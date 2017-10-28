7,08 мільярда минулого тижня

28 Жовтня 2017
Паливо і кабелі «Укрзалізниці», автівки поліції, дороги Прикарпаття та Запоріжжя, газ «Нафтогазу» для тепловиків, комп’ютери для паспортистів.
З 15 по 21 жовтня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 15,66 тисяч закупівель на загальну суму 7,08 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,25 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|894,40
|ТОВ «Елемент Нафта»
|Дизельне паливо
|2. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
|469,79
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-37 Енергодар – Василівка – Бердянськ на ділянці км 128+866 – км 163+310
|3. Національна поліція України
|149,09
|ТОВ «Єврокар»
|Легкові атомобілі
|4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|137,58
|ТОВ «Еней»
|кабельно-провідникова продукція
|5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|122,95
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090402 Городенка-Черемхів на ділянці км 0+000 – км 20+000
|6. КСТП «Рубіжнетеплокомуненерго»
|121,81
|ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|Природний газ для виробництва теплової енергії
|7. Управління капітального будівництва міськвиконкому Івано-Франківська
|120,00
|ТОВ «Мостобудівельний загін № 112»
|Роботи з будівництва моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вул. Хіміків-Надрічна
|8. Державна міграційна служба
|96,50
|ТОВ «Амріта Комплексні рішення»
|робочі станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи
|9. ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»
|81,24
|ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|Природний газ виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню
|10. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|59,85
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090602 Калуш-Осмолода на ділянці км 0+505 – км 54+861
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