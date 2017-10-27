У Кличка продають туалет, який для продажу розписали на півтора гектари Солом’янського парку

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Департамент комунальної власності КМДА повідомив про продаж на аукціоні нежитлової будівлі площею 94 кв м (колишня громадська вбиральня) у Солом’янському районі Києва на вул. Механізаторів 7а. Стартова ціна 930 тис грн.

Про це повідомив депутат Київської міськради від «Самопомочі», голова постійної комісії з питань власності Леонід Антоненко, посилаючись на оголошення департаменту в свіжому номері газети «Хрещатик».

В оголошенні зазначається, що земельна ділянка під цим об’єктом приватизації не виділена. Втім, вказується, що колишня вбиральня розташована в межах ділянки (кадастровий номер 8000000000:72:186:0033) площею 1,64 га. на розі вулиць Механізаторів і Солом’янської, поблизу житлових комплексів «Ізумрудний» і «Пори року», цільове призначення – інша комерційна діяльність.

Антоненко звернув увагу, що ділянка площею 1,64 га є частиною Солом’янського ландшафтного парку. Зокрема, це видно на Публічній кадастровій карті України.

Депутат вважає, що насправді землю хочуть передати під житлову забудову із вбудованими приміщеннями ресторанів і інших бізнесів. «Але юридична фіксація цього призначення – за окрему плату, яка буде озвучена згодом на другому етапі транзакції. Поки що продаємо лише парк, який будуть купувати обізнані люди», – написав Антоненко.

«Раніше ця вбиральня мала просту адресу: Ландшафтний парк. Для реалізації транзакції – продажу частини парку – було ухвалено окреме рішення про зміну адреси. Нова адреса – Механізаторів, 7а. «Ландшафтний парк» перекреслюємо. І віримо тепер виправленому», – повідомив депутат, додавши відповідний документ.

Бажаючі взяти участь в аукціоні можуть звертатися до 13 листопада із заявами до Київської агропромислової біржі. «Це новий гравець. Раніше такі афери реалізовувались іншими біржами. Однак оскільки суди останнім часом визнають ці афери аферами і скасовують результати квазі-аукціонів, було вирішено увести в гру нову біржу», – написав Антоненко.

Аукціон відбудеться 17 листопада за адресою Велика Васильківська, 5, п’ятий поверх.

Депутат також звернув увагу, що в іншому оголошенні Департаменту комунальної власності КМДА про продаж споруди площею 322 кв м не йдеться ні про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт, ні про кадастровий номер та площу.

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