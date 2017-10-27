Підлеглі Жебрівського, яких САП підозрює у розкраданні грошей, замовили подільникам ремонт школи за 22 мільйона

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Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації 25 жовтня 2017 за результатами відкритих торгів  уклав угоду с ТОВ «Оквин-5» на реконструкцію магістрального водоводу на суму 22,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Згідно договору фірма має до 31 грудня 2018 провести реконструкцію магістрального водоводу «Великоанадольська фільтрувальна станція ДХМЗ» Волноваського району Донецької області.

Джерело фінансування – обласний бюджет. Обсяг фінансування на 2017 рік складає 12 млн грн., наступного року – 10,30 млн грн. Замовник не оприлюднив додатки до угоди та специфікацію, що не дозволяє порівняти вартість матеріалів з їх ринковими аналогами. Фірма вказала, що на прибуток піде 0,2% від суми угоди і вона не буде користуватися послугами субпідрядника.

За документами, які завантажені у систему «Прозорро», в «Оквин-5» працює 18 людей, але фірма не надала інформацію про наявну в нею техніку.

На торгах конкурентами переможця були комунальне підприємство  «Служба единого заказчика» та ТОВ ВКФ «Перспектива». Пропозиція останнього була на 4% дешевшою від пропозиції «Оквін-5», але замовник її відхилив через нібито недостатній досвід виконання аналогічних робіт. ВКФ «Перспектива» створене у міста Марганець Дніпропетровської області у 1996 році. Власником є Володимир Дацько.

«Оквин-5» було створене у 2011 році, засновниця – Наталія Орзул. На початку жовтня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою у привласненні посадовцями Управління капітального будівництва Донецької ОДА у змові з «Оквин-5» 4 млн грн. при проведенні капітального ремонту опорної школи у м.Дружківка Донецької області. Тоді «Оквин-5» отримало замовлення за результатами тендеру, і хоча в пропозиції вказало що не буде залучати субпідрядника, всі роботи за неї виконав конкурент на тендері ТОВ БК «Крамміськбуд» з оточення екс-голови Донецької ОДА Анатолія Близнюка. За даними ЗМІ, фірма також наближена до народного депутата Максима Єфімова, який приймав активну участь у виділенні з державного бюджету дотацій на будівництво опорних шкіл.

Напередодні нового навчального року з запланованих 30 опорних шкіл на Донеччині до прийому учнів була готова лише одна.

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