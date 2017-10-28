7,08 мільярда минулого тижня

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Паливо і кабелі «Укрзалізниці», автівки поліції, дороги Прикарпаття та Запоріжжя, газ «Нафтогазу» для тепловиків, комп’ютери для паспортистів.

З 15 по 21 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,66 тисяч закупівель на загальну суму 7,08 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,25 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 894,40 ТОВ «Елемент Нафта» Дизельне паливо
2. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 469,79 ТОВ «Автомагістраль-Південь» послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-37 Енергодар – Василівка – Бердянськ на ділянці км 128+866 – км 163+310
3. Національна поліція України 149,09 ТОВ «Єврокар» Легкові атомобілі
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 137,58 ТОВ «Еней» кабельно-провідникова продукція
5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 122,95 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090402 Городенка-Черемхів на ділянці км 0+000 – км 20+000
6. КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго» 121,81 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Природний газ для виробництва теплової енергії
7. Управління капітального будівництва міськвиконкому Івано-Франківська 120,00 ТОВ  «Мостобудівельний загін № 112» Роботи з будівництва моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вул. Хіміків-Надрічна
8. Державна міграційна служба 96,50 ТОВ «Амріта Комплексні рішення» робочі станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи
9. ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 81,24 ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»  Природний газ виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню
10. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 59,85 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090602 Калуш-Осмолода на ділянці км 0+505 – км 54+861

 

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