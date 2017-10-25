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Поліція замовила автомобілів Skoda на 149 мільйонів з незаконною повною передоплатою

25 Жовтня 2017

Національна поліція України 11 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Єврокар» автомобілів спеціалізованого призначення на 149,09 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 22 грудня поставлять 400 автомобілів Skoda Rapid Active 1.6MPI/81kw із бензиновим двигуном Євро 5 по 373 тис грн.

Після розкриття пропозицій у вересні екс-замдиректор «Укргазвидобування» Олексій Тамразов писав, що роздрібна ціна таких автомобілів без додаткового обладнання складає 370 тис грн. Зараз їх можна знайти у відкритому продажу по 388 тис грн.

Автомобілі будуть пофарбовані за схемою поліції та оснащені фронтальними подушками безпеки водія і переднього пасажира, кондиціонером, системою курсової стійкості, антиблокувальною гальмівною системою, а також додатково радіостанцією Vertex Standart VX 2200 і сигнально-гучномовним пристроєм Ultra Slim 