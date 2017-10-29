Луганські військові закупили коштовні дрова в улюблених харків’ян зі схожими документами

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Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ (м. Слов’янськ, Донецька область) 23 жовтня за результатами відкритих торгів уклав угоди з ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович та ФОП Волк Сергій Миколайович щодо закупівлі дров на загальну суму 8,34 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Було укладено шість угод про постачання деревини твердих порід до кінця року за попередньою заявкою замовникам в міста Добропілля, Покровськ, Слов’янськ, Волноваха, Бахмут, Маріуполь, Рубіжне, Попаснянський район ).

Переможець торгів (постачальник): Конкурент на торгах: Обсяг (складометр): Ціна за одиницю (грн.) Сума угоди

(млн грн..)
ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович ФОП Ракома Василь Миколайович 2360 659,50 1,56

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-19-002680-c
ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович ФОП Скляренко Андрій Васильович 2283 660,00 1,51

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-19-002697-c
ФОП Волк Сергій Миколайович ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович 2305 652,00 1,50

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-19-002709-c
ФОП Волк Сергій Миколайович ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович 2246 652,00 1,46

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-20-000540-b
ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович ФОП Ракома Василь Миколайович 2242 658,00 1,47

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-20-000582-b
ФОП Волк Сергій Миколайович ФОП Скляренко Андрій Васильович 1337 650,00 0,87

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-20-000594-b

Закупочні ціни  вищі від середньоринкових на тверді породи дров, які складають 500-600 грн./куб м.  Якщо за одиницю вимірювання дров КЕЧ Луганська взяти кубометр (1 складометр = близько 0,75 куб м), то їх вартість буде вищою за 800 грн/куб м.

Аналіз документів, завантажених учасниками в систему «Прозорро», дає достатні підстави підозрювати їх в узгодженні між ними участі в закупівлях. Наприклад, переможці торгів Волк та Дмитренко завантажили довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, видані в один день за № 0395890 (Волк) та за № 0395892 (Дмитренко). Копії цих довідок були засвідчені одним і тим самим нотаріусом Луніною Т.А.. та зареєстровані в реєстрі під № 5239 (Волк) та 5242 (Дмитренко).

Довiренiсть_Волк Довідка_Дмитренко

Також всі четверо завантажили майже однакові довіреності на посадову особу-уповноваженого, хоча тендерною документацією зразок цього документу не був представлений.

Пропозиції учасників схожі також і за багатьма іншими параметрами.

Всі підприємці – учасники торгів, зареєстровані у Харкові. ФОП Волк Сергій Миколайович зареєструвався підприємцем 22.09.2017 р. та в жовтні уклав чотири угоди з КЕВ м. Луганськ на поставку дров на загальну суму 4,90 млн. грн.

Інший харків’янин – ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович, в жовтні цього року уклав п’ять угод з КЕВ м. Луганськ на поставку дров на суму 4,60 млн. грн.

«Переможені» цього разу Скляренко та Ракома теж в цьому році отримували замовлення від КЕВ м. Луганськ. Так, Скляренко уклав 10 договорів на 4,73 млн. грн., а Ракома – 15 угод на 4,80 млн. грн.

КЕВ м. Луганська є єдиним державним замовником усіх чотирьох харків’ян.

В серпні цього року КЕВ м. Луганська очолив луганчанин Володимир Мізякін, який до того часу працював заступником начальника відділу – головним інженером. В декларації за 2016 р. Мізякін задекларував 151592,00 грн. зарплатні, 32,5 тис грн. винагороди за участь в АТО, компенсації піднайому житла, а також $35,50 тис готівки.

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