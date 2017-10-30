Мільярдні оборудки: залізниця на чверть підняла новій «прокладці» ціну стрілочних переводів, по яким НАБУ веде справу

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 25 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Крендлз» залізничного обладнання на 877,07 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки 2017 р. виготовлення, які є збірними елементами стрілочних переводів (перелік із цінами наведено у таблиці нижче). Забезпечення виконання договору складає 1%.

Ціна угоди лише на 0,6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 882,39 млн грн.

Ремкомплекти рейки рамної прямої типу Р65 марки 1/18 з вістряком кривим з неповною комплектацією проекту Дн 571.00;(-01) коштують 295 тис грн./шт. У червні 2016 р. залізничники замовляли їх у ТОВ «Арго» на 25% дешевше – по 236 тис грн./шт.

Хрестовини типу Р65 марки 1/18 (моноблок) на підкладках проекту Дн 365.02.100 коштують 275 тис грн./шт. Минулого літа ціна була на 27% нижчою – 216 тис грн./шт.

Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11 з неповною комплектацією проекту Дн 612.00-02;(-03) коштують 187 тис грн./шт. Торік залізниця купувала їх на чверть дешевше – по 149 тис грн./шт.

Учасників було лише двоє – ТОВ «Крендлз» та ТОВ «Дніпрозалізничпостачання». Обидві дніпровські фірми вийшли на торги з продукцією ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» («ДнСЗ») Загіда Краснова. Вона розігрувалась на торгах «Укрзалізниці» і раніше, але дешевше. Найнижчі ціни 2015 р. були отримані на тендері, у якому брали участь два виробники – той же «ДнСЗ» і ТОВ «Трансінвест Холдинг» Ріната Ахметова.

Після того у 2016 р. тендер виграло згадане «Арго», яке підняло ціни у порівнянні з 2015 р. на 10-20%. По тій закупівлі НАБУ порушило кримінальне провадження. Детективи встановили, що «прокладка» виставила на торги продукцію «ДнСЗ» на 20% дорожче від ціни виробника.

«Крендлз» вдруге виграв державний тендер. Кінцевими бенефіціарами вказані Роман Бураков, Вікторія Анпілогова, Альоша Котова, Микола Красношлик, Олександр Величкін (відомий як менеджер корпорації «Веста»), Юрій Смик (відомий як начальник відділу МТЗ дирекції «Автотранспошта» УДП «Укртранспошта», раніше очолював ДП «Служба міжнародних автомобільних перевезень» та був заступником начальника головного управління будівництва та архітектури Дніпропетровської ОДА).

