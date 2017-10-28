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Луганський інтернат без тендерів замовив ремонт ФОПу-новачку за 2 мільйона, приховавши контракти

28 Жовтня 2017

Сватівська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат (Луганська обл.) за неконкуретною процедурою уклала угоди з ФОП Гречковська Лариса Миколаївна на виконання ремонтних робіт вартістю 2,14 м млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Інформацію про укладання угод з ФОП Гречковска школа-інтернат оприлюднила 24 жовтня, хоча самі документи не оприлюднила. Відомо лише, що укладено дві угоди вартістю 1,07 млн грн. кожна щодо капітального ремонту учбового корпусу та гуртожитку.

ФОП Гречковська Лариса Миколаївна зареєструвалася підприємцем 1 вересня в Житомирі. Це перші її замовлення за державні кошти. У відкритих джерелах інформація про Ларису Гречковську відсутня.

Керівником  Сватівської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Юрій Довбни, школа заснована Луганською облрадою та виховує дітей з вадами слуху. За даними «Прозорро», за поточний рік інтернат уклав угод на 8,16 млн грн.

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