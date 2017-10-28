Полтавчани сховали більшість цін реконструкції корпусу кардіоцентру за чверть мільярда

28 Жовтня 2017
Департамент будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ Полтавської обласної державної адміністрації 25 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Сен» реконструкцію корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (коригування) за 244,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
У листопаді 2015 р. «ВКФ«Сен» виграло підряд на реконструкцію корпусу по вул. Макаренка, 1А, 1Б за 52,16 млн грн., з яких оплачено 30,33 млн грн. У серпні 2016 р. фірмі за переговорною процедурою замовили додаткових робіт на 11,83 млн грн.
За нинішнім договором до листопада 2019 року виконають будівельних робіт на 206,73 млн грн. і поставлять обладнання на 37,60 млн грн. Гарантійний строк експлуатації об’єкту складає десять років.
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси щодо робіт не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення. Перелік устаткування із цінами можна побачити у таблиці нижче.
На заробітну плату піде 12,55 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 3,31 млн грн.
Ціна угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 253,30 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом було харківське ТОВ фірма «Констракшн груп інтернешнл» Ігоря Моруса, яким керує Ігор Дмухар.
ТОВ «Доломіт-Буд» не допустили до аукціону через прострочений договір оренди частини техніки і довідку про обладнання та матеріально-технічну базу не за формою.
Переможець «ВКФ «Сен» із Полтави належить директору Олександру Немировському, Борису Немировському, Андрію Хохлову та Ірині Поперечній. Підписантом значиться Олександр Юхименко.
Власником харківської «Констракшн груп інтернешнл» є Ігор Морус, а директором – Ігор Дмухар. Вона неодноразово розігрувала в Харкові тендери із пов’язаним ТОВ «Лорем плюс». У результаті АМКУ оштрафував ці дві компанії та вніс їх із 8 серпня 2016 р. на три роки до «чорного списку», зробивши неможливим бути учасниками публічних закупівель.
Згодом «Констракшн груп інтернешнл» через суд домоглась відміни рішення АМКУ, але в березні 2017 р. Вищій господарський суд скасував рішення і відправив справу на повторний розгляд.
|Немедичне устаткування
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од.
|Комплект візків
|к-т
|1
|25 150,00
|Візок для контейнерів і стерилізаційних корзин
|шт.
|6
|Візок для перевезення матеріалів 1000x650x900
|шт.
|3
|Візок для проволочних корзин
|шт.
|2
|Транспортний герметичний візок 775x690x1161
|шт.
|2
|Комплект меблів
|к-т
|1
|881 140,00
|Диван 1150x425x400
|шт.
|10
|Комплект меблів для їдальні
|шт.
|1
|Пересувна стійка для вішалок з халатами 1500x800x1800
|шт.
|1
|Сейф, Шкаф-сейф 86-651
|шт.
|29
|Тумба приліжкова СВ-9000
|шт.
|137
|Вішалка настінна
|шт.
|2
|Підставка для стерильних коробок ПСК
|шт.
|15
|Комплект столів
|к-т
|1
|587 249,90
|Стіл виробничий з полкою і бортиком 1000x600x800
|шт.
|8
|Стіл для засідань 2000x1000x750
|шт.
|2
|Стіл для лаборанта 1200x700x750
|шт.
|3
|Стіл для праці 1000x800x800
|шт.
|3
|Стіл лікаря 1150x630x750
|шт.
|58
|Стіл для лекцій
|шт.
|1
|Стіл лабораторний хімічний пристінний 1200x800x1800 380/220В, Зф, 4,0кВт (підведення холодної води д.15, кан.д.50)
|шт.
|2
|Стіл палатний 850x630x740
|шт.
|150
|Стіл перев’язочний
|шт.
|12
|Стіл письмовий двохтумбовий 1540x750x740 мм
|шт.
|3
|Стіл письмовий однотумбовий 1200x700x750 мм
|шт.
|60
|Стіл робочий 1400x400x800 мм
|шт.
|2
|Стіл робочий з бортом 1400×600
|шт.
|2
|Стіл-тумба з 2-ма мийками 1400×700 піде.х.г. води д.15, кан.д.50
|шт.
|1
|Столик для інструментарію И/У-02,3
|шт.
|5
|Комплект стільців, стелажів
|к-т
|1
|107 100,00
|Стілець лекційної зали
|шт.
|42
|Стілець ф400, Н=945
|шт.
|4
|Стілець
|шт.
|126
|Стелаж для кошиків 580x620x1515
|шт.
|3
|Стелаж для матеріала
|шт.
|4
|Стелаж з полицями 1300x500x1500
|шт.
|8
|Комплект шасЬів
|к-т
|1
|738 100,00
|Шафа для зберігання інструментів \А/У- 01,16
|шт.
