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Пов’язані однією кримінальною справою фірми розіграли пальне для шахтарів на 11 мільйонів

28 Жовтня 2017

ДП «Мирноградвугілля» 26 жовтня в результаті відкритих торгів замовило ТОВ «ДТК-Трейдінг» пального на 10,89 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 225 л бензину А-92 Євро за 25,20 грн/л та 225 л дизельного палива Євро-3 вартістю 23,20 грн/л.

Єдиним конкурентом на торгах переможця було  ТОВ «ТД «Запорізька трейдингова компанія» та «ДТК-Трейдінг». Протягом аукціону жодна з фірм не понизила своєї первинної пропозиції. Цінова заявка «ДТК-Трейдінг» виявилась дешевшою на 9 тис. грн (0,08%).

Київське «ДТК-Трейдінг» зі статутним фондом 10 тис грн.. зареєстроване на мешканку Краматорська Донецької області Надію Черкас. Керівником є Людмила Тимофєєва.

«Торговий дім «Запорізька трейдингова компанія» створене у вересні 2016 року у Запоріжжі на місцеву мешканку Ольгу Свєтову, керівник – Євген Єрмішин. Ще у липні 2016 року Свєтова значилась власницею однойменного ТОВ «Запорізька трейдингова компанія», яке нині знаходиться у стані припинення і перереєстроване на Павла Погребного.

«ДТК-Трейдінг» разом з обома «Запорізькими трейдинговими компаніями» є фігурантами кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків через формування незаконного податкового кредиту, яку веде прокуратура Києва.

У липні цього року директори трьох фірм разом намагались оскаржити рішення слідчого судді стосовно виїмки документів у банку «ПУМБ» за їхніми рахунками, однак безуспішно.

Протягом 2015-2016 років «ДТК-Трейдінг» отримало замовлень від державних підприємств «Селидіввугілля» та «Мирноградвугілля» на суму 57,91 млн грн, з іншими бюджетниками не співпрацювало. З початку року фірма натендерила вже  понад 41 млн грн, з яких 8 млн грн – замовлення пального від «Первомайськвугілля», решта – підряди від згадуваних «Селидіввугілля» та «Мирноградвугілля».

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