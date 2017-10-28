Суд виправдав начальника Козелецького райвідділу поліції, якого підозрювали у хабарництві

Суд виправдав колишнього т.в.о. начальника Козелецького відділення поліції ГУ НП в Чернігівській області Олексія Власенка, якого звинувачували у вимаганні та отриманні хабара. Про це свідчить вирок Чернігівського райсуду від 9 жовтня.

Згідно з матеріалами суду, чиновника звинувачували в тому, що у березні 2016-го він взяв у місцевого жителя 3 тис. грн хабара за не перешкоджання його діяльності, яка полягала у торгівлі дизпаливом на трасі.

Сам Власенко відкидав звинувачення у хабарництві. Він стверджував, що його підлеглий дільничний інспектор представив йому підприємця як людину, яка хоче надати поліції благодійну допомогу.

За словами Власенка, під час зустрічі з підприємцем він повідомив йому, що «у відділенні поліції є проблеми з пальним і спитав, чим може він їм допомогти, на що останній сказав, що може надати 3 тис. грн, для цього йому потрібно вийти». Через кілька хвилин підприємець повернувся у кабінет і поклав на стіл гроші. Власенко попросив його зачекати, поки підійде черговий з бланком для оформлення благодійної допомоги, однак той відмовився та вийшов з кабінету.

За словами Власенка, «потім він почув шум в коридорі і зрозумів, що його підставили».

Він стверджував, що гроші, які приніс підприємець, «в руки не брав і у вікно не викидав», а вилучення документів правоохоронними органами здійснювалося у його відсутність.

Дослідивши докази та заслухавши свідків, в тому числі і підприємця, суд прийшов до висновку, що окрім показів останнього, інші належні та допустимі докази вини Власенка відсутні.

Самі ж покази підприємця, на думку суду, не можуть бути визнані такими, що «поза розумним сумнівом» підтверджують вину чиновника.

При цьому суд вказав на розбіжності у заявах підприємця: те, що він розповів під час слідчого експерименту «суттєво відрізнялося» від сказаного ним у суді. Зокрема, в суді він заявив, що сам запропонував хабар дільничному інспектору та був ініціатором зустрічі з його керівництвом, тобто Власенком, для подальшої співпраці. Однак під час слідчого експерименту підприємець стверджував, що про можливість вирішити питання з обвинуваченим щодо можливості безперешкодно займатись торгівлею дизпалива йому натякнув дільничний інспектор, запропонувавши особисто переговорити з Власенком.

Суд також не взяв до уваги результати огляду місця події – внутрішнього двору відділу поліції, де на землі було знайдено розкиданими 2,7 тис. грн, та кабінету Власенка, де знайшли більше 5 тис. грн, оскільки він був проведений з порушеннями.

Суд не взяв до уваги і запис розмови між Власенком та підприємцем у кабінеті в поліції під час передачі грошей. Таке рішення суд мотивував тим, що прокурор не надав суду компакт-диск із записом, а лише протоколи розшифровки розмови. Суд прийшов до висновку, що перевірити достовірність зафіксованої у протоколах інформації без надання джерела походження даних, тобто компакт-диску, він не має можливості, а відтак і не взяв до уваги ці докази.

Суд також визнав недопустимим доказом проведення у Козелецькому ВП слідчого експерименту із підприємцем. Причина – суду не було надано документи, які б підтверджували, що цей слідчий експеримент був проведений з дотриманням вимог КПК.

Прокурор також не надав документів, які б підтверджували факт вручення підприємцю засобів аудіо- і відеоконтролю.

В результаті суд прийшов до висновку, що вина Олексія Власенка в отриманні хабара не доведена і виправдав його.

Рішення суду ще набрало законної сили, є час для подання апеляції.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Корупція, МВС, Прокуратура, Суди