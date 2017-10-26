Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

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Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка та його заступники злітали на міжнародну виставку в місто Брно (Чехія) чартером з 90% знижкою від компанії Onur Group, яка отримує в області мільярдні підряди на ремонт доріг. Про це написали Олександра Губицька та Наталія Онисько у «Наших грошах. Львів».

Синютка літав в Брно і повернувся звідти 11 жовтня. За цей переліт голова ОДА заплатив 29,8 тис грн. Як повідомили «Нашим грошам. Львів» у Львівські ОДА, крім Синютки на борту літака знаходились ще три посадовці ОДА: його заступниця Ірина Гримак, директор департаменту освіти і науки Любомира Мандзій та директор департаменту економічної політики Роман Филипів. Втім, Синютка зізнався, що у літаку була ще одна людина – директор департаменту агропромислового комплексу ОДА Наталія Хмиз.

Журналісти з’ясували, що команда ЛОДА здійснила подорож реактивним літаком бізнес-класу Falcon 2000 з реєстраційним номером TC-CTN , який належить турецькій компанії Onur Group.

Falcon 2000 описують як просторий літак, який ідеально підходить для відпочинку та бізнес-перемовин. Максимальна кількість пасажирів – 10 осіб.

Onur Group надає послуги повітряного таксі двома літаками – Falcon 2000 (реєстраційний номер TC-CTN) та Cessna Citation XLS (реєстраційний номер TC-DAG).

Синютка підтвердив «НГ. Львів» інформацію про політ на Falcon 2000, що належить Onur. Щодо низької ціни за переліт у 29 тис грн., то він сказав, що «поторгувався». «Можете запитати інші компанії, які надають такі послуги. Це, я так розумію, плюс-мінус собівартість польоту», – сказав він.

Проте за даними авіакомпаній, що надають послуги приватних перельотів, ціни на приватний чартерний рейс за маршрутом Львів-Брно-Львів починаються від 4,7 тис. євро при польоті на легкомоторному літаку, наприклад, Cessna Citation XLS. Вартість перельоту на літаку бізнес-класу – від 14 тис. євро, тобто в десятки разів дорожче від заплаченої Синюткою ціни.

На кількох сайтах також вказано базовий тариф і для приватного польоту на турецькому літаку Falcon 2000 з цим же номером TC-CTN, і він становить 6 тисяч доларів за годину. Отже приблизна вартість оренди літака за маршрутом Львів-Брно-Львів, з розрахунку 2 годинного польоту, становить щонайменше $12 тис. ( або 320 тис. грн). Тобто, компанія надала знижку на політ у понад 90%.

За даними Prozorro, ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» лише з початку 2017 року отримала у Львівській області підрядів на понад 2,5 млрд грн. А за даними порталу YouControl, загалом по Україні, у 2017 році компанія стала переможцем державних тендерів на суму 4,7 млрд грн. 12 жовтня 2017 року компанія уклала чергову угоду на 232 млн грн на ремонт автодороги Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий.

Виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк, каже, що пільгова оренда літака має всі ознаки корупції.

«Тут є ознаки корупції. Більше того, я вам скажу, що за міжнародними стандартами, така знижка на переліт може трактуватися як хабар. З того, що ви мені розповіли, я бачу ознаки, достатні для того, щоб розпочати кримінальне провадження. Це державний службовець, і для нього є певні обмеження», – пояснила Каленюк.

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