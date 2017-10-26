НОВИНИ

26.10.2017

Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

«Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

Поліція з нульовою економією замовила черкаські автобуси Атаман за 56 мільйонів

Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

«Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

«Укренерго» купило п’ять електромобілів Hyundai Ioniq по мільйону за штуку

Білорусів викинули з торгів на 172 мільйона за відсутність в українському ЄДР і далекий мобільний АБЗ

Освітяни Слов’янська переплатили за вугілля фірмі, власник якої був причетний до поставок в школи паршивого палива

25.10.2017

Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Суд скасував арешт готівки на $100 тисяч, вилученої у судді ВАСУ під час обшуку

Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Поліція з нульовою економією замовила черкаські автобуси Атаман за 56 мільйонів

26 Жовтня 2017

Національна поліція України 23 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Торговий дім Динат Груп» автобусів спеціалізованого призначення на 55,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 22 грудня поставлять 26 дводверних автобусів Атаман D09216 Євро 5 на 30 пасажирів виробництва ПАТ «Черкаський автобус» у 2017 році по 2,13 млн грн.

Вони будуть пофарбовані за схемою поліції та матимуть м’які сидіння з підлокітниками і кондиціонери в кабіні й салоні. Гарантійний строк становить два роки або 100 тис км пробігу.

Переможець на своєму сайті продає подібні автобуси Атаман А-09216 Євро 5 2017 року випуску без кондиціонера в салоні та підлокітників по 2,02 млн грн. Це дешевше на 6% або 115 тис грн.

Ціна первинної пропозиції «Торговий дім Динат Груп» дорівнювала очікуваній вартості закупівлі, але в день підписання договору ціну знизили додатковою угодою на 52 грн.

Єдиний конкурент черкаське ТОВ «Автоград-2007» Андрія Каданцева і Дмитра Майданика пропонував такі ж автобуси на 6% дешевше. Його відхилили за відсутність кондиціонера в салоні, паспорту і керівництва з експлуатації, копії документа МВС про включення до реєстру продавців транспорту з номерами. Також фірма подала гарантію виробника на поставку шкільних автобусів і не вказала фарбування.

«Торговий дім Динат Груп» Олексія Марінцева та Олександра Ордината продає автобуси Ataman, Еталон, Богдан і Mercedes Benz MCV.

Виробник «Черкаський автобус» на 19% належить ТОВ «Український автобус», записаному на фінансового директора Світлану Свешнікову. Ще 80% акцій має ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф».

До 2011 р. «Український автобус» називався «Автомобільний дім «Богдан», а черкаське підприємство-виробник відповідно входило до складу корпорації «Богдан», співвласником якої був Петро Порошенко. У 2011 р. «Богдан» продав контрольний пакет акцій «КУА «Ізі Лайф».

Нагадаємо, «Черкаський автобус» разом з «Українським автобусом» зайняли сьоме місце у Топ-10 постачальників автобусів і тролейбусів після Майдану.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.10.2017

Львів Турки, які тендерять на Львівщині мільярди, дали губернатору 90% знижку на чартер в Чехію

Кіровоград «Труханівці» допомогли оточенню Пшонки отримати 168 мільйонів на таємні дорожні роботи

Донецьк Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

Дніпро Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

Вінниця «Регіонал»-розпильник приховав ціни добудови школи у Вінниці за 111 мільйонів

Хмель Білорусів викинули з торгів на 172 мільйона за відсутність в українському ЄДР і далекий мобільний АБЗ

Донецьк Освітяни Слов’янська переплатили за вугілля фірмі, власник якої був причетний до поставок в школи паршивого палива

25.10.2017

Львів Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Миколаїв Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Дніпро Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

Львів МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

Донецьк «Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

24.10.2017

Київ Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Донецьк Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Донецьк Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