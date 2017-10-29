Луганські військові закупили коштовні дрова в улюблених харків’ян зі схожими документами

29 Жовтня 2017
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ (м. Слов’янськ, Донецька область) 23 жовтня за результатами відкритих торгів уклав угоди з ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович та ФОП Волк Сергій Миколайович щодо закупівлі дров на загальну суму 8,34 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро»
Було укладено шість угод про постачання деревини твердих порід до кінця року за попередньою заявкою замовникам в міста Добропілля, Покровськ, Слов’янськ, Волноваха, Бахмут, Маріуполь, Рубіжне, Попаснянський район ).
|Переможець торгів (постачальник):
|Конкурент на торгах:
|Обсяг (складометр):
|Ціна за одиницю (грн.)
|Сума угоди
(млн грн..)
|ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович
|ФОП Ракома Василь Миколайович
|2360
|659,50
|1,56
|ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович
|ФОП Скляренко Андрій Васильович
|2283
|660,00
|1,51
|ФОП Волк Сергій Миколайович
|ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович
|2305
|652,00
|1,50
|ФОП Волк Сергій Миколайович
|ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович
|2246
|652,00
|1,46
|ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович
|ФОП Ракома Василь Миколайович
|2242
|658,00
|1,47
|ФОП Волк Сергій Миколайович
|ФОП Скляренко Андрій Васильович
|1337
|650,00
|0,87
Закупочні ціни вищі від середньоринкових на тверді породи дров, які складають 500-600 грн./куб м. Якщо за одиницю вимірювання дров КЕЧ Луганська взяти кубометр (1 складометр = близько 0,75 куб м), то їх вартість буде вищою за 800 грн/куб м.
Аналіз документів, завантажених учасниками в систему «Прозорро», дає достатні підстави підозрювати їх в узгодженні між ними участі в закупівлях. Наприклад, переможці торгів Волк та Дмитренко завантажили довідки Департаменту інформаційних технологій МВС України, видані в один день за № 0395890 (Волк) та за № 0395892 (Дмитренко). Копії цих довідок були засвідчені одним і тим самим нотаріусом Луніною Т.А.. та зареєстровані в реєстрі під № 5239 (Волк) та 5242 (Дмитренко).
Довiренiсть_Волк Довідка_Дмитренко
Також всі четверо завантажили майже однакові довіреності на посадову особу-уповноваженого, хоча тендерною документацією зразок цього документу не був представлений.
Пропозиції учасників схожі також і за багатьма іншими параметрами.
Всі підприємці – учасники торгів, зареєстровані у Харкові. ФОП Волк Сергій Миколайович зареєструвався підприємцем 22.09.2017 р. та в жовтні уклав чотири угоди з КЕВ м. Луганськ на поставку дров на загальну суму 4,90 млн. грн.
Інший харків’янин – ФОП Дмитренко Дмитро Ананійович, в жовтні цього року уклав п’ять угод з КЕВ м. Луганськ на поставку дров на суму 4,60 млн. грн.
«Переможені» цього разу Скляренко та Ракома теж в цьому році отримували замовлення від КЕВ м. Луганськ. Так, Скляренко уклав 10 договорів на 4,73 млн. грн., а Ракома – 15 угод на 4,80 млн. грн.
КЕВ м. Луганська є єдиним державним замовником усіх чотирьох харків’ян.
В серпні цього року КЕВ м. Луганська очолив луганчанин Володимир Мізякін, який до того часу працював заступником начальника відділу – головним інженером. В декларації за 2016 р. Мізякін задекларував 151592,00 грн. зарплатні, 32,5 тис грн. винагороди за участь в АТО, компенсації піднайому житла, а також $35,50 тис готівки.