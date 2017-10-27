Власник Дарницької ТЕЦ за 97 мільйонів покращить систему очистки викидів одного енергоблоку

ТОВ «Євро-Реконструкція» 20 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Запорізький тепло-енерго проект» першу чергу реконструкції системи газоочисних установок за 96,89 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До червня 2018 р. збудують установку очистки від пилу димових газів котлоагрегату ст. №6 (вугілля марки АШ + допоміжні газ і мазут). Після встановлення електрофільтру із пневматичною (сухою) системою золовидалення рівень викидів у атмосферу має скласти не більше 30 мг/н. куб. м. Гарантійний строк становить рік. Проектування виконає субпідрядник ДПР НДІ «Теплоелектропроект» СО ПАТ «Донбасенерго».

За підсумковою відомістю ресурсів щодо робіт, гарячекатана арматурна сталь коштує 12-13 тис грн., природний рядовий пісок – 75 грн./куб. м, а бетони – 1 079-1 230 грн./куб. м, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Передбачено забезпечення виконання договору, а саме банківська гарантія в розмірі 3%.

На заробітну плату піде 3,30 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 1,17 млн грн.

Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 110,94 млн грн.

Обидва конкуренти пропонували виконати роботи на 6-8% дешевше, але їх відхилили. ТОВ «Консорціум «Енергомашекологія» подало проект договору без деяких додатків, довідки субпідрядника не за формою та аналогічні договори без форм КБ-3, один з яких був за 2013 рік замість необхідних 2014-2017 років. Учасник марно скаржився в АМКУ.

ТОВ «Інвентум Україна» принесло один аналогічний договір замість двох, довідку про нього не за формою, скан-копію статуту без печатки, проект договору без деяких додатків та комерційну ціну в Exel замість .pdf або .jpeg.

«Запорізький тепло-енерго проект» записано на Владислава Скляренка та Євгенію Леонтьєву, яка раніше мала прізвище Бугрова. У 2011 р. ним керував Олег Саєнток – контактна особа припиненого ПАТ «Дослідно-експериментальний механічний завод» («ДЕМЗ»), чиїм акціонером був Андрій Тесленко.

У держреєстрі «Запорізький тепло-енерго проект» має спільний номер телефону 0612244207 із запорізьким ТОВ «ДЕМЗ-інжиніринг». Останнім володіють той самий Андрій Тесленко з батьком Володимиром Тесленком та його ж із Жанною Градобик ТОВ «Хамстер Клаб Інтернейшнл».

Нагадаємо, переможець і «ДЕМЗ-інжиніринг» вигравали тендери щодо будівництва установки десульфуризації димових газів напівсухим методом енергоблоку №2 Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».

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