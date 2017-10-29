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«Зоря»-«Машпроект» за 39 мільйонів замовила газ на чверть дешевше від тарифу «Нафтогазу»

29 Жовтня 2017

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 13 вересня уклало угоду з ТОВ «Газова компанія Енергоком» про постачання природного газу на 38,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На жовтень-грудень замовили 5,39 млн куб. м газу по 7 224 грн. за тисячу кубометрів.

Це на чверть дешевше від жовтневого тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який становить 9 017 грн. за тисячу кубометрів.

Харківська «Газова компанія Енергоком» належить Павлу Кравченку і Василю Бєлову.

Разом із нею по просп. Науки, буд. 22, кімната 9 прописані ТОВ «Агрогеофізика» Тетяни Мартинової та ТОВ «Харелектроремонт» Володимира Гошовського і Михайла Діброви.

Тетяна Мартинова – депутатка-самовисуванка Вербівської сільради та дружина Павла Мартинова, депутата Балаклійської райради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» і керівника ТОВ «Інвестиційна аграрна компанія «Балінвест».

Володимир Гошовський – екс-нардеп і колишній заступник гендиректора з фінансово-економічних питань ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України». Діброва очолює ПрАТ «Укрнадрапромінвест», єдиним акціонером якого є той же Гошовський.

Із березня 2017 року «Газова компанія Енергоком» отримала замовлень на 49,99 млн грн., виключно в системі ДК «Укроборонпром» без відкритих торгів за процедурою звітування про укладений договір.

Підприємство «Зоря» – «Машпроект» підпорядковане «Укроборонопрому», а директором заводу є Костянтин Картошкін. До цього він із 2009 року очолював «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.

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