8,25 мільярда минулого тижня

29 Жовтня 2017
Стрілочні переводи «Укрзалізниці», лікарня в Полтаві, зв’язок прикордонників, двигуни «Руслана», труби Пінчука для «Укргазвидобування», школа в Вінниці, суд в Одесі.
З 22 по 28 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 19,52 тисяч закупівель на загальну суму 8,25 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,32 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|877,07
|ТОВ «Крендлз»
|рамні рейки, хрестовини, контррейкові рейки
|2. Департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської ОДА
|244,33
|ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Сен»
|«Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1А, 1Б, в м. Полтава корпус інтервенційної кардіології та реабілітації. Коригування»
|3. Військова частина 2428
|238,73
|АТ «Банкомзв’язок»
|Модернізація складових програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» Державної прикордонної служби України засобами біометричного контролю та спеціальним програмним забезпеченням
|4. ПАТ «Укргазвидобування»
|219,50
|ТОВ «Інтерпайп Україна»
|Труби обсадні з різзю класу «Преміум» в асортименті
|5. ДП «Антонов»
|179,66
|ПАТ «Мотор Січ»
|Капітальний ремонт та модернізацію в серію 3М, авіаційних турбореактивних двухконтурних двигунів Д-18Т серії 3, що призначені для використання в якості силових установок літака сімейства Ан-124-100
|6. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області
|166,90
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|«Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – 0Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 7+560 – км 9+460, Дніпропетровська область»
|7. Департамент будівництва житлово-комунального господарства містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації
|125,21
|ТОВ «Промцивільбуд-М»
|Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000 м куб/добу в м. Яремче, івано-Франківської області
|8. Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
|111,30
|ТОВ «БМУ-3»
|Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво (завершення робіт)
|9. Служба автомобільних доріг у Рівненський області
|81,24
|ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 100+000 – км 112+000
|10. Одеський апеляційний адміністративний суд
|75,92
|ТОВ «РД – строй СУ – 2»
|Реконструкція нежитлової будівлі Одеського апеляційного адміністративного суду за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 19-21(коригування)
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