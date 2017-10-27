Фаворов за 39 мільйонів продав «Зорі»-«Машпроекту» газ, трохи дешевший від прайсу «Нафтогазу»

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» 19 жовтня уклало угоду з ТОВ «Еру Трейдінг» про постачання природного газу на 39,02 млн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На листопад-грудень замовили 4,35 млн куб. м газу по 8 970 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 8% дешевше від листопадового тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», який становить 9 692 грн. за тисячу кубометрів.

Засновником «Еру Трейдінг» є американська компанія «Еру Корпорейшн», а кінцевими бенефіціарами – Андрій Фаворов і Дейл Пері зі США та директор Ярослав Мудрий з Києва.

Підприємство «Зоря» – «Машпроект» підпорядковане «Укроборонопрому», а директором заводу є Костянтин Картошкін. До цього він із 2009 року очолював «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.

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