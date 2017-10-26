Директор КП, який замовив рідній фірмі колекторські послуги на 1,5 мільйони, різко перестав цікавити прокуратуру

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26 Жовтня 2017

КП «Житлово-експлуатаційне підприємство №34» (місто Дніпро) замовило у ТОВ «Дніпро Альянс» юридичні послуги по стягненню заборгованості, а коли закупівлею зацікавилась прокуратура, комунальне підприємство скасувало торги після звернення переможця тендеру. Про це пише Максим Шевелев у «Бюро.UA».

«Житлово-експлуатаційне підприємство №34» 4 вересня замовило у фірми послуги на 1,51 млн грн..

18 вересня Господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі за позовом прокуратури проти КП та приватної фірми. Пізніше прес-служба прокуратури області повідомила про викриття тендерної схеми розтрати бюджетних коштів.

«З’ясовано, що КП Дніпровської міськради провело відкриті торги на закупівлю послуг колекторських агентств, за результатами яких переможцем стало ТОВ, з яким укладено договір про надання юридичних послуг на суму понад 1,5 млн грн. Встановлено, що заступник тендерного комітету КП  є пов’язаною особою з переможцем тендера», – йшлося в повідомленні прокуратури.

27 вересня тендерний комітет КП розглянув звернення «Дніпро Альянс» про скасування відкритих торгів та розірвання договору. Члени комітету погодили звернення «у  зв’язку з отриманням даних про можливий опосередкований зв’язок між переможцем процедури закупівлі та замовника».

Того ж дня, 27 вересня змінився і керівник «Дніпро Альянс». Андрія Логвиненка змінив колишній мер Нікополя Руслан Токар (2010-2014 рр.).

З березня 2017 року в.о. директора і заступником голови тендерного комітету КП «ЖЕП №34» є Володимир Чмишук. Засновником «Дніпро Альянс» є ТОВ «Ріелторська компанія «ТПГТ «Нерухомість-Сервіс», якою керує вже згаданий Токар, а з 26 вересня засновником є дружина екс-мера Нікополя Тетяна Токар.

З листопада 2013 по 26 вересня 2017 року засновником і бенефіціаром «Нерухомість-Сервіс» був сам Чмишук. Тобто, він володів фірмою і в день, коли був оголошений тендер, і в день, коли торги відбулися, і в день укладення договору між КП і ТОВ.

У своїй декларації за 2016 рік Чмишук вказав, що є бенефіціаром  «Нерухомість-Сервіс», ТОВ «ТП Дніпроснаб», ТОВ «Укрімснаб» і ТОВ «Лів-Груп». Власником останніх трьох він є і зараз. Співзасновником «Лів-Груп» вказана Тетяна Токар, керівник – Руслан Токар.

Крім того, видання встановило, що «Дніпро Альянс» і його єдиний конкурент на торгах ТОВ «Астерія ЛТД», пов’язані один з одним.

18 жовтня Госпсуд припинив провадження у справі «прокуратура проти «ЖЕП №34» та «Дніпро Альянс». Підставою такого рішення стало клопотання «Дніпро Альянс» до суду від 4 жовтня про припинення провадження у справі у зв’язку з тим, що 27 вересня тендерний комітет КП «ЖЕП №34» скасував торги щодо закупівлі послуг колекторських агентств,  договір розірвано, а кошти, перераховані за договором, повернуті замовнику. На засіданні суду прокурор підтримав клопотання фірми у зв’язку з відсутністю предмету спору.

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