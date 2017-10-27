Перекваліфікація справи допомогла слідчому та поліцейському відбутися штрафом за хабар

Суд визнав винними та засудив до штрафу колишніх слідчого та поліцейського з Красноокнянського відділення поліції Одеської області, які обіцяли за хабар вплинути на суддю щодо пом’якшення вироку підозрюваному у справі про наркотики. Про це йдеться у вироку Красноокнянського райсуду Одещини від 12 жовтня.

Згідно з матеріалами справи, слідчий Красноокнянського ВП Котовського відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області Артур Маліцький за пособництва поліцейського цього відділення Володимира Слєпова влітку 2016-го отримав від підозрюваного у справі про наркотики $500 хабара за вплив на суддю Красноокнянського райсуду щодо призначення йому якомога м’якшого покарання.

Обоє були затримані одразу після одержання хабара.

Окрім повного зізнання, їхня вина підтверджувалася показами свідків, результатами обшуку, висновками експертизи, записами розмов між Маліцьким і Слєповим, та записами відеоспостереження.

У матеріалах суду зазначається, що на одному з таких записів Маліцький обіцяє підозрюваному «на прохання останнього щодо звільнення від покарання за зберігання коноплі вирішити питання із судом про призначення умовного покарання або «постарається витягнути на штраф» за грошові кошти у гривні або в «зелених».

Суд визнав Маліцького винним в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.2 ст.369-2 КК) та призначив йому покарання у вигляді 25,5 тис. грн штрафу.

Слєпова суд визнав винним у пособництві в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення уповноваженою особою (ч.5 ст.27, ч.2 ст.369-2 КК) і присудив йому 17 тис. грн штрафу.

Обом їм заборонено протягом 3 років працювати у правоохоронних органах.

Зауважимо, що у ході судового розгляду кваліфікацію обвинувачення і Маліцькому, і Слєпову було змінено.

Так, згідно з повідомленням прес-служби військової прокуратури, при затриманні їм інкримінували ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службової особою, яка займає відповідальне становище). З таким формулюванням справа дійшла до суду у вересні 2016-го.

З судових матеріалів не зрозуміло, коли саме і на яких підставах справа була перекваліфікована.

У постанові суду від 29 вересня 2017-го про продовження Маліцькому і Слєпову запобіжних заходів, їм ще інкримінується ч.3 ст.368 КК. Однак у вироку від 18 жовтня вже йдеться про обвинувачення обох за ч.2 ст.369-2. Так, у матеріалах суду зазначається, що всі докази, окрім показань обвинувачених, досліджувалися судом в межах раніше пред’явленого Маліцькому обвинувачення за ч.3 ст.368 КК та Слєпову – за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК.

Після зміни обвинувачення «сторони кримінального провадження не наполягали на повторному дослідженні зазначених доказів, так як фактичні обставини не змінилися, а цим же фактичним даним стороною обвинувачення була надана інша правова кваліфікація».

Зауважимо також, що за ч.3 ст.368 Маліцькому та Слєпову загрожувало від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. У той час як ч.2 ст.369-2 передбачає покарання у вигляді штрафу від 12750 грн до 25500 грн або від 2 до 5 років позбавлення волі.

Вирок Красноокнянського райсуду ще не набрав законної сили, оскільки ще не сплив термін апеляційного оскарження.

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