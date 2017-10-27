Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна

В практиці АМКУ такого не було раніше, але цього тижня з’явилось. Адміністративна колегія врахувала надзвичайно стислі терміни виконання робіт, які встановив замовник, як дискримінаційну норму. І змусив «Нафтогаз» її змінити для збільшення конкуренції на тендері щодо оцінки активів держкомпанії, що виглядав заточеним під попереднього підрядника.

Суть справи така.

«Нафтогаз» хотів провести оцінку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 351 666 об’єктів, що належать усім компаніям з групи «Нафтогазу».

Терміни – дуже стислі. Два тижні на отримання оцінщиком від самого «Нафтогазу» переліку активів та визначення як оцінювати. Потім всього 30 днів на попередню оцінку. І потім ще два тижні на погодження оцінки з замовником.

Зрозуміло, що це оцінка не польова, не треба гайсати літаком по всій Україні і звіряти інвентаризаційні бірочки. Цей вид оцінки робиться сидячи в Києві. Але місяць на все про все – це дуже занадто з урахуванням того, що «Нафтогаз» ставив кваліфікаційним критерієм наявність у оцінній фірмі мінімум трьох оцінщиків зі свідоцтвами. Але обов’язково, щоб у фірми був досвід оцінювання об’єктів саме паливно-енергетичного комплексу. І щоб учасник мав досвід оцінки дуже розвинених мереж об’єктів, як у самого «Нафтогазу» (у нього по всій Україні розкидана мережа газпроводів та добувних точок).

Це дало підстави вважати, що «Нафтогаз» заточив торги під «Ернст енд Янг». Держкомпанія під керівництвом Андрія Коболєва обирала виключно цих міжнародників на оцінку активів і у 2014 році за 14,80 млн грн., і у 2016 році за 15,80 млн грн. Попереднім виконавцям справді набагато простіше дізнатись у «Нафтогаза», що переоцінювати треба не дуже багато що, а оновити дані по якимся об’єктам. Тож вони справді можуть зробити відповідний звіт у надзвичайно стислий термін.

Здавалося б, які питання. А фактично одне – ціна питання.

«Нафтогаз» виставив очікувану ціну 22,00 млн грн. За два місяці роботи. Трьом оцінщикам. Виходить $135 тисяч на місяць в одні руки. Навіть якщо відкинути половину на «офісні» витрати – це дуже «пабагатаму». Тому не дивно, що за такий шмат грошей хочуть позмагатись і інші фірми. Але саме для них замовник і виставив бар’єри у вигляді купи вимог до досвіду виконання робіт.

Одеське ТОВ «Аргумент» Тетяни Качкової вирішило оскаржити ту дискримінацію і фірмі це вдалось. Ось прості аргументи.

«Аргумент» був обраний оцінщиком майна «Укрпошти» на тендері 2016 року. Там передбачалось, що оцінщик має приблизно провести дві оцінки – 667 428 почтових об’єктів станом на 2015 рік і 564 186 об’єктів станом на 2016 рік. І хоч самі по собі об’єкти «Укрпошти» не такі як у «Нафтогазу» (хоча є багато спільного – нерухомість, машини), але на все це пошта під керівництвом Ігоря Смілянського відвела щонайменше півроку. І за щастя отримати такий шмат роботи змагались сім фірм. В результаті конкурентної боротьби ціна впала з 6 очікуваних мільйонів до 2,00 млн грн., запропонованих «Аргументом».

«Нафтогаз» же навпаки укрутив кваліфікаційні вимоги і швидкість виконання робіт так, що уявити собі подібний до пошти аукціон якось не вдається.

Тому АМКУ і задовольнило вимогу скаржника – прибрати дискримінаційні норми. При цьому було враховано саме стислий термін виконання робіт як обмеження для конкуренції.

Для доведення своєї правоти «Аргумент» у тому числі надав роз’яснення Фонду держмайна. З нього слідувало, що об’єкти «Нафтогазу» по великому рахунку не відрізняються від інших складних об’єктів. І якщо у фірми є сертифікат на оцінку машин, обладнання, літаків, кораблів, автомобілів, іншої рухомості та нерухомості – то він здатен оцінити об’єкти «Нафтогазу».

«Фонд робить акцент на тому, що ключовим є саме перелік (склад) майна, а не галузь, до якої воно належить», – йдеться у пояснення «Аргументу».

А ми відзначимо. АМКУ врахував терміни виконання робіт раз, і тепер зможе зробити це знову. І це варто враховувати як конкурентам, так і замовникам, які звикли запилювати терміни для відсічки небажаних гравців, знаючи, що їм за це нічого не буде.

Блог від: Юрій Ніколов

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