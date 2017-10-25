НОВИНИ

25.10.2017

Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Суд скасував арешт готівки на $100 тисяч, вилученої у судді ВАСУ під час обшуку

Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

Поліція замовила автомобілів Skoda на 149 мільйонів з незаконною повною передоплатою

Топ-5 непокараних адвокатів, які затягували судовий процес у 2017-ому

24.10.2017

Мінекономіки пропонує законом вивести в тінь всі грошові потоки державних зброярів (документи)

Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Президентське керівництво «Укроборонпрому» злило 100 мільйонів на «прокладку» менеджера Порошенка

Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Улюбленець Міноборони «Талан» проганяє мільйони через «прокладки», – поліція

Залізниця за мільярд замовила «Елементу» дизель дешевше від ринку, але без формули

Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Суд скасував арешт готівки на $100 тисяч, вилученої у судді ВАСУ під час обшуку

25 Жовтня 2017

Суд скасував арешт готівки, вилученої під час обшуків у квартирах та службовому кабінеті судді Вищого адмінсуду України Олега Голяшкіна. Про це свідчить ухвала слідчого судді Галицького райсуду м. Львова Наталії Зубачик від 6 жовтня.

Скасовано арешт, який був накладений 19 серпня, з готівкових коштів $98 тис, 5225 євро, 430 фунтів стерлінгів. Гроші були вилучені 09.08.2017 детективами НАБУ під час обшуку в об’єднаних між собою квартирах по вул. Лаврська у Києві, що оформлені на матір судді, а також $ 1 тис, які вилучені 09.08.2017 детективами НАБУ під час обшуку службового кабінету судді Голяшкіна у ВАСУ.

Слідчий суддя вказала, що НАБУ не надало їй жодних доказів того, що вилучені кошти можуть містити на собі сліди злочину, а також того, що ці гроші використовувались для проведення слідчих дій.

Вона вказала, що не отримала підтвердження того, що Голяшкіну повідомлено про підозру по ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) та чи проведено будь-які слідчі дії у даному кримінальному провадженні. При цьому вона додала, що санкція вказаної статті не передбачає конфіскації майна або спеціальної конфіскації.

Також, слідчий суддя зазначила, що з часу вилучення грошей детективи мали достатньо часу для проведення будь-яких слідчих дій щодо з’ясування про те, чи мають вони значення у даному кримінальному провадженні.

Зауважимо, що детектив у судовому засіданні заперечував проти зняття арешту з вилучених коштів, оскільки ще тривають слідчі дії, встановлюються обставини провадження, а вилучені кошти є речовими доказами. При цьому він наголосив, що дружина Голяшкіна підтверджувала, що всі ці гроші є їх власністю.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 19 серпня арешт на вказані кошти слідчий наклала слідчий суддя Наталія Зубачик. При цьому вона спиралася на те, що ці гроші визнано речовими доказами та можуть містити на собі сліди злочину.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.10.2017

Львів Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Миколаїв Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Дніпро Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

Львів МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

Донецьк «Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

24.10.2017

Київ Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Донецьк Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Донецьк Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Дніпро Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

23.10.2017

Запоріжжя Одесити виграли півмільярда на таємний ремонт дороги у Запорізькій області, виписаний під лідерів

Київ «Київводоканал» за мільйон купив хлоритд̶ натрію по 85 гривень за кіло – вдвічі дорожче від ринку (додано)

Дніпро Шукаючи крадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула&Ко, причетних до різних оборудок

Запоріжжя Клерк з Мінкульту відбувся штрафом за вимагання у підприємця 60 тисяч гривень за землю у «Хортиці»

22.10.2017

Чернівці Румуни вперше виграли 145 мільйонів на ремонт дороги на Буковині за суперечливими цінами

20.10.2017

І-Франк Оточення Продивуса виграло у «приватівця» 120 мільйонів на міст у Франківську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