Засновниками «Дніпрозалізничпостачання» є колишній акціонер «ДнСЗ» Дмитро Абрамов та екс-засновник нині ліквідованого ТОВ «Торговий дім «Дніпропетровський стрілочний завод» Володимир Рева. «Дніпрозалізничпостачання» і сам завод виробник фігурували у кримінальній справі Генпрокуратури по закупівлі залізницею стрілочних переводів у 2014 р. Однак згодом безперешкодно продовжили брати участь у тендерах.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Хрестовина типу Р65 марки 1/18 проекту Дн060.06.000;(-01) 3 552 549,10 Ремкомплект рейки рамної прямої типу Р65 марки 1/18 з вістряком кривим з неповною комплектацією проекту Дн 571.00;(-01) 35 295 415,41 Ремкомплект рейки рамної кривої типу Р65 марки 1/18 з вістряком прямим з неповною комплектацією проекту Дн 572.00;(-01) 15 295 415,41 Хрестовина типу Р65 марки 1/18 (моноблок) на підкладках проекту Дн 365.02.100 41 275 371,60 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (моноблок) на підкладках проекту Дн235.00.000 92 246 172,45 Хрестовина тупа типу Р65 марки 1/9 проекту 65109Ж03.30.000 17 226 369,58 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 проекту Дн200.06.000 5 225 763,18 Хрестовина тупа типу Р65 марки 1/9 проекту 1580Дн.05.000 31 189 637,31 Ремкомплект рейки рамної прямої типу Р65 марки 1/11 з вістряком кривим дотичним 3 неповною комплектацією проекту Дн 611.00-02;(-03) 18 186 556,31 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11 з неповною комплектацією проекту Дн 612.00-02;(-03) 5 186 556,31 Хрестовина гостра типу Р65 під кутом 27° проекту 2572Дн.00.000 2 178 925,96 Ремкомплект рейки рамної основної колії з вістряком типу Р65 марки 1/11 з неповною комплектацією проекту Дн 582.00-02;(-03) 27 174 686,75 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 радіусів 600м та 350м проекту 2889Дн.03.000;(-01) 5 167 405,30 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11 з неповною комплектацією проекту Дн 579.00;(-01) 81 165 054,89 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11 з неповною комплектацією проекту Дн 344.00;(-01) 26 165 054,89 Хрестовина тупа типу Р50 марки 1/9 проекту 1623.40.000 23 157 091,16 Рейка рамна пряма з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 проекту М1740.11.000;(-01) 369 156 554,40 Рейка рамна крива з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 проекту М1740.12.000;(-01) 50 156 554,40 Рейка рамна пряма з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 проекту 2433.10.100;(- 01) 50 154 362,04 Рейка рамна крива з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 проекту 2433.10.200;(- 01) 16 154 362,04 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 313 00;(-01) 111 148 968,79 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 314 00;(-01) 20 148 968,79 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 проекту 65111Ж-01.22.000 34 131 482,94 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 проекту Дн 293.00 27 126 745,74 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 205.00-02;(-03) 117 125 525,50 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 206.00-02;(-03) 26 125 525,50 Хрестовина типу Р65 марки 1/9 проекту Дн589.00 27 123 123,80 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 проектуДн 293.00-01 684 122 977,68 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 проекту Дн 293.00-01 684 122 977,68 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн004.00-02;(-03) 463 122 508,91 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн005.00-02;(-03) 1 054 122 508,91 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн793.00;(-01) 48 122 188,04 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн797.00;(-01) 24 121 645,92 Хрестовина типу Р65 марки 1/9 проекту 65109Ж-01.22.000 44 121 601,18 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 007.00-04;(-05);(-06);(-07) 160 118 783,80 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 006.00-04;(-05);(-06);(-07) 52 118 783,80 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн 202.00-02;(-03) 87 118 153,99 Рейка рамна пряма з вістряком кривим типу Р50 марки 1/11-1/9 проекту 2497.11,000;(- 01) 32 115 197,65 Рейка рамна крива з вістряком прямим типу Р50 марки 1/11-1/9 проекту 2497.12.000;(- 01) 14 115 197,65 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р65 марки 1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 276.00;(-01) 123 114 824,89 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р65 марки 1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 277.00;(-01) 33 114 824,89 Хрестовина типу Р65 марки 1/11 проекту Дн 519.00 102 114 156,32 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн794.00;(-01) 109 111 983,64 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн798.00;(-01) 34 111 444,49 Хрестовина типу Р65 марки 1/9 проекту М2215.02.020 339 107 310,25 Хрестовина типу Р65 марки 1/9 проекту М2215.02.020 339 107 310,25 Хрестовина тупа типу Р50 марки 2/9 проекту 1657Дн.000-01 5 106 362,58 Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/9 проек ту 1684Дн.01.000-01 11 105 158,16 Хрестовина типу Р65 марки 1/9 проекту Дн 588.00 129 104 309,17 Хрестовина типу Р50 марки 1/11 проекту ДнСП433 76 103 932,84 Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/11 проекту 1683Дн. 10.000 7 103 197,00 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн 202.00;(-01) 182 99 792,04 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р65 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн584.00-02;(-03) 2 99 213,53 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р50 марки 1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 585.00-02;(-03) 14 98 699,04 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р50 марки 1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 069.00-02;(-03) 65 97 912,78 Ремкомплект рейки рамної прямої з вістряком кривим типу Р50 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 008.00-04;(-05 );(-06);(- 07) 190 93 007,39 Ремкомплект рейки рамної кривої з вістряком прямим типу Р50 марки 1/11-1/9 з неповною комплектацією проекту Дн 009.00-02;(-03 );(-04);(- 05) 87 93 007,39 Хрестовина типу Р65 марки 2/11 проекту ДнСП559 4 92 579,77 Хрестовина типу Р65 марки 2/9 проекту ДнСП 568 11 91 357,15 Хрестовина типу Р65 марки 1/6 проекту Дн755.20.000 51 86 681,38 Хрестовина типу Р65 марки 1 /6 проекту 2307.08.010 73 86 412,40 Хрестовина типу Р50 марки 1/9 проекту ДнСП442 80 86 173,24 Хрестовина типу Р50 марки 1/6 проекту ДнСП458 18 76 983,91 Хрестовина типу Р50 марки 2/11 проекту ДнСП 551 1 75 150,58 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р50 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн071.00;(-01) 18 75 068,27 Ремкомплект рейки рамної бокової колії з вістряком типу Р65 марки 1/11 з неповною комплектацією проекту Дн 583.00-02;(-03) 18 75 068,27 Ремкомплект рейки рамної з вістряком типу Р50 марки 1/6 з неповною комплектацією проекту Дн 071.00;(-02);(-03) 21 70 952,52 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою проекту Дн302.00;(-01) 6 66 603,56 Хрестовина типу Р50 марки 2/9 проекту ДнСП508 7 65 397,65 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою проекту Дн367.00;(-01) 12 52 668,08 Рейка хрестовини типу Р50 марки 1/11 з контррейкою проекту Дн298.00;(-01) 32 50 354,10 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою проекту МІ 740.02.060;(-01) 302 49 890,05 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою проекту 2193.03.100;(-01) 4 47 404,86 Рейка хрестовини типу Р50 марки 1/9 з контррейкою проекту Дн449.00;(-01) 29 46 024,79 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою проекту М2215.01.070;(-01) 98 44 549,29 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою проекту Дн388.00;(-01) 21 37 601,23 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/6 з контррейкою проекту Дн477.00;(-01) 70 34 548,85 Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/6 з контррейкою проекту Дн755.30.000;(-01) 6 27 485,10 Контррейка відбійна типу Р65 (на залізобетонних брусах) проекту Дн124.00.000-03 225 19 251,79

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