|10
|Шафа для одягу 1000x400x1800
|шт.
|46
|Шафа для одягу 882x436x1816
|шт.
|1
|Шафа для приладів 890x450x1870
|шт.
|1
|Шафа книжкова 100x500x1500
|шт.
|62
|Шафа загального призначення 880x500x1800
|шт.
|20
|Комплект електроприборів, обладнання, вогнегасники
|к-т
|1
|411 819,00
|Джерело безперервного живлення 220в,1ф, 0,35квА (нижній поріг 140В, верхній поріг 270В) ИБП ШХЕОМ иР5-500А Китай
|к-т
|1
|Електрочайник 220в, 1ф, 1,2 кВт
|к-т
|17
|Касовий апарат 220в, 1ф, 0,04 кВт
|шт.
|5
|Настільна лампа Сатеїіоп КО-017А
|шт.
|5
|Сокоеіджималка 220в, 1ф, 1,2 кВт
|шт.
|3
|Термостат електричний сухоповітряний ТС-
|к-т
|3
|Вогнегаситель порошковий ОП-5-01
|шт.
|64
|Комп’ютер з принтером
|к-т
|80
|15 000,00
|Принтер 220в, 1 ф, 0,17 квА, НР Laserjet 1160
|шт.
|1
|9 129,74
|Телевізор кольоровий 220в, 1 ф, 0,35 кВт
|шт.
|9
|10 000,00
|Машина для мийки рецептурного посуду 900x750x2594, 400в, Зф, 10кВт, 07826
|к-т
|1
|65 000,00
|Паяльна машина 220в, 1 ф, 0,9 кВт
|к-т
|1
|15 000,00
|Система підготовки води 220в, 1 ф, 2,5 кВт
|к-т
|1
|25 600,00
|Холодильник фармацевтичний з замком ХФ- 250 ПОЗИС
|шт.
|3
|7 500,00
|Центрифуга настільна 220в, 1 ф, 0,625 квА Labofuge 200
|шт.
|1
|32 000,00
|Медичне устаткування
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од.
|Комплект тонометрів, вимірювачів, аналізаторів
|к-т
|32 317,26
|Автоматичні безконтактні тонометри 220в, 1ф, 0,05 квА, AT 555
|к-т
|1
|Тонометр CS Medica-110 Premium (механічний)
|к-т
|1
|Вимірювач пікової швидкості видоху Пикфлоуметр ПФИ-1
|шт.
|1
|Вимірювач артеріального тиску, тонометр
|к-т
|1
|Аналізатор глюкози в крові Глюкометр OMRON Optium Omega
|шт.
|1
|Дихальний апарат Westmed 56204
|к-т
|6
|Негатоскоп 1-но панельний 220в,1ф, міцність 230вт 530x570x140мм HM-1LED, Україна
|к-т
|3
|Негатоскоп НР-02-ПОНИ
|к-т
|1
|Ростомер РМ-1
|шт.
|1
|Стетофонендоскоп CS MEDICA CS421(mun
|шт.
|8
|Глюкометр
|шт.
|1
|Аналізатор поля зору 220в, 1 ф, 0,05 квА, HFA 720
|к-т
|1
|148 200,00
|Відсмоктувач медичний 220в, 1 ф, 0,15 квА, ОХ 10*
|к-т
|24
|15 000,00
|Відсмоктувач ендоскопічний 220в, 1 ф, 0, ОбквА, SSU-3
|шт.
|2
|15 000,00
|Ваги електронні медичні ВМЭН-150-50/100- Д-А
|шт.
|1
|7 500,00
|Ваги з ростометром ВМЭН-150-50/100-Д-А, Ростомер РМ-1 “Диакомс”
|шт.
|1
|9 500,00
|Візок для анастезіолога SM-02,2
|шт.
|1
|7 000,00
|Автомат для мийки і дезінфекції Х/=250л, підв.х.г.води, кан.д.100, 380/220в,1ф, 15кВт Uniclean si М 10-2
|к-т
|1
|225 000,00
|Дефібрилятор – монітор 220в, 1ф, 0,33 квА Heart Start XL-PHILIPS
|к-т
|5
|30 000,00
|Апарат штучної вентиляції легенів (амагнітний) 220в, 1 ф, 0,115квА Ivent 201
|к-т
|2
|1 161 852,00
|Апарат штучної вентиляції легенів 220в, 1 ф, 0,23квА, ШВЛ Engstrom CS-in Medical
|к-т
|2
|2 323 704,00
|Електрокардіограф 220в, 1 ф, 0,045квА, МАС 500
|к-т
|35
|58 092,00
|Електрокардіограф 220в, 1 ф, 0,045квА, МАС 1200 ST/MAC 1200
|к-т
|4
|232 370,40
|Електрокоагулятор хірургічний 220в, 1 ф, 0, 725квА, arc 300
|к-т
|4
|285 171,00
|Діоптриметр Grand Seiko GL8800 Японія
|шт.
