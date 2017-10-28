Полтавчани сховали більшість цін реконструкції корпусу кардіоцентру за чверть мільярда

Департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації 25 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Сен» реконструкцію корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (коригування) за 244,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді 2015 р. «ВКФ«Сен» виграло підряд на реконструкцію корпусу по вул. Макаренка, 1А, 1Б за 52,16 млн грн., з яких оплачено 30,33 млн грн. У серпні 2016 р. фірмі за переговорною процедурою замовили додаткових робіт на 11,83 млн грн.

За нинішнім договором до листопада 2019 року виконають будівельних робіт на 206,73 млн грн. і поставлять обладнання на 37,60 млн грн. Гарантійний строк експлуатації об’єкту складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси щодо робіт не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Перелік устаткування із цінами можна побачити у таблиці нижче.

На заробітну плату піде 12,55 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 3,31 млн грн.

Ціна угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 253,30 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було харківське ТОВ фірма «Констракшн груп інтернешнл» Ігоря Моруса, яким керує Ігор Дмухар.

ТОВ «Доломіт-Буд» не допустили до аукціону через прострочений договір оренди частини техніки і довідку про обладнання та матеріально-технічну базу не за формою.

Переможець «ВКФ «Сен» із Полтави належить директору Олександру Немировському, Борису Немировському, Андрію Хохлову та Ірині Поперечній. Підписантом значиться Олександр Юхименко.

Власником харківської «Констракшн груп інтернешнл» є Ігор Морус, а директором – Ігор Дмухар. Вона неодноразово розігрувала в Харкові тендери із пов’язаним ТОВ «Лорем плюс». У результаті АМКУ оштрафував ці дві компанії та вніс їх із 8 серпня 2016 р. на три роки до «чорного списку», зробивши неможливим бути учасниками публічних закупівель.

Згодом «Констракшн груп інтернешнл» через суд домоглась відміни рішення АМКУ, але в березні 2017 р. Вищій господарський суд скасував рішення і відправив справу на повторний розгляд.

