Колишній убезівець за 50 мільйонів відновить погорілий театр Шевченка у Черкасах

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 18 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «ПМ-Арсенал» реконструкцію Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка за 50,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2013 р. фірма-новачок виграла 15,95 млн грн. на реконструкцію театру. У 2014 р. замовник відмінив тендер через неможливість усунення порушень, але підрядник скасував це рішення через суд. У 2015 р. у театрі сталася пожежа: другий і третій поверх обвалились, а глядацький зал був знищений. Відтоді «ПМ-Арсеналу» за переговорною процедурою замовили першочергових аварійно-відбудовних робіт на загальну суму 22,14 млн грн., але освоєні були далеко не всі кошти.

Нинішній договір передбачає першу чергу реконструкції для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації до кінця 2018 року. Влаштують глядацький зал, інженерні мережі, вентиляцію, освітлення, протипожежний водопровід, електрообладнання, установлять системи протидимового захисту, автоматичного пожежогасіння та сигналізації тощо.

Вибіркова перевірка підсумкової відомісті ресурсів показала відповідність тендерних цін ринку.

Суміш Ceresit СN 83 коштує 9,24 грн./кг(тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки), тоді як її продають по 10,55 грн./кг.

Стяжку Ceresit СN 278 замовили по 4,48 грн./кг, хоча на ринку вона коштує 6,05 грн./кг.

Лінолеум Tarkett невідомого типу коштує 220 грн./кв. м. В інтернет-магазинах ціни його видів різняться у межах 165-283 грн./кв. м.

Профіль СD-60/27 замовили по 12,00 грн./м. У відкритих джерелах його ціни починаються від 11,53 грн./м.

Геотекстильна мембрана Typar SF-56 коштує 36,88 грн./кв. м. Її ринкова ціна становить 48,31 грн./кв. м.

Природний рядовий пісок обійдеться у 78 грн./куб. м, що дешевше ринку та інших торгів.

Люстру індивідуального виготовлення на 150 ламп розжарювання куплять за 983 тис грн.

Кришталева люстра Preciosa BB 0509/00/042 із позолотою коштує 236 тис грн. проти ринкової ціни в 261 тис грн., а Preciosa СВ 0509/00/006 із частковою позолотою – 17 тис грн. проти ринкових 16 тис грн.

На заробітну плату піде 3,26 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 930 тис грн.

Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 50,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було черкаське ТОВ «А.І.Д.А.» Надії Ковальчук, Ірини Різниченко та Олександра Ільченка, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«ПМ-Арсенал» із Черкащини належить черкасцям Владиславу Мамчуру і Володимиру Тосенку.

За даними Smida, раніше Владислав Мамчур працював начальником Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Черкаській області.

Тосенко станом на березень 2017 р. був начальником комерційного відділу ДП НВК «Фотоприлад» ДК «Укроборонпром», причому його внесок у розмірі 1 тис грн. у статутний капітал переможця відсутність у річній декларації за 2016 рік.

Торік до складу засновників також входило ЗАТ «АТП-2361» Мамчура, Сергія Половка і Дениса Шпака. Першозасновниками переможця у 2013 р. були Мамчур та Алла Половко.

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