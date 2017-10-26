Освітяни Слов’янська переплатили за вугілля фірмі, власник якої був причетний до поставок в школи паршивого палива

Відділ освіти Слов’янської міськради (Донецька обл.) 17 жовтня за результатами відкритих торгів уклав угоду з ТОВ «Валекта» щодо закупівлі кам’яного вугілля на суму 278 тис грн.

Про це повідомляється у системі Прозорро.

Угода передбачає поставку 80 тон вугілля марки ДГКО (20-100) по 3472 грн./т в ясла-садок №18 «Ластівка» в місто Святогірськ, який входить у підпорядкування Слов’янської міської ради.

Єдиними конкурентом переможця на торгах було ПП «Промбізнес+» Анжели Калюжної з Донецької області. На аукціоні «Промбізнес+» не зробив жодного пониження ціни, тоді як «Валекта» знизила пропозицію на 0,5%, внаслідок чого вона стала дешевшою від конкурента на 400 грн.

Порівняння цін на вугілля ДГ (20-100) в «Прозорро», показують, що в Каневі Черкаської області таке паливо раніше закупили на 28% дешевше – 2511 грн/т, на Чернігівщині за 2795 грн./т, а в Переяслав-Хмельницькому за 2760 грн./т.

У складі тендерної документації «Валекта» вказало договір на оренду складу площею 100 кв м ТОВ «Інтурс-Хмельницький» в Хмельницькому, за 986 км від Святогірська. До цього невеликого складу ТОВ «Юнкомтек» до кінця 2019 року поставить 18 тис т вугілля, яке було видобуте ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» в м. Селідове, що на Донеччині.

Послуги з навантаження та перевезення вугілля «Велекта» замовила ФОП Куськало Анатолій Анатолійович, який зареєстрований в прифронтовому Ясинуватському р-ні Донецької області. В 2011 році підприємець з таким ПІБ був засуджений за кримінальне правопорушення та був тимчасово позбавлений права займатися діяльністю, пов’язаною з перевезенням вугілля.

Зареєстроване в Хмельницькому «Юнкомтек» донеччанина Романа Олійника. Минуого року поліція підозрювала фірму в маніпулюванні податковою звітністю.

«Валекта» також прописане в Хмельницькому, власником є прописаний в окупованій Макіївці Кирил Соколов. Він також є директором ПП «Бізнес-Партнер», власником якого є Валерій Соляєв. У вересні 2015 року прокуратура в суді розірвала договір між цією фірмою та відділом освіти Костянтинівської РДА про закупівлю вугілля на суму 0,81 млн грн. Причиною позову стали поставки в школи району неякісного палива. Після цього рішення «Бізнес-Партнер» перестав приймати участь у державних тендерах.

За даними «Прозорро», «Валекта» отримала держзамовлень на 55,80 млн грн., з 57 договорів із бюджетними закладами 51 угода укладена замовниками Донецької області.

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