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Одесити без відкритих цін поділили третину мільярда на ремонт місцевої траси

29 Жовтня 2017

Служба автомобільних доріг в Одеській області 13 жовтня за результатами тендерів уклала дві угоди про поточний середній ремонт автодороги державного значення Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг на загальну суму 332,82 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

  • ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» братів Князя і Роберта Хачатрянів за 202,80 млн грн. відремонтує ділянку км 71+620 – км 86+860 довжиною 15 км у середньому по 13,31 млн грн. за кілометр.

Князь Хачатрян є депутатом Одеської облради від «Опозиційного блоку» і помічником нардепа від цієї партії Миколи Скорика. Також він співволодіє ТОВ «Газлідер» разом із Миколою Слабенком – депутатом Березівської райради від тієї ж політсили.

Роберт Хачатрян є співзасновником ТОВ «ДБК Агрошляхбуд» з Арпіне Кіракосян.

  • ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» отримає 130,02 млн грн. на ремонт ділянки км 86+860 – км 104+860 довжиною 18 км у середньому по 7,22 млн грн. за кілометр.

Раніше фірма Хачика Амірханяна належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником тієї компанії був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

Гарантійний строк на штучні споруди та ремонт і відновлення зношених верхніх шарів покриттів (у т. ч. за технологією холодного ресайклінгу та профілювання) становить п’ять років, на поверхневі обробки та тонкошарові покриття з емульсійно-мінеральних і асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх покриттів – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік. Усі роботи мають виконати до кінця 2018 року.

В обох випадках на заробітну плату і прибуток піде по чверті відсотка і менше.

На дорожчому тендері формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала третину відсотка, а на дешевшому – два відсотки.

У торгах також брало участь ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

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