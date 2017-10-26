НОВИНИ

26.10.2017

Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

«Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

Поліція з нульовою економією замовила черкаські автобуси Атаман за 56 мільйонів

Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

«Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

«Укренерго» купило п’ять електромобілів Hyundai Ioniq по мільйону за штуку

Білорусів викинули з торгів на 172 мільйона за відсутність в українському ЄДР і далекий мобільний АБЗ

Освітяни Слов’янська переплатили за вугілля фірмі, власник якої був причетний до поставок в школи паршивого палива

25.10.2017

Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Суд скасував арешт готівки на $100 тисяч, вилученої у судді ВАСУ під час обшуку

Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

«Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

26 Жовтня 2017

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області 22 і 27 вересня за результатами тендерів уклала три угоди з ПрАТ «Коммунтранс» про дорожні роботи на загальну суму 168,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірмі заплатять:

  • 65,85 млн грн. – за реконструкцію автодороги Т1212 Новомиргород – Велика Виска на ділянці км 16+700 – км 20+700 довжиною 4 км;
  • 55,90 млн грн. – за поточний середній ремонт автодороги М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянці км 51+000 – км 56+000 довжиною 5 км;
  • 46,51 млн грн. – за будівництво автодороги в обхід м. Знам’янки на ділянці км 0+000 – км 3+000 довжиною 3 км.

Середня вартість ремонту становить близько 11 млн грн., а будівництва і реконструкції – близько 16 млн грн. за кілометр.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Субпідрядник ТОВ «ДС Пром Груп» виконає робіт на 70% вартості найбільшого підряду і по 50% вартості менших підрядів. Ще по 30% менших підрядів дадуть ТОВ «Дор-Строй».

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 171,51 млн грн.

На найдорожчому тендері ТОВ «Автодор» пропонувало на 1 тис грн. нижчу ціну, але не подало документи переможця. Дорожчими конкурентами були ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова і вищезгаданий «Дор-Строй». За менші підряди змагався лише «Ростдорстрой».

Акціонерами «Коммунтрансу» є Андрій Тухта, Михайло Буров і Людмила Зубкова, а директором – Олексій Глушко. Раніше до складу засновників також входив Олексій Близнюк, син екс-міністра ЖКГ Анатолія Близнюка.

Михайло Буров є сином Володимира Бурова  – правої руки, земляка і сусіда Віктора Пшонки по дачі у смт. Дробишеве на Донеччині. Буров-молодший був директором ТОВ «Укрмістобудпроект», на яке оформлювали 15 тис га землі мисливських угідь на Київщині, котрими, за даними прокуратури, користувався син Віктора Пшонки Артем.  У вересні 2014 р. землі були повернуті державі. Також Михайло Буров належав до «клубу» Артема Пшонка на вул. Гончара, 35. Там, за даними Тетяни Чорновол, знаходилася так звана «тіньова прокуратура».

Крім того, обидва Бурови були помічниками нардепа Артема Пшонки у 2007-2012 рр.

Також «Коммунтранс» фігурував у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків через укладання контрактів з фіктивним ТОВ «Марголак» у 2012-2013 рр.. Воно було припинене у зв’язку зі збігом строку давності.

Субпідрядник «ДС Пром Груп» належить Дмитру Мусієнку і «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» Ольги Борт з Донецька. Це дружина екс-нардепа від Партії регіонів Віталія Борта, чиї фірми брали участь у виведенні з держвласності землі для Межигір’я Януковича.

Засновником «Дор-Строю» є Віталій Лях, а керівником – Анатолій Букур. Але донедавна бенефіціарами значились Тоня Наумкіна, Юлія Івахненко і Дмитро Кононенко.

Першозасновниками фірми були дружина екс-голови «Укравтодору» Володимира Демішкана Ірина, а також Ігор Мездрін – син першого заступника Демішкана по «Укравтодору». Коли Демішкан в 2010 р. очолив держагенство, «Дор-Строй» переписали на британські фірми «Любові файнес лімітед» і «Джесісан лімітед» та згадану Наумкіну. Вона керує ТОВ «А-Мега груп» Раїси Мездріної та провідного інженера відділу охорони праці та техніки безпеки ДАК «Автомобільні дороги України» Аліни Галащук.

Демішкан – один з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича. У листопаді 2008 р. він разом з екс-головою Черкаської ОДА Сергієм Тулубом та нинішнім нардепом Юрієм Бойко («Опозиційний блок») заснували «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», яке офіційно було зареєстроване на території Межигір’я. Цей елітний клуб орендував близько 40 тис га мисливських угідь під Києвом та в Криму.

Також Демішкан володіє майже 2 га лісу під Києвом, які у 2013 р. орендував на 49 років.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.10.2017

Львів Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

Кіровоград «Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Донецьк Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

Дніпро Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

Вінниця «Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

Хмель Білорусів викинули з торгів на 172 мільйона за відсутність в українському ЄДР і далекий мобільний АБЗ

Донецьк Освітяни Слов’янська переплатили за вугілля фірмі, власник якої був причетний до поставок в школи паршивого палива

25.10.2017

Львів Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Миколаїв Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Дніпро Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

Львів МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

Донецьк «Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

24.10.2017

Київ Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Донецьк Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Донецьк Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