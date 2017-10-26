Донецька ОДА замовила утеплення школи за 7 мільйонів фірмі кума Пшонки з директором на півставки

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Департамент капітального будівництва Донецької облдержадміністрації (м. Слов’янськ, Донецька обл) 12 жовтня за переговорною процедурою уклав договір з ПрАТ «Промстроймонтаж» на проведення капітального ремонту сільської школи за 7,45 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Заплановано утеплення та ремонт будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у                                 с. Олександрівка Слов’янського району Донецької області. Будуть проведені демонтажні роботи, замінена система освітлення та опалення, будуть капітально відремонтовані покрівля, водозливна система, підлога, замінені вікна, утеплять фундамент, проведуть зовнішні опоряджувальні роботи та інше. Загальний строк виконання робіт – 120 календарних днів.

В якості обґрунтування застосування неконкурентної процедури замовник послався на те, що він двічі відміняв торги через відсутність достатньої кількості пропозицій (за законом пропозицій має бути не менше двох). Єдиним учасником, який подавав свою пропозицію, було ПрАТ «Промстроймонтаж». Також, в своєму обґрунтуванні Департамент окремо послався на погодження застосування неконкурентної процедури головою Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським.

Згідно завантаженої в систему «Прозорро» довідки «про наявність та склад інженерно-технічного персоналу», підписаною в.о. генерального директора Сухіним В.М., з інженерно-технічного персоналу у підрядника працює лише один працівник – «виконавець робіт» Микола Павленко. Сам в.о. генерального директора Валерій Сухін згідно офіційних даних реєстру юридичних осіб працює в товаристві за сумісництвом з чотирьохгодинним робочим днем. Згідно іншої довідки – підрядник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників.

Кінцевими бенефіціарними власниками зареєстрованого в Краматорську «Промстроймонтаж» є Костянтин Машненков та Надія Внукова. Машненков відомий як екс-депутат Донецької облради і один із батьків-засновників Партії регіонів у Краматорську. У пресі Машненкова свого часу називали квотою екс-генпрокурора Віктора Пшонки на місцевих виборах, а також нібито його кумом.

У сферу впливу Машненкова входять компанії «Вестастрой», «Промстроймонтаж», «Астрон» (торгові центри), «Медіагруп Нові Проекти» та інші.

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