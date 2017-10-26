«Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

Департамент капітального будівництва Вінницької міськради 23 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «БМУ-3» завершення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у житловому кварталі №8 району «Поділля» за 111,30 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня 2020 р. добудують школу площею 11 704 кв. м на 1 200 учнів із транспортабельною газовою котельнею. Гарантійний строк складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Добудова коштує 93 тис грн. за учнівське місце. Мінрегіонрозвитку цьогоріч встановило опосередковану вартість нового будівництва шкіл з нуля на рівні 86 тис грн. за місце.

Ціна угоди на 0,02% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 111,33 млн грн.

Єдиним конкурентом було київське ТОВ «КБК» Ігоря Петрика з Полтавщини, яке трохи знизило ціну під час аукціону, на відміну від переможця. Раніше цією фірмою володіли Кирило Москаленко і ВАТ «Інтерресурси» (нині – ТДВ), контрольоване ним же та його батьком Миколою Москаленком – екс-головою міськвиконкому Кіровограду, відомим як голова Кіровоградської обласної організації партії «Сильна Україна». Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Співвласниками «БМУ-3» є Галина Гіренко (33%) і Тимофій Гіренко (67%), екс-депутат Вінницької облради, який ішов на вибори як безпартійний, а потім приєднався до фракції Партії регіонів. Фірма входить в очолюваний Гіренком концерн «Поділля».

Нагадаємо, у 2013 р. «БМУ-3» розіграла з ТОВ «Будівельне управління №7» того ж Гіренка тендер щодо будівництва цієї самої школи за 68,15 млн грн., що в півтора рази дешевше. Згодом «Центр протидії корупції» разом з народним депутатом Віктором Чумаком оскаржили закупівлю у Вінницьку прокуратуру, місцеве відділення АМКУ й Державну фінінспекцію. Вінницька ДФІ повідомила, що угоду розривали за згодою сторін «в зв’язку із самостійним виявленням комітетом з конкурсних торгів замовника порушень зазначених у зверненні голови правління ГО «Центр протидії корупції».

Місцеві ЗМІ пишуть, що проект школи розробили ще в 2010 р., але через відсутність фінансування до будівництва стін приступили тільки у 2016 р., коли інвестор – згаданий концерн «Поділля» – виділив кошти. У квітні 2017 р. зводили стіни школи.

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