма Вікторf Пінчука має поставити 3790 т обсадних труб із різзю класу «Преміум» виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна) і «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg.» (Австрія), перелік яких із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Українські безшовні труби 177,8×10,36 та 177,8×11,51 Р110 коштують 59 125 грн./т. У травні «Укргазвидобування» замовляло їх цьому ж постачальнику на відсоток дорожче – по 59 812 грн./т.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 232,09 млн грн.

Дешевшу 16% заявку ТОВ ПКФ «Біліс» і дешевшу на 1 тис грн. заявку фірми «Baotou steel international economic and trading co.,ltd» (Китай) відхилили за якісь невідповідності вимогам тендерної документації. Українську фірму ще у липні відхилили за ненадання оригіналів низки документів. Китайців відхилили у серпні через ненадання ліцензії на виробництво різі VAM TOP виробника Seamless Tube Mill of Baotou Steel Union Co., Ltd (КНР).

Після того переможцем аукціону 1 вересня було визнано «Інтерпайп», однак угоду уклали лише через два місяці.

Дорожчим конкурентом на тендері було дніпровське ТОВ «Нафтосервіс» Анатолія Бєліченка та Андрія Лябогова. Раніше Лябогов був співзасновником ТОВ «Інко-Профіт», яке нині записано на директора Дмитра Закору. Бєліченко донедавна значився на сайті цієї фірми комерційним директором.

Крім того, Лябогов володіє ТОВ «Торгова трубна компанія», а також ТОВ «Укрбурснаб» із Сергієм Гризуном. Останній є депутатом міськради Дніпра від «Блоку Петра Порошенка» (раніше – Партія Регіонів) та співвласником трубного ТОВ «Сітек».

У 2008-2012 роках суперник виграв тендерів на поставку труб на 203,91 млн грн. – виключно у ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», а нині бере участь у торгах «Укргазвидобування» з російськими трубами.

 

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т без ПДВ
Труба обсадна 244,48×11,99 P110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 600 55 646,40
Труба обсадна 244,48×13,84 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 1200 55 646,40
Труба обсадна 177,8×10,36 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016 безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 450 59 125,20
Труба обсадна 177,8×11,51 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016 безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 100 59 125,20
Труба обсадна 177,8×11,51 VA-D-150 виготовлена у відповідності до вимог стандарту API 5 CT, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з

високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням VAGT

Виробник: «Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg.» (Австрія)

 60 83 862,00
Труба обсадна 168,28×10,59 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 1100 59 125,20
Труба обсадна 168,28×12,06 Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24,2-05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 120 59 125,20
Труба обсадна 168,28×10,59 Q125 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24,2- 05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 60 64 568,40
Труба обсадна 114,3х8,5б Р110 виготовлена у відповідності до вимог ТУ У 24.2- 05393116-546-2016, безшовна, група довжини 3, PSL-1 з високогерметичним муфтовим різьбовим з’єднанням UPJ-M

Виробник: ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (Україна)

 100 57 780,00

 

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна
27 Жовтня 2017

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

30.10.2017

Львів Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

Дніпро Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

Київщина СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

Львів При падінні цін на ринку військовий санаторій додугодами на 20% підняв ціну газу від рідної фірми Ліскі

Київ Армія дала харків’янам аж 37 мільйонів на проект реконструкції стадіону ЦСКА

29.10.2017

Одеса Одесити без відкритих цін поділили третину мільярда на ремонт місцевої траси

Київщина Лікарі Київщини замовили китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Луганські військові закупили коштовні дрова в улюблених харків’ян зі схожими документами

28.10.2017

Донецьк Пов’язані однією кримінальною справою фірми розіграли пальне для шахтарів на 11 мільйонів (додано)

Полтава Полтавчани сховали більшість цін реконструкції корпусу кардіоцентру за чверть мільярда

Ужгород За півроку румуни-новачки натендерили 205 мільйонів на дорогах Закарпаття

Чернігів Суд виправдав начальника Козелецького райвідділу поліції, якого підозрювали у хабарництві

Луганськ Луганський інтернат без тендерів замовив ремонт ФОПу-новачку за 2 мільйона, приховавши контракти

27.10.2017

Київ Власник Дарницької ТЕЦ за 97 мільйонів покращить систему очистки викидів одного енергоблоку

Одеса Перекваліфікація справи допомогла слідчому та поліцейському відбутися штрафом за хабар

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