Немедичне устаткування Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. Комплект візків к-т 1 25 150,00 Візок для контейнерів і стерилізаційних корзин шт. 6 Візок для перевезення матеріалів 1000x650x900 шт. 3 Візок для проволочних корзин шт. 2 Транспортний герметичний візок 775x690x1161 шт. 2 Комплект меблів к-т 1 881 140,00 Диван 1150x425x400 шт. 10 Комплект меблів для їдальні шт. 1 Пересувна стійка для вішалок з халатами 1500x800x1800 шт. 1 Сейф, Шкаф-сейф 86-651 шт. 29 Тумба приліжкова СВ-9000 шт. 137 Вішалка настінна шт. 2 Підставка для стерильних коробок ПСК шт. 15 Комплект столів к-т 1 587 249,90 Стіл виробничий з полкою і бортиком 1000x600x800 шт. 8 Стіл для засідань 2000x1000x750 шт. 2 Стіл для лаборанта 1200x700x750 шт. 3 Стіл для праці 1000x800x800 шт. 3 Стіл лікаря 1150x630x750 шт. 58 Стіл для лекцій шт. 1 Стіл лабораторний хімічний пристінний 1200x800x1800 380/220В, Зф, 4,0кВт (підведення холодної води д.15, кан.д.50) шт. 2 Стіл палатний 850x630x740 шт. 150 Стіл перев’язочний шт. 12 Стіл письмовий двохтумбовий 1540x750x740 мм шт. 3 Стіл письмовий однотумбовий 1200x700x750 мм шт. 60 Стіл робочий 1400x400x800 мм шт. 2 Стіл робочий з бортом 1400×600 шт. 2 Стіл-тумба з 2-ма мийками 1400×700 піде.х.г. води д.15, кан.д.50 шт. 1 Столик для інструментарію И/У-02,3 шт. 5 Комплект стільців, стелажів к-т 1 107 100,00 Стілець лекційної зали шт. 42 Стілець ф400, Н=945 шт. 4 Стілець шт. 126 Стелаж для кошиків 580x620x1515 шт. 3 Стелаж для матеріала шт. 4 Стелаж з полицями 1300x500x1500 шт. 8 Комплект шасЬів к-т 1 738 100,00 Шафа для зберігання інструментів \А/У- 01,16 шт. 10 Шафа для одягу 1000x400x1800 шт. 46 Шафа для одягу 882x436x1816 шт. 1 Шафа для приладів 890x450x1870 шт. 1 Шафа книжкова 100x500x1500 шт. 62 Шафа загального призначення 880x500x1800 шт. 20 Комплект електроприборів, обладнання, вогнегасники к-т 1 411 819,00 Джерело безперервного живлення 220в,1ф, 0,35квА (нижній поріг 140В, верхній поріг 270В) ИБП ШХЕОМ иР5-500А Китай к-т 1 Електрочайник 220в, 1ф, 1,2 кВт к-т 17 Касовий апарат 220в, 1ф, 0,04 кВт шт. 5 Настільна лампа Сатеїіоп КО-017А шт. 5 Сокоеіджималка 220в, 1ф, 1,2 кВт шт. 3 Термостат електричний сухоповітряний ТС- к-т 3 Вогнегаситель порошковий ОП-5-01 шт. 64 Комп’ютер з принтером к-т 80 15 000,00 Принтер 220в, 1 ф, 0,17 квА, НР Laserjet 1160 шт. 1 9 129,74 Телевізор кольоровий 220в, 1 ф, 0,35 кВт шт. 9 10 000,00 Машина для мийки рецептурного посуду 900x750x2594, 400в, Зф, 10кВт, 07826 к-т 1 65 000,00 Паяльна машина 220в, 1 ф, 0,9 кВт к-т 1 15 000,00 Система підготовки води 220в, 1 ф, 2,5 кВт к-т 1 25 600,00 Холодильник фармацевтичний з замком ХФ- 250 ПОЗИС шт. 3 7 500,00 Центрифуга настільна 220в, 1 ф, 0,625 квА Labofuge 200 шт. 1 32 000,00 Медичне устаткування Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. Комплект тонометрів, вимірювачів, аналізаторів к-т 32 317,26 Автоматичні безконтактні тонометри 220в, 1ф, 0,05 квА, AT 555 к-т 1 Тонометр CS Medica-110 Premium (механічний) к-т 1 Вимірювач пікової швидкості видоху Пикфлоуметр ПФИ-1 шт. 1 Вимірювач артеріального тиску, тонометр к-т 1 Аналізатор глюкози в крові Глюкометр OMRON Optium Omega шт. 1 Дихальний апарат Westmed 56204 к-т 6 Негатоскоп 1-но панельний 220в,1ф, міцність 230вт 530x570x140мм HM-1LED, Україна к-т 3 Негатоскоп НР-02-ПОНИ к-т 1 Ростомер РМ-1 шт. 1 Стетофонендоскоп CS MEDICA CS421(mun шт. 8 Глюкометр шт. 1 Аналізатор поля зору 220в, 1 ф, 0,05 квА, HFA 720 к-т 1 148 200,00 Відсмоктувач медичний 220в, 1 ф, 0,15 квА, ОХ 10* к-т 24 15 000,00 Відсмоктувач ендоскопічний 220в, 1 ф, 0, ОбквА, SSU-3 шт. 2 15 000,00 Ваги електронні медичні ВМЭН-150-50/100- Д-А шт. 1 7 500,00 Ваги з ростометром ВМЭН-150-50/100-Д-А, Ростомер РМ-1 “Диакомс” шт. 1 9 500,00 Візок для анастезіолога SM-02,2 шт. 1 7 000,00 Автомат для мийки і дезінфекції Х/=250л, підв.