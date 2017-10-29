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8,25 мільярда минулого тижня

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28.10.2017

7,08 мільярда минулого тижня

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За півроку румуни-новачки натендерили 205 мільйонів на дорогах Закарпаття

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Луганський інтернат без тендерів замовив ремонт ФОПу-новачку за 2 мільйона, приховавши контракти

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Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
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Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
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Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

8,25 мільярда минулого тижня

29 Жовтня 2017

Стрілочні переводи «Укрзалізниці», лікарня в Полтаві, зв’язок прикордонників, двигуни «Руслана», труби Пінчука для «Укргазвидобування», школа в Вінниці, суд в Одесі.

З 22 по 28 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,52 тисяч закупівель на загальну суму 8,25 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,32 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 877,07 ТОВ «Крендлз» рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки
2. Департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА 244,33 ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Сен» «Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1А, 1Б, в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування»
3. Військова частина 2428 238,73 АТ «Банкомзв’язок» Модернізація складових програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» Державної прикордонної служби України засобами біометричного контролю  та спеціальним програмним забезпеченням
4. ПАТ «Укргазвидобування» 219,50 ТОВ «Інтерпайп Україна» Труби обсадні з різзю класу «Преміум» в асортименті
5. ДП «Антонов» 179,66 ПАТ «Мотор Січ» Капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М, авіаційних турбореактивних двухконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100
6. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 166,90 ТОВ «Автомагістраль-Південь» «Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – 0Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область»
7. Департамент будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації 125,21 ТОВ «Промцивільбуд-М» Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м куб/добу в м. Яремче, івано-Франківської області
8. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради 111,30 ТОВ «БМУ-3» Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво (завершення робіт)
9. Служба автомобільних доріг у Рівненський області 81,24 ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 100+000 – км 112+000
10. Одеський апеляційний адміністративний суд 75,92 ТОВ «РД – строй СУ – 2» Реконструкція нежитлової будівлі Одеського апеляційного адміністративного суду за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 19-21(коригування)

 

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