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Залізниця викинула дешевших конкурентів і по «бєзпрєдєлу» обрала кріплення Дубневичів за 110 мільйонів

27 Жовтня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 26 жовтня повідомила про намір укласти угоди з ТОВ «ВМ трейдинг» на постачання рейкових скріплень на 110 млн грн. Про повідомляється в системі «Прозорро».

Залізниця після відміни весняного тендеру розбила замовлення на 31 окрему закупівлю кожну очікуваною вартістю 3,55 млн грн. Це дозволило залізниці скоротити терміни на різні процедури, а також збільшити проблеми для потенційних скаржників. Скарга в АМКУ на кожен окремий тендера складає 5 тис грн., відтак скарги на 31 тендер коштуватимуть 155 тис грн., які будуть безповоротно втрачені для скаржника незалежно від результату розгляду.

На нових торгах найдешевші пропозиції зробило ТОВ «Механіка». В усіх випадках фірма пропонувала продукцію на 17% дешевше від очікуваної ціни, і у випадку визнання «Механіки» переможцем «Укрзалізниця» могла зекономити майже 20 млн грн.

Однак у залізниці виявились претензії до пропозиції «Механіки» і не виявилось зауважень до пропозиції наступного за ціною конкурента ТОВ «ВМ трейдинг».

«ВМ трейдинг» і ТОВ «Авант-гарде» на торгах представляли продукцію заводу «КРТ» з групи народних депутатів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів.

Тендерна пропозиція «ВМ Трейдинг» відрізнялась від очікуваної ціни лише на 0,8%.

При цьому тендерна документація фірми мала суттєві недоліки, які мали б слугувати підставою для відхилення з торгів згідно п.4, ч.1, ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі»: «Тендерна пропозиція Учасника не відповідає вимогам тендерної документації».

Залізниця вимагала аби учасники торгів вказували гарантійний термін експлуатації продукції без слів «не більше», «не менше».

Однак «ВМ Трейдинг» в даних на товар вказало, що гарантійний термін становить «не більше 3 років» (від «Наших грошей»: одна секунда – це також «не більше трьох років». Це не є формальною помилкою, а свідчить про невідповідність тендерної пропозиції вимогам тендерної документації).

Відповідний абзац про «не більше 3 років» наявний у технічних умовах від «Корпорації «КРТ», наданих фірмою «ВМ Трейдинг».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» після Майдану закуповує рейкові скріплення виключно виробництва «КРТ», постійно під різними приводами не допускаючи «Механіку» до торгів. Детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження щодо закупівлі рейкових скріплень і в його рамках провели експертизу, що вказує на невідповідність кріплень «КРТ» основному критерію – притискному зусиллю, яке і відповідає за надійність притиснення рейки до шпали (див. «Коефіцієнт Дубневичів»).

Також у ці дні проводиться нова експертиза, яка також має знову показати відповідність кріплень «КРТ» технічним вимогам самої «Укрзалізниці» щодо притискного зусилля 25 кН та інших вимог щодо якості скріплення.

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