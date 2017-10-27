НОВИНИ

27.10.2017

Власник Дарницької ТЕЦ за 97 мільйонів покращить систему очистки викидів одного енергоблоку

Фаворов за 39 мільйонів продав «Зорі»-«Машпроекту» газ, трохи дешевший від прайсу «Нафтогазу»

Перекваліфікація справи допомогла слідчому та поліцейському відбутися штрафом за хабар

Колишній убезівець за 50 мільйонів відновить погорілий театр Шевченка у Черкасах

У Кличка продають туалет, який для продажу розписали на півтора гектари Солом’янського парку

Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна

Підлеглі Жебрівського, яких САП підозрює у розкраданні грошей, замовили подільникам ремонт школи за 22 мільйона

Залізниця викинула дешевших конкурентів і по «бєзпрєдєлу» обрала кріплення Дубневичів за 110 мільйонів

«Покровськводоканал» після подарунка поліції «Тойоти» купить ще й кросовер для СБУ

26.10.2017

Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

«Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

Поліція з нульовою економією замовила черкаські автобуси Атаман за 56 мільйонів

Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

«Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Колишній убезівець за 50 мільйонів відновить погорілий театр Шевченка у Черкасах

27 Жовтня 2017

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 18 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «ПМ-Арсенал» реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка за 50,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2013 р. фірма-новачок виграла 15,95 млн грн. на реконструкцію театру. У 2014 р. замовник відмінив тендер через неможливість усунення порушень, але підрядник скасував це рішення через суд. У 2015 р. у театрі сталася пожежа: другий і третій поверх обвалились, а глядацький зал був знищений. Відтоді «ПМ-Арсеналу» за переговорною процедурою замовили першочергових аварійно-відбудовних робіт на загальну суму 22,14 млн грн., але освоєні були далеко не всі кошти.

Нинішній договір передбачає першу чергу реконструкції для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації до кінця 2018 року. Влаштують  глядацький зал, інженерні мережі, вентиляцію, освітлення, протипожежний водопровід, електрообладнання, установлять системи протидимового захисту, автоматичного пожежогасіння та сигналізації тощо.

Вибіркова перевірка підсумкової відомісті ресурсів показала відповідність тендерних цін ринку.

Суміш Ceresit СN 83 коштує 9,24 грн./кг(тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки), тоді як її продають по 10,55 грн./кг.

Стяжку Ceresit СN 278 замовили по 4,48 грн./кг, хоча на ринку вона коштує 6,05 грн./кг.

Лінолеум Tarkett невідомого типу коштує 220 грн./кв. м. В інтернет-магазинах ціни його видів різняться у межах 165-283 грн./кв. м.

Профіль СD-60/27 замовили по 12,00 грн./м. У відкритих джерелах його ціни починаються від 11,53 грн./м.

Геотекстильна мембрана Typar SF-56 коштує 36,88 грн./кв. м. Її ринкова ціна становить 48,31 грн./кв. м.

Природний рядовий пісок обійдеться у 78 грн./куб. м, що дешевше ринку та інших торгів.

Люстру індивідуального виготовлення на 150 ламп розжарювання куплять за 983 тис грн.

Кришталева люстра Preciosa BB 0509/00/042 із позолотою коштує 236 тис грн. проти ринкової ціни в 261 тис грн., а Preciosa СВ 0509/00/006 із частковою позолотою – 17 тис грн. проти ринкових 16 тис грн.

На заробітну плату піде 3,26 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 930 тис грн.

Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 50,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було черкаське ТОВ «А.І.Д.А.» Надії Ковальчук, Ірини Різниченко та Олександра Ільченка, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«ПМ-Арсенал» із Черкащини належить черкасцям Владиславу Мамчуру і Володимиру Тосенку.

За даними Smida, раніше Владислав Мамчур працював начальником Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Черкаській області.

Тосенко станом на березень 2017 р. був начальником комерційного відділу ДП НВК «Фотоприлад» ДК «Укроборонпром», причому його внесок у розмірі 1 тис грн. у статутний капітал переможця відсутність у річній декларації за 2016 рік.

Торік до складу засновників також входило ЗАТ «АТП-2361» Мамчура,  Сергія Половка і Дениса Шпака. Першозасновниками переможця у 2013 р. були Мамчур та Алла Половко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна
27 Жовтня 2017

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.10.2017

Київ Власник Дарницької ТЕЦ за 97 мільйонів покращить систему очистки викидів одного енергоблоку

Одеса Перекваліфікація справи допомогла слідчому та поліцейському відбутися штрафом за хабар

Черкаси Колишній убезівець за 50 мільйонів відновить погорілий театр Шевченка у Черкасах

Київ У Кличка продають туалет, який для продажу розписали на півтора гектари Солом’янського парку

Донецьк Підлеглі Жебрівського, яких САП підозрює у розкраданні грошей, замовили подільникам ремонт школи за 22 мільйона

Донецьк «Покровськводоканал» після подарунка поліції «Тойоти» купить ще й кросовер для СБУ

26.10.2017

Львів Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

Кіровоград «Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Донецьк Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

Дніпро Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

Вінниця «Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

Хмель Білорусів викинули з торгів на 172 мільйона за відсутність в українському ЄДР і далекий мобільний АБЗ

Донецьк Освітяни Слов’янська переплатили за вугілля фірмі, власник якої був причетний до поставок в школи паршивого палива

25.10.2017

Львів Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Миколаїв Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