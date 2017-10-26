«Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області 22 і 27 вересня за результатами тендерів уклала три угоди з ПрАТ «Коммунтранс» про дорожні роботи на загальну суму 168,26 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч фірмі заплатять:

65,85 млн грн. – за реконструкцію автодороги Т1212 Новомиргород – Велика Виска на ділянці км 16+700 – км 20+700 довжиною 4 км;

– за реконструкцію автодороги Т1212 Новомиргород – Велика Виска на ділянці км 16+700 – км 20+700 довжиною 4 км; 55,90 млн грн. – за поточний середній ремонт автодороги М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянці км 51+000 – км 56+000 довжиною 5 км;

– за поточний середній ремонт автодороги М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на ділянці км 51+000 – км 56+000 довжиною 5 км; 46,51 млн грн. – за будівництво автодороги в обхід м. Знам’янки на ділянці км 0+000 – км 3+000 довжиною 3 км.

Середня вартість ремонту становить близько 11 млн грн., а будівництва і реконструкції – близько 16 млн грн. за кілометр.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Субпідрядник ТОВ «ДС Пром Груп» виконає робіт на 70% вартості найбільшого підряду і по 50% вартості менших підрядів. Ще по 30% менших підрядів дадуть ТОВ «Дор-Строй».

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 171,51 млн грн.

На найдорожчому тендері ТОВ «Автодор» пропонувало на 1 тис грн. нижчу ціну, але не подало документи переможця. Дорожчими конкурентами були ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова і вищезгаданий «Дор-Строй». За менші підряди змагався лише «Ростдорстрой».

Акціонерами «Коммунтрансу» є Андрій Тухта, Михайло Буров і Людмила Зубкова, а директором – Олексій Глушко. Раніше до складу засновників також входив Олексій Близнюк, син екс-міністра ЖКГ Анатолія Близнюка.

Михайло Буров є сином Володимира Бурова – правої руки, земляка і сусіда Віктора Пшонки по дачі у смт. Дробишеве на Донеччині. Буров-молодший був директором ТОВ «Укрмістобудпроект», на яке оформлювали 15 тис га землі мисливських угідь на Київщині, котрими, за даними прокуратури, користувався син Віктора Пшонки Артем. У вересні 2014 р. землі були повернуті державі. Також Михайло Буров належав до «клубу» Артема Пшонка на вул. Гончара, 35. Там, за даними Тетяни Чорновол, знаходилася так звана «тіньова прокуратура».

Крім того, обидва Бурови були помічниками нардепа Артема Пшонки у 2007-2012 рр.

Також «Коммунтранс» фігурував у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків через укладання контрактів з фіктивним ТОВ «Марголак» у 2012-2013 рр.. Воно було припинене у зв’язку зі збігом строку давності.

Субпідрядник «ДС Пром Груп» належить Дмитру Мусієнку і «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» Ольги Борт з Донецька. Це дружина екс-нардепа від Партії регіонів Віталія Борта, чиї фірми брали участь у виведенні з держвласності землі для Межигір’я Януковича.

Засновником «Дор-Строю» є Віталій Лях, а керівником – Анатолій Букур. Але донедавна бенефіціарами значились Тоня Наумкіна, Юлія Івахненко і Дмитро Кононенко.

Першозасновниками фірми були дружина екс-голови «Укравтодору» Володимира Демішкана Ірина, а також Ігор Мездрін – син першого заступника Демішкана по «Укравтодору». Коли Демішкан в 2010 р. очолив держагенство, «Дор-Строй» переписали на британські фірми «Любові файнес лімітед» і «Джесісан лімітед» та згадану Наумкіну. Вона керує ТОВ «А-Мега груп» Раїси Мездріної та провідного інженера відділу охорони праці та техніки безпеки ДАК «Автомобільні дороги України» Аліни Галащук.

Демішкан – один з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича. У листопаді 2008 р. він разом з екс-головою Черкаської ОДА Сергієм Тулубом та нинішнім нардепом Юрієм Бойко («Опозиційний блок») заснували «Товариство мисливців та рибалок «Кедр», яке офіційно було зареєстроване на території Межигір’я. Цей елітний клуб орендував близько 40 тис га мисливських угідь під Києвом та в Криму.

Також Демішкан володіє майже 2 га лісу під Києвом, які у 2013 р. орендував на 49 років.

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