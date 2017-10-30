Відпочинок серед прокурорських

В елітному поселенні під Києвом обзавелись маєтками впливові прокурори, керманичі з «Укравтодору» і Сергій Арбузов.

«Наші гроші» дослідили, кому належить нерухомість у с. Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області на ділянці, яку ріелтори називають «прокурорським містечком». Відеозйомку містечка можна переглянути тут .

Нижче перераховані власники нерухомості, яка зареєстрована на нинішніх чи колишніх правоохоронців, чиновників або ж їхніх родичів.

Юрій Матьовка,

замначальника відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

300-метровий будинок Юрія Матьовки розташований недалеко від маєтку біглого екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова на ділянці у 0,2 га.

Свідоцтво про право власності на будинок Матьовка отримав у червні 2010 року на підставі рішення Дмитрівської сільради.

Наприкінці 2000-х Матьовка був заступником голови правління з корпоративного захисту і фінансового моніторингу «БТА Банку». Головою правління на той час був Юрій Колобов, екс-міністр фінансів України за уряду Азарова, фігурант кількох кримінальних справ. Також Матьовка працював директором департаменту безпеки НАСК «Оранта».

Чоловік задекларував за 2016 рік 244 тис. грн зарплатні та 75 тис. грн пенсії. Дружина Матьовки Богдана Богуцька заробила 79 тис. грн.

Володимир Кулеша,

начальник відділу розгляду звернень громадян управління організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів ГПУ

350-метровий особняк начальника відділу ГПУ розташований на 0,08 га землі. Землю, як свідчить декларація, прокурор набув у 2002-2004 роках, а будинок добудовує і досі.

За 2016 рік у ГПУ Володимир Кулеша заробив 378 тис. грн,

Син Кулеші Павло також працює у Генпрокуратурі зазаступником начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спецрозслідувань.

Володимир Янківський,

у 2015 – начальник відділу взаємодії з ВРУ ГУ організаційного та правового забезпечення ГПУ; батько прокурора відділу роботи з кадрами центрального апарату управління роботи з кадрами Департаменту кадрової роботи та державної служби ГПУ Святослава Янківського.

Володимир Янківський володіє ділянкою на 0,1 га. При цьому, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація про власника прилеглого до ділянки Янківського наділу площею 0,15 га, там зараз саме триває будівництво маєтку. Однак, за інформацією Держгеокадастру відомо, що обидві ділянки мають одну адресу.

Відомо, що наприкінці 2013 року Янківський-старший придбав 96-метрову квартиру у столичному ЖК «Вертикаль». Зараз ринкова вартість квартири з таким метражем становить понад 3 млн грн.

Валерій Корелов,

колишній старший слідчий з особливо важливих справ, начальник слідчого відділу, замначальника управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ.

На екс-слідчого зареєстрована ділянка площею 0,13 га. Поряд без паркану – наділ із будинком на ньому. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно не дає інформації про його власника.

Донька Корелова Оксана є дружиною детектива НАБУ Ярослава Духа. Жінка володіє 69-метровою столичною квартирою, яку їй хтось подарував 2015 року.

З декларації детектива Духа також відомо, що на іншому праві користування сім’я володіє квартирою на 45 кв м, яка перебуває на балансі Оболонської РДА в місті Києві.

Василь Драган,

замначальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ

В декларації за 2016 рік Драган зазначив, що маєток на ділянці 0,15 га недобудований, однак, як з’ясували «Наші гроші. ТВ», він добудований та обжитий.

Дружина Драгана Олена працює заступником начальника департаменту підтримання державного обвинувачення в судах ГПУ. З повідомлення про суттєві зміни відомо, що у вересні цього року Драган продала автомобіль Mitsubishi Outlander 2015 року випуску за 572 тис. грн. Цю автівку вона придбала з конвеєра за 657 тис. грн.

Подружжя декларує квартиру у Києві на 98 кв м, будинок у Миколаєві на 217 кв м, а також нерухомість у Сімеїзі (Ялта) – дві земельні ділянки 0,12 га та паркувальне місце на 24 кв м.

Григорій Гнатенко,

екс-заступник глави «Укравтодору», батько колишнього директора ДП «Українські дорожні інвестиції» Романа Гнатенка.

Григорій Гнатенко володіє земельною ділянкою на 0,18 га. Реєстр нерухомості не містить інформації про власника маєтку на ній.

31 березня 2017 року Роман Гнатенко подав декларацію перед звільненням. Із нерухомого майна очільник «Укрдорінвесту» декларував лише зареєстровану на батька київську квартиру площею 75 кв м та придбаний з конвеєра у 2012 році позашляховик Land Rover Range Rover.

Марія Саранча,

донька першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Київській області Володимира Саранчі.

