«Покровськводоканал» після подарунка поліції «Тойоти» купить ще й кросовер для СБУ

Комунальне підприємство «Покровськводоканал» (Донецька обл.) передасть Головному управлінню СБУ в Донецькій та Луганські областях в безкоштовне користування легковий автомобіль Renault Duster вартістю 491 тис грн.

За відповідне рішення під № 7/42-11 25 жовтня одноголосно проголосували депутати Покровської міськради.

Легковий автомобіль Renault Duster 2017 р.в. був придбаний «Покровськводоканалом» за неконкурентною процедурою 22 вересня у ІП «АІС-Запоріжжя». Специфікація до договору відсутня, тому комплектація автомобіля невідома.

Автомобіль буде передано на умовах договору позички (безоплатне користування) для забезпечення на території Покровська та району «якісного та своєчасного виконання обов’язків, покладених на ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях».

В грудні минулого року СБУ провела обшуки в кабінеті самого мера Покровська Руслана Требушкіна, які він тоді охарактеризував як «залякування». В квітні цього року прокуратура підозрювала Требушкіна в декларуванні недостовірної інформації. До мера Покровська на чотири місяці було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, в серпні «Покровськводоканал» купив Toyota Camry в престижній комплектації вартістю 886 тис грн. Після публікації «Наших грошей» про цю угоду, Покровська міськрада за ініціативи мера Требушкіна дозволила передати водоканалу в якості благодійності та безкоштовної оренди автомобіль керівництву поліції Донецької області, головний офіс якої знаходиться в Маріуполі за 185 кілометрів від Покровська.

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