Армія дала харків’янам аж 37 мільйонів на проект реконструкції стадіону ЦСКА

Центральний спортивний клуб Збройних сил України Міністерства оборони 21 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Інститут Харківпроект» розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону в Києві за 36,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Нині збудований у 1965 році стадіон ЦСКА по проспекту Повітрофлотському, 6 є аварійним. Цьогоріч на його реконструкцію загалом виділили 70,00 млн грн.

До кінця 2018 року запроектують реконструкцію трибун на 20 тис місць із навісом, центральної легкоатлетичної арени, розминочно-тренувальної зони та секторів метань.

Передбачать влаштування VIP-лож із туалетами і рестораном, медіа-трибуни, телестудій, освітлення, табло, електронної рекламної доріжки, майданчиків для телекамер і камер фотофінішу, місць і туалетів для інвалідів, вестибюлів з туалетами і кіосками, ліфтів, скайбоксів, відеоспостереження, музею ЦСК ЗСУ, кафе, тренажерних залів, роздягалень з душовими і туалетами, обладнаного приміщення допінг-контролю, кімнат суддів із душовими і туалетами, залів для нарад і прес-конференцій, медичного кабінету, офісних, кризових, технічних і складських приміщень, гаражів, огорожі з турнікетами та воротами, системи моніторингу надзвичайних ситуацій, газової котельні, підземного багаторівневого паркінгу тощо.

Крім того, врахують заміну дренажної системи і трав’яного покрову, а також обладнання футбольного поля системою обігріву та автоматичного поливу.

Стадія «Ескізний проект» коштує 7,25 млн грн., «Проект» з робочою документацією підготовчого періоду – 12,23 млн грн., «Робоча документація» – 17,01 млн грн.

Субпідрядником з оцінки впливу на довкілля є ТОВ «Інститут «Укркомунндіпроект» Богдана Бойка на чолі з Дмитром Корнюхіним. Денна ставка його головного спеціаліста з польових робіт становить 674 грн., а інженерів й архітекторів – 513 грн.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 38,50 млн грн.

ТОВ «Солід Проект» пропонувало майже вчетверо нижчу, а ДП «Центральний проектний інститут» Міноборони – на третину нижчу ціну. Однак їх відхилили, бо вони не подали тендерне забезпечення, не завірили пропозиції ЕЦП і не підтвердили наявність працівників із досвідом аналогічних робіт щодо будівництва класу наслідків СС3 тощо.

Дорожчим конкурентом було львівське ТОВ «Арніка» Володимира Следзя і Костянтина Малярчука.

«Інститут Харківпроект» на чолі з Юрієм Спасовим зареєстровано на 12 фізосіб, серед яких найбільші частки в статутному капіталі мають Олександр Хмелевцов, Анатолій Павленко, Дмитро Корнюхін, Армен Алексанян та Олександр Болгов. Раніше колектив засновників фірми взагалі складався з 75 фізосіб.

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