х.г.води, кан.д.100, 380/220в,1ф, 15кВт Uniclean si М 10-2 к-т 1 225 000,00 Дефібрилятор – монітор 220в, 1ф, 0,33 квА Heart Start XL-PHILIPS к-т 5 30 000,00 Апарат штучної вентиляції легенів (амагнітний) 220в, 1 ф, 0,115квА Ivent 201 к-т 2 1 161 852,00 Апарат штучної вентиляції легенів 220в, 1 ф, 0,23квА, ШВЛ Engstrom CS-in Medical к-т 2 2 323 704,00 Електрокардіограф 220в, 1 ф, 0,045квА, МАС 500 к-т 35 58 092,00 Електрокардіограф 220в, 1 ф, 0,045квА, МАС 1200 ST/MAC 1200 к-т 4 232 370,40 Електрокоагулятор хірургічний 220в, 1 ф, 0, 725квА, arc 300 к-т 4 285 171,00 Діоптриметр Grand Seiko GL8800 Японія шт. 1 148 200,00 Ергометр велосипедного типу Bicycle Ergometer к-т 1 73 937,98 Комплект кушеток, ліжок, стійка к-т 242 700,00 Додаткове ліжко к-т 63 Стійка медична для апаратури СА-2 к-т 1 Кушетка для ЕКГ WY-13.0 шт. 4 Кушетка оглядова KL-2 шт. 29 Кушетка фізіотерапевтична Well-2 шт. 4 Кушетка електрична 2-х секційна для масажу 220в, 1 ф, 0,2 кВт к-т 2 114 800,00 Ліжко медичне функціональне (реанімаційне) 220в, 1 ф, 0,35 квА, НСВ- 8332Н к-т 16 116 185,20 Ліжко медичне функціональне 220в, 1 ф, 0, 17 квА, HCB-8332H-WF к-т 48 21 000,00 Мікроскоп 220в,1ф, 0,65 квА Axiostar plus к-т 1 33 784,00 Мікроскопи операційні 220в,1ф, 1,9 квА ОРМІ, ОРМІ Movena к-т 11 33 784,00 Модуль для підключення та розміщення медичного обладнання в палатах інтенсивної терапії 220в, 0,5квА, klinoPORT (підвести в точку кріплення консолі) шт. 16 18 484,67 Наркозно-дихальний апарат 220в, 1 ф, 0, 25квА Aestiva/5 7900 к-т 1 1 946 102,10 Насос двошприцевий інфузійний 220в, 1 ф, 0,17квА, SEP-21S PLUS МедТехніка шт. 3 58 092,60 Негатоскоп 2-х панельний 220в,1ф, міцність 140вт 510x720x150мм НМр-2, Україна к-т 2 116 185,20 Портативний пульсоксиметр енергоспоживання 30мА, напруга 2,6-3,6 В (може бути на батарейці) NIKSY MD 300С1 портативний к-т 4 20 332,41 Пристрій для рентгенівських плівок 220в, 1 ф, 50квА DRYSTAR 5500, плівка DRYSTAR DT5.001 В шт. 1 157 500,00 Світильник медичний 2-х рефлекторний пересувний 220в, 1ф, 0,1 кВт шт. 25 27 800,00 Світильник медичний 4-х рефлекторний пересувний 220в, 1 ф, 0,17 кВт шт. 13 27 800,00 Система аналізу спірометрії 220в, 1 ф, 0,56 кВт, Spiro Soft шт. 2 99 000,00 Система діагностична 220в, 1 ф, 0,05 квА Cardiac Marker Analyzers (Cardiac Reader) шт. 1 145 231,00 Система моніторингу пацієнта 220в, 1 ф, 0, 12квА IntelliVue МР-20 к-т 24 145 231,50 Система моніторингу пацієнта 220в, 1 ф, 0, 56квА IntelliVue МХ400 inCenter-PHILIPS к-т 1 145 231,50 Система хірургічна універсальна 220в, 1ф, 0,23квА TRS к-т 1 1 200 000,00 Стіл операційний 220в, 1ф, 0,7кВт, 50Гц Practico MERIVAARA Фінляндія шт. 1 1 161 852,00 Стерилізатор низькотемпературний 990x670x1820 підв.очищ.води д. 15, кан.д.32 шт. 1 259 000,00 Стерилізатор паровий, V=160n, 380/220в,3ф, 24,5кВт,підв.х.в. д.15,обезсоленої води д. 15, кан.(з піддоном під апаратом в підлозі)д.65 шт. 1 150 000,00 Стерилізатор паровий, V=314n, 380/220в,3ф, 38кВт,підв.х.в. д.15,обезсоленої води д. 15, шт. 1 160 000,00 Стерилізатор повітряний 220в, 1 ф, 2,5 квА Venticell к-т 3 150 000,00 Термічна машина для запайки матеріалу з принтером 220в,1ф,2,0кВт к-т 1 15 000,00 Фундус камера 220в, 1 ф, 0,17 квА, Visucam lite к-т 1 663 000,00 Шафа медична одностулкова 450x440x1650 шт. 37 6 500,00

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