Марія Саранча працює в рекламному агентстві «Аіті», у липні 2017 зареєструвалася як ФОП. Має 0,19 га землі у Дмитрівці та будинок, які набула за договором дарування від 2016 року. Ще 0,11 га, зареєстровано на батька Володимира Саранчу.

Марія Саранча також володіє ділянкою на 0,12 га у Дмитрівці над новим котеджним містечком «Белгравія».

Ще родині належить квартира на 77 кв м у сусідній Капітанівці Києво-Святошинського району.

За підсумком 2016 року Володимир Саранча задекларував заробітну плату 203 тис. грн. Дружина Саранчі Лариса працює в ДП «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС імені Гуца», де отримала 9 тис. грн зарплатні та 27 тис. грн пенсії.

Марія Саранча протягом 2016 року отримала доходів на суму 74 тис. грн.

Ірина Саченко,

дружина начальника управління матеріального забезпечення, закупівель та експлуатації майна Департаменту матзабезпечення та розвитку інфраструктури ДФС Анатолія Саченка

На Ірину Саченко зареєстрований будинок на 274 кв м та 0,14 га землі під ним.

Влітку 2013 року Ірина Саченко оформила також право власності на ділянку площею 0,1 га з цільовим призначенням «для індивідуального садівництва» на території Ходосівської сільради Київської області.

Анатолій Саченко є керівником Києво-Святошинської райорганізації соціалістичної партії України.

Молодший син Саченка Олексій володіє квартирою у Судаку на 56 кв м, яку придбав ще 2008 року.

Брат Анатолія Саченка Володимир Саченко є головою Ради асоціації «Укрмашбуд». У 2008-2012 роках був заступником Міністра промислової політики України – директором Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Мінпромполітики України. У минулих скликання ВРУ допомагав депутатам-регіоналам Василю Гуреєву та Анатолію Кінаху, а сьогодні є помічником нардепа від «Батьківщини» Івана Кириленка.

У 2015 році Анатолій Саченко був співвласником ТОВ «Влас» із дружиною дмитрівського сільського голови Наталією Дідич, колишнім очільником комунального «Київоблбудзамовник» Олексієм Ширганом (який забув прописати наявний бізнес при поданні е-декларації за 2016 рік) та доцентом КНЕУ В’ячеславом Дибою.

Також Ірина Саченко співзаснувала ОК «Об’єднання пасічників “Мрія”» разом із сільським головою Дмитрівки Тарасом Дідичем та бізнесменом Сергієм Овсянніковим.

Ніна Дробінова,

дружина гендиректора ПАТ «НТК «Електронприлад» (91% належить державі) Вадима Дробінова

Право власності на будинок Ніна Дробінова оформила влітку 2014. 0,19 га землі під ним зареєстровані на Людмилу Дробінову.

Ніна Дробінова значиться співвласницею ТОВ «Нард-дизайн», основний вид економічної діяльності якого – інші послуги, надавані юрособам та не включені до інших угрупувань. Також із грудня 2015 Ніна Дробінова зареєстрована як ФОП, що спеціалізується на денному догляді за дітьми.

Донька Дробінових, Тетяна Міщенко, є дружиною Юрія Міщенка – заступника начальника управління – начальника відділу перевезення цінностей автомобільним транспортом управління з перевезення цінностей Центрального сховища НБУ.

Андрій Хвасенко,

перший заступник начальника ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м Києві.

Має ділянку 0,25 га, зареєстровану на батька.

Хвасенко був помічником нардепів-регіоналів: на платній основі – у Сергія Тулуба, на громадських засадах – у колишнього очільника Держслужби автодоріг України Володимира Демішкана, а також на громадських засадах – в уповноваженого представника фракції «Відродження» Анатолія Франчука.

Микола Дробиняк,

екс-начальник відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ

Маєток екс-прокурора розташований на 0,15 га і сягає 293,6 кв м.

Як з’ясували «Наші гроші», Дробиняк реєструвався за однією адресою з Інною Гребеник – діючим прокурором відділу організації представництва в регіонах управління представництва інтересів громадян або держави в суді ГПУ. У свою чергу, Гребеник вписала дружину Миколи Дробиняка Лідію Дробиняк як людину, з якою прокурорка співволодіє квартирою в Ужгороді.

Чоловік Інни Гребеник – Микола Гойдик, капітан міліції, екс-працівник УБЕЗ УМВС України в Закарпатській області.

Сергій Арбузов,

екс-глава Національного банку України

Шмат лісу у 48 га довкола маєтку екс-голови НБУ нині по периметру обгороджений залізобетонним парканом. Орендований на батька Сергія Арбузова Геннадія та ще одну особу на 49 років.

