НАБУ виграло суд по кріпленням, що на великий крок наблизило до тюрми залізничного діяча

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24 жовтня 2017 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов НАБУ та визнав недійсним договір поставки між ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» («УПП УЗ») та ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал». Про повідомила прес-служба НАБУ.

Зазначена угода укладена всупереч Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – взагалі без проведення закупівельної процедури. Ухвалення такого рішення дозволить повернути державному підприємству 26 млн грн, які воно переплатило.

За версією слідства, у листопаді 2015 року ДП «УПП УЗ» без проведення процедур державних закупівель уклало договір із ПАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», на виконання якого останнє поставило держпідприємству елементи рейкових клемно-болтових скріплень на загальну суму понад 157 млн 893 тис. грн. Постачальниками виступили шість інших підприємств. Внаслідок таких дій ДП «УПП УЗ» завдано збитків на суму понад 26 млн грн.

Набрання законної сили рішенням Господарського суду міста Києва призведе до застосування наслідків недійсності правочину, визначених ст.216 Цивільного кодексу України, в тому числі й повернення державному підприємству сплачених коштів.

За даними «Наших грошей», це дозволить реалізувати провадження щодо керівника «УПП УЗ» Володимира Харлана (докладніше див «Болтологіка «Укрзалізниці»).

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