|1
|148 200,00
|Ергометр велосипедного типу Bicycle Ergometer
|к-т
|1
|73 937,98
|Комплект кушеток, ліжок, стійка
|к-т
|242 700,00
|Додаткове ліжко
|к-т
|63
|Стійка медична для апаратури СА-2
|к-т
|1
|Кушетка для ЕКГ WY-13.0
|шт.
|4
|Кушетка оглядова KL-2
|шт.
|29
|Кушетка фізіотерапевтична Well-2
|шт.
|4
|Кушетка електрична 2-х секційна для масажу 220в, 1 ф, 0,2 кВт
|к-т
|2
|114 800,00
|Ліжко медичне функціональне (реанімаційне) 220в, 1 ф, 0,35 квА, НСВ- 8332Н
|к-т
|16
|116 185,20
|Ліжко медичне функціональне 220в, 1 ф, 0, 17 квА, HCB-8332H-WF
|к-т
|48
|21 000,00
|Мікроскоп 220в,1ф, 0,65 квА Axiostar plus
|к-т
|1
|33 784,00
|Мікроскопи операційні 220в,1ф, 1,9 квА ОРМІ, ОРМІ Movena
|к-т
|11
|33 784,00
|Модуль для підключення та розміщення медичного обладнання в палатах інтенсивної терапії 220в, 0,5квА, klinoPORT (підвести в точку кріплення консолі)
|шт.
|16
|18 484,67
|Наркозно-дихальний апарат 220в, 1 ф, 0, 25квА Aestiva/5 7900
|к-т
|1
|1 946 102,10
|Насос двошприцевий інфузійний 220в, 1 ф, 0,17квА, SEP-21S PLUS МедТехніка
|шт.
|3
|58 092,60
|Негатоскоп 2-х панельний 220в,1ф, міцність 140вт 510x720x150мм НМр-2, Україна
|к-т
|2
|116 185,20
|Портативний пульсоксиметр енергоспоживання 30мА, напруга 2,6-3,6 В (може бути на батарейці) NIKSY MD 300С1 портативний
|к-т
|4
|20 332,41
|Пристрій для рентгенівських плівок 220в, 1 ф, 50квА DRYSTAR 5500, плівка DRYSTAR DT5.001 В
|шт.
|1
|157 500,00
|Світильник медичний 2-х рефлекторний пересувний 220в, 1ф, 0,1 кВт
|шт.
|25
|27 800,00
|Світильник медичний 4-х рефлекторний пересувний 220в, 1 ф, 0,17 кВт
|шт.
|13
|27 800,00
|Система аналізу спірометрії 220в, 1 ф, 0,56 кВт, Spiro Soft
|шт.
|2
|99 000,00
|Система діагностична 220в, 1 ф, 0,05 квА Cardiac Marker Analyzers (Cardiac Reader)
|шт.
|1
|145 231,00
|Система моніторингу пацієнта 220в, 1 ф, 0, 12квА IntelliVue МР-20
|к-т
|24
|145 231,50
|Система моніторингу пацієнта 220в, 1 ф, 0, 56квА IntelliVue МХ400 inCenter-PHILIPS
|к-т
|1
|145 231,50
|Система хірургічна універсальна 220в, 1ф, 0,23квА TRS
|к-т
|1
|1 200 000,00
|Стіл операційний 220в, 1ф, 0,7кВт, 50Гц Practico MERIVAARA Фінляндія
|шт.
|1
|1 161 852,00
|Стерилізатор низькотемпературний 990x670x1820 підв.очищ.води д. 15, кан.д.32
|шт.
|1
|259 000,00
|Стерилізатор паровий, V=160n, 380/220в,3ф, 24,5кВт,підв.х.в. д.15,обезсоленої води д. 15, кан.(з піддоном під апаратом в підлозі)д.65
|шт.
|1
|150 000,00
|Стерилізатор паровий, V=314n, 380/220в,3ф, 38кВт,підв.х.в. д.15,обезсоленої води д. 15,
|шт.
|1
|160 000,00
|Стерилізатор повітряний 220в, 1 ф, 2,5 квА Venticell
|к-т
|3
|150 000,00
|Термічна машина для запайки матеріалу з принтером 220в,1ф,2,0кВт
|к-т
|1
|15 000,00
|Фундус камера 220в, 1 ф, 0,17 квА, Visucam lite
|к-т
|1
|663 000,00
|Шафа медична одностулкова 450x440x1650
|шт.
|37
|6 500,00
Tеги | Будівництво, Медицина