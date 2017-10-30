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Армія дала харків’янам аж 37 мільйонів на проект реконструкції стадіону ЦСКА

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Так виглядав проект 2011 року за 4 млн грн., або 500 тис дол. Реконструкція тоді мала коштувати 80 млн грн., або 10 млн дол.

Центральний спортивний клуб Збройних сил України Міністерства оборони 21 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Інститут Харківпроект» розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону в Києві за 36,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Нині збудований у 1965 році стадіон ЦСКА по проспекту Повітрофлотському, 6 є аварійним. Цьогоріч на його реконструкцію загалом виділили 70,00 млн грн.

До кінця 2018 року запроектують реконструкцію трибун на 20 тис місць із навісом, центральної легкоатлетичної арени, розминочно-тренувальної зони та секторів метань.

Передбачать влаштування VIP-лож із туалетами і рестораном, медіа-трибуни, телестудій, освітлення, табло, електронної рекламної доріжки, майданчиків для телекамер і камер фотофінішу, місць і туалетів для інвалідів, вестибюлів з туалетами і кіосками, ліфтів, скайбоксів, відеоспостереження, музею ЦСК ЗСУ, кафе, тренажерних залів, роздягалень з душовими і туалетами, обладнаного приміщення допінг-контролю, кімнат суддів із душовими і туалетами, залів для нарад і прес-конференцій, медичного кабінету, офісних, кризових, технічних і складських приміщень, гаражів, огорожі з турнікетами та воротами, системи моніторингу надзвичайних ситуацій, газової котельні, підземного багаторівневого паркінгу тощо.

Крім того, врахують заміну дренажної системи і трав’яного покрову, а також обладнання футбольного поля системою обігріву та автоматичного поливу.

Стадія «Ескізний проект» коштує 7,25 млн грн., «Проект» з робочою документацією підготовчого періоду – 12,23 млн грн., «Робоча документація» – 17,01 млн грн.

Субпідрядником з оцінки впливу на довкілля є ТОВ «Інститут «Укркомунндіпроект» Богдана Бойка на чолі з Дмитром Корнюхіним. Денна ставка його головного спеціаліста з польових робіт становить 674 грн., а інженерів й архітекторів – 513 грн.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 38,50 млн грн.

ТОВ «Солід Проект» пропонувало майже вчетверо нижчу, а ДП «Центральний проектний інститут» Міноборони – на третину нижчу ціну. Однак їх відхилили, бо вони не подали тендерне забезпечення, не завірили пропозиції ЕЦП і не підтвердили наявність працівників із досвідом аналогічних робіт щодо будівництва класу наслідків СС3 тощо.

Дорожчим конкурентом було львівське ТОВ «Арніка» Володимира Следзя і Костянтина Малярчука.

«Інститут Харківпроект» на чолі з Юрієм Спасовим зареєстровано на 12 фізосіб, серед яких найбільші частки в статутному капіталі мають Олександр Хмелевцов, Анатолій Павленко, Дмитро Корнюхін, Армен Алексанян та Олександр Болгов. Раніше колектив засновників фірми взагалі складався з 75 фізосіб.

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