Нерухомість на ділянках зареєстрована теж на батька (0,42 га землі та будинок на 415,9 кв м) та старшого брата по матері – Вадима Баголу (0,25 га разом з особняком на 313,3 кв м).

Батько Арбузова придбав маєток у травні 2012 року, а право власності на земельні ділянки під ним оформив менш ніж за тиждень після втечі Януковича з України, на підставі свідоцтва про право власності від 12 березня 2014 року.

У лютому 2016 року Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого ГПУ арештував будинок та дві земельні ділянки з цільовим призначенням «для ведення особистого сільського господарства» (0,29 га). Про арешт ділянки під будівництво на 0,13 га, де розташований будинок, прокурори не клопотали.

Уся нерухомість у Дмитрівці, оформлена на Вадима Баголу, арештована по справі проти Сергія Арбузова щодо розпилу держкоштів на «Банівському телебаченні».

Любов Блажівська,

дружина замгенпрокурора Пшонки, екс-ректора Нацакадемії прокуратури України Євгена Блажівського.

Комплекс будівель загальною площею 1260,9 кв м. розташований на 0,52 га землі.

Доньки Блажівських є діючими суддями: Оксана Блажівська – суддя Господарського суду міста Києва, Наталія Блажівська – суддя Вищого адміністративного суду України.

Наталія Блажівська з чоловіком Сергієм Ткаченком також вподобали Дмитрівку. На Ткаченка зареєстрований будинок площею 259 кв м, що розташований у тутешньому елітному котеджному містечку «Белгравія». Вартість котеджу становить орієнтовно 7 млн грн.

Павло Колесник,

екс-суддя Верховного суду.

Про те, що Павло Колесник ховає особняк у Дмитрівці за тещею Катериною Тверезою «Наші гроші» писали у травні 2016 року.

Однак уже 30 січня 2017 ділянки під маєтком, а з ними і особняк на 351 кв м, переписали на дружину Павла Колесника Надію Колесник.

Цій події передувало звільнення Павла Колесника з посади судді.

За даними реєстру МВС, донька Павла Колесника Вероніка Колесник у серпні 2015 року стала власницею автомобіля Audi Q5 2015 року випуску.

Володимир Гуцуляк,

керівник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ.

Гуцуляка у Дмитрівці знайшла телепрограма «Схеми». 236-метровий маєток зареєстрований на подругу дружини Гуцуляка Марину Дзюбу, а родина Гуцуляка орендує його за 11 тис. грн/міс. У декларації Гуцуляка за минулий рік будинок відсутній.

Натомість, прокурор зазначив про оренду ще одного об’єкта нерухомості – 86-метрової квартири у Києві, власницею якої є згадувана Марина Дзюба. Гуцуляки, згідно з документом, користуються нерухомістю безоплатно.

Іван Солодюк,

екс-начальник організаційно-методичного відділу Головного управління нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави ГПУ

На Солодюка записані будинок на 281,8 кв м та 0,18 га землі.

Нагадаємо, що після Революції Гідності Солодюк займав посаду старшого прокурора відділу повернення активів управління міжнародного співробітництва Головного управління міжнародно-правового співробітництва ГПУ.

Михайло Гаврилюк,

екс-заступник генпрокурора у 2014, пізніше – прокурор Кіровоградської області, звідки і був люстрований.

Дім придбав прокурор Михайло Гаврилюк у 2012 році, він же отримував декларацію про готовність об’єкта у ДАБІ (грудень 2012). У 2013 році будинок оформила на себе донька прокурора Олена Гаврилюк.

Микола Обиход,

заступник Голови Служби безпеки України у 2003–2005 рр, раніше – замгенпрокурора.

Має ділянку площею 0,04 га.

Олег Салов,

перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

Має ділянку площею 0,25 га.

Салов – бізнес-партнер Вадима Мездріна, старшого сина екс-керівника Служби автодоріг у Кіровоградській області Миколи Мездріна (був помічником «регіонала» Демішкана), по нині припиненому ТОВ «Трейд постач».

Окрім бізнес-зв’язків, родини мають тісний сімейний зв’язок. Дружина Олега Салова Ірина є донькою того-таки Мездріна-старшого.

Також відомо, що сестра Олега Салова Тоня Наумкіна була бізнес-партнеркою Ірини Демішкан та Ігоря Мездріна (ще один син Миколи Мездріна) по ТОВ «Дор-Строй», яке у період з 2009 року отримало держзамовлень на понад 950 млн грн. Коли Демішкана 2010 року призначили головою держагенства, «Дор-Строй» перереєстрували на британські фірми «Любові файнес лімітед» і «Джесісан лімітед», а третім засновником стала саме Наумкіна. На початку року фірму перереєстрували на киянина Віталія Ляха.

