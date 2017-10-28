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За півроку румуни-новачки натендерили 205 мільйонів на дорогах Закарпаття

28 Жовтня 2017

КП «Будкомплектторг» Закарпатської ОДА 1 вересня за результатами тендеру замовило компанії «S.C. Trameco S.A.» (Румунія) поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О-07-09-04 Рахів – Богдан – Луги за 51,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада дорогу відремонтують на ділянці км 1+500 – км 21+600 довжиною 20 км у середньому по 2,59 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 29,45 млн грн. піде на асфальтобетон щільний дрібнозернистий марки 2 по 1 650 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У вересні на тендері Чернігівської міськради подібна суміш типу В коштувала співставно – 1 600 грн./т.

Сталеві кріпильні елементи зі швелерів і кутиків на 2,67 млн грн. замовили по 58 тис грн./т. Ймовірно, мова йде про дорожнє огородження. Так, Київська САД нещодавно замовляла елементи фасонні добірні з оцинкованої сталі по 38 750 грн./т.

Щебінь М1000 5-10 мм на 1,05 млн грн. купили по 230 грн./куб. м, що відповідає ринку.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, цементобетонне покриття і мости – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на дорожнє огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на асфальтобетонне покриття і розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на інші послуги – рік, на розмітку фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 860 тис грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 249 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 52,51 млн грн.

Єдиним конкурентом було ДочП «Закарпатський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», з яким переможець уклав договір про постачання вищезгаданої асфальтобетонної суміші. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Румунська «S.C. Trameco S.A.» зі складу «Selina Grup» заснована у 1979 році. Усього з квітня 2017 року вона виграла тендерів на 204,77 млн грн., виключно на Закарпатті: у нинішнього замовника, Тячівської РДА і КП «ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород».

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