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Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

30 Жовтня 2017

Сихівський районний суд Львова визнав винною старшого інспектора Личаківської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області Ольгу Кокотко в отриманні хабара у 100 тис. грн за вплив на неприйняття її керівниками рішень про проведення перевірки та застосування штрафних санкцій щодо суб’єкта підприємницької діяльності.

Про це свідчить вирок від 19 жовтня, яким було затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором і Кокотко, повідомляють «Наші гроші. Львів».

Згідно з вироком, Кокотко повинна сплатити штраф у 25,5 тис. грн. Крім того, протягом трьох років їй заборонено обіймати посади в органах ДФС, державної влади та місцевого самоврядування.

Як раніше повідомляли «Наші гроші. Львів», 39-річна Кокотко вимагала у фізособи-підприємця хабар за неприйняття рішень про проведення податкової перевірки порушень, пов’язаних з перевищенням річного порогу доходів у 1,5 млн грн.

Через бухгалтера підприємця вона повідомила, що йому загрожують найсуворіші штрафні санкції, зокрема, анулювання свідоцтва платника єдиного податку та накладення штрафних санкцій у розмірі близько 800 тис. грн. Пізніше Кокотко підтвердила погрози вже при особистій зустрічі з підприємцем і заявила, що цього можна уникнути лише за умови передачі їй 100 тис. грн.

15 серпня 2017 року близько 14:30 бухгалтерка підприємця передала зазначену суму інспекторці. За вказівкою Кокотко, вона поклала гроші на підлогу у туалеті та вийшла з нього. З тексту вироку відомо, що ці 100 тис. грн були власністю УСБУ у Львівській області.

Хабар вилучили, Ольгу Кокотко затримали. Проте, як виявилося, у військовій прокуратурі та СБУ не знали про точний час передачі хабара, а тому розпочали слідчі дії у туалеті лише о 15:45, тобто через 1 годину та 15 хвилин після передачі хабара. Втім, наступного дня слідчий суддя визнав проведений огляд приміщення туалету законним і таким, що проведений відповідно до вимог КПК.

Затриманій Кокотко 16 серпня повідомили про підозру у вимаганні і отриманні хабара (ч. 3 ст. 368 КК). 18 серпня суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою на на 60 діб з альтернативою внесення 128 тис. грн застави. Заставу внесли за неї того ж дня.

У вересні Кокотко погодилася укласти угоду про визнання винуватості та її дії перекваліфікували з ч. 3 ст. 368 КК на значно м’якшу ч. 2 ст. 369-2 КК (прийняття хабара за вплив на інших посадовців). Іншими словами, спочатку їй загрожувало позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а після перекваліфікації – покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Після отримання вироку грошові активи, які декларувала Кокотко, зникли. 17 жовтня Кокотко подала до НАЗК електронну декларацію «перед звільненням», а після вироку, 23 жовтня – виправлену декларацію. У першій вона вказала 215 тис. грн на рахунках у банку. Натомість у виправленій – ніяких грошових активів вона вже не має. Водночас у поданій навесні цього року своїй електронній декларації за 2016 рік Ольга Кокотко вказала 250 тис. грн готівкою та 200 тис. грн на рахунках у банку. Машина та будинок, на які суд накладав арешт, залишилися у її власності.

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