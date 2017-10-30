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Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

30 Жовтня 2017

КП «Мiський Тролейбус» Криворізької міської ради Дніпропетровської області 26 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Сучасні вантажівки» міських автобусів великої місткості на 59,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 11 дванадцятиметрових низькопідлогових двовісних автобусів МАЗ 103965 Євро 5 (Білорусь) 2017 р. в. на 88 осіб і 22 місця по 5,44 млн грн.

Автобуси на метані будуть оснащені кондиціонером у кабіні, інформаційною системою, трьома відеокамерами в салоні, відеореєстратором у кабіні та пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями. Гарантійний строк складає два роки або 80 тис км пробігу.

Передбачено аванс до 70% відповідно до постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,00 млн грн.

У Росії ця нова газова модель продається по 8,8610,37 млн руб., або 4,12-4,81 млн грн.

У червні КП «Київпастранс» замовило дизельні автобуси МАЗ 203069 на 100 осіб і 28 місць по 4,63 млн грн., а в травні КП «Електротранс» Кіровоградської міськради – дизельні автобуси МАЗ 103486 на 82-98 осіб і 19-24 місця по 3,48 млн грн.

За словами президента у Всеукраїнського спілки сприяння розвитку пасажирського транспорту Андрія Заславського, у Кривому Розі немає ремонтної бази і спеціалістів з обслуговування газових автобусів: «Всі автобуси на метані, які були взяті в оренду для роботи на 228-й маршрут, зламались, і відремонтувати їх у нашому місті неможливо».

За даними Олександра Катриченка, заступника мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, газові двигуни дають на чверть менше викидів CO2, ніж бензинові, та на 95% менше викидів CO, ніж дизельні, а порівнювати ціну автобусів із двигунами різних типів не можна.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім «Літан» Дмитра Науменка та Олега Сухова з такими ж автобусами, яке не знижувало ціну, на відміну від переможця.

Кінцевим бенефіціаром фірми «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 р. акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

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