Поліція з нульовою економією замовила черкаські автобуси Атаман за 56 мільйонів

Національна поліція України 23 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Торговий дім Динат Груп» автобусів спеціалізованого призначення на 55,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 22 грудня поставлять 26 дводверних автобусів Атаман D09216 Євро 5 на 30 пасажирів виробництва ПАТ «Черкаський автобус» у 2017 році по 2,13 млн грн.

Вони будуть пофарбовані за схемою поліції та матимуть м’які сидіння з підлокітниками і кондиціонери в кабіні й салоні. Гарантійний строк становить два роки або 100 тис км пробігу.

Переможець на своєму сайті продає подібні автобуси Атаман А-09216 Євро 5 2017 року випуску без кондиціонера в салоні та підлокітників по 2,02 млн грн. Це дешевше на 6% або 115 тис грн.

Ціна первинної пропозиції «Торговий дім Динат Груп» дорівнювала очікуваній вартості закупівлі, але в день підписання договору ціну знизили додатковою угодою на 52 грн.

Єдиний конкурент черкаське ТОВ «Автоград-2007» Андрія Каданцева і Дмитра Майданика пропонував такі ж автобуси на 6% дешевше. Його відхилили за відсутність кондиціонера в салоні, паспорту і керівництва з експлуатації, копії документа МВС про включення до реєстру продавців транспорту з номерами. Також фірма подала гарантію виробника на поставку шкільних автобусів і не вказала фарбування.

«Торговий дім Динат Груп» Олексія Марінцева та Олександра Ордината продає автобуси Ataman, Еталон, Богдан і Mercedes Benz MCV.

Виробник «Черкаський автобус» на 19% належить ТОВ «Український автобус», записаному на фінансового директора Світлану Свешнікову. Ще 80% акцій має ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф».

До 2011 р. «Український автобус» називався «Автомобільний дім «Богдан», а черкаське підприємство-виробник відповідно входило до складу корпорації «Богдан», співвласником якої був Петро Порошенко. У 2011 р. «Богдан» продав контрольний пакет акцій «КУА «Ізі Лайф».

Нагадаємо, «Черкаський автобус» разом з «Українським автобусом» зайняли сьоме місце у Топ-10 постачальників автобусів і тролейбусів після Майдану.

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