Також Наумкіна залишається керівником ТОВ «А-Мега груп», яке спеціалізується на будівництві. Власниками цієї фірми є провідний інженер відділу охорони праці та техніки безпеки ДАК «Автомобільні дороги України» Аліна Галащук та Раїса Мездріна.

Юрій Івахін,

екс-перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

Івахін у Дмитрівці має ділянку на 0.25 га.

Екс-дорожник нині володіє кількома фірмами, серед яких – ТОВ «Краматорська транспортна компанія», яка судилась з ДП ШРБУ №100 ДАК «Автомобільні дороги України» щодо стягнення 716 тис. грн за надані послуги з перевезення дорожно-будівельних матеріалів.

Володимир Галушко,

колишній заступник голови «Державної служби автомобільних доріг України» Володимира Демішкана.

Має ділянку 0,25 га.

Євген Прусенко,

колишній заступник голови «Державної служби автомобільних доріг України» Володимира Демішкана.

Володіє ділянкою 0,21 га.

Прусенко відомий також як бізнес-партнер сина Демішкана по ТОВ «Гіпродор», що нині зареєстроване на ТОВ «Техбуд лайн».

Донька Прусенка Галина Прусенко була помічником на громадських засадах нардепа Артема Пшонки – сина колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Зараз Галина Прусенко – аспірантка кафедри правосуддя КНУ ім. Шевченка, прикріплена до колишнього заступника міністра юстиції, професора Юрія Притики.

Сергій Голенков,

екс-в.о гендиректора КП «Поділ-ІнвестРеконструкція».

Голенков є співвласником низки будівельних фірм: ТОВ «Колосс-Інвест», ТОВ «Осовський щебеневий завод», ТОВ «Русавський щебеневий завод», ТОВ «Колосс-ХХІ», ЗАТ «Трансбуд-3», ПП «Завод обробки каменю» тощо.

Серед них є й фірми, які отримували держпідряди, а сьогодні переписані на громадян Молдови: «Трансбуд-2» (роботи з реконструкції Парку Вічної Слави – 4,63 млн грн), «Інекон-Сервіс» (придбання майнових прав на квартири для інвалідів великої вітчизняної війни і групи на умовах пайової участі – 2,21 млн грн).

Клавдія Федорович,

сестра екс-замголови Чернівецької ОДА Франца Федоровича.

Має 0,25 га.

Франц Федорович раніше очолював Чернівецьку обласну політпартію «Трудова Україна» Сергія Тігіпка, яка згодом влилась у «Партію регіонів». На дострокових парламентських виборах 2014 року балотувався від «Сильної України» Сергія Тігіпка.

Тарас Дідич,

голова Дмитрівської сільської ради

Родина сільського голови Дмитрівки Тараса Дідича побудувалася на ділянках загальною площею 0,55 га.

Син Тараса Дідича, теж Тарас, є депутатом Святошинської райради від «БПП». Разом з Богданом Дідичем та матір’ю Наталією Дідич володіють ТОВ «Агро-Дмитрівка».

Торік у серпні фірма отримала дозвіл ДАБІ на будівництво магазину кулінарії та продовольчих товарів у с. Мила Києво-Святошинського району Київської області.

Дружині сільського голови Наталії Дідич належить земельна ділянка у Дмитрівці площею 0,21 га на розі вулиці Квітневої.

Ірина Сусловець,

дружина екс-депутата Ірпінської міськради Олександра Сусловця («Партія регіонів»)

У 2015 році Олександр Сусловець балотувався до ВРУ від «Партії регіонів». І він, і донька Анна були помічниками колишнього ректора Національного університету державної податкової служби, нардепа Петра Мельника, який теж живе у Дмитрівці.

Про дружні відносини Сусловців з Мельником свідчить й те, що згадана Анна Сусловець є керівником ГО «Українське товариство дружби з Республікою Сінгапур», співзасновником та підписантом якого є Петро Мельник. Раніше Анна допомагала й іншим депутатам від «Партії регіонів» – Станіславу Мельнику та Геннадію Самофалову.

Анна Сусловець отримала земельну ділянку біля Бучанського лісу, із землі державної форми власності, яка перебувала в постійному користуванні Національного університету біоресурсів і природокористування. Цією історією зараз займається прокуратура.

Ірина Сусловець у 2014-2015 роках стала власницею двох квартир – 106-метрової у селі Чайки Києво-Святошинського району та 121-метрової в Ірпені. Останню ділить з чоловіком. Ця квартира раніше належала Національному університету державної податкової служби України, як свідчить витяг з реєстру нерухомості. Свідоцтво про право власності подружжю Сусловців видав виконком Ірпінської міськради.

Юлія Костюк, «Наші гроші»

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