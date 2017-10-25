Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

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Служба автомобільних доріг у Львівській області 12 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий за 232,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч трасу відремонтують на ділянці км 49+790 – км 78+591 довжиною 28,801 км у середньому по 8,07 млн грн. за кілометр.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Виконають фрезерування, влаштують асфальтобетонне покриття, влаштують узбіччя і кювети, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Гарантійний строк на дорожній одяг становить вісім років, а на асфальтобетонне покриття – три роки.

Передбачено забезпечення виконання договору, а саме банківська гарантія в розмірі 2%.

На заробітну плату піде 1,13 млн грн., тобто піввідсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 298 тис грн.

Ціна угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 232,75 млн грн.

Єдиним конкурентом було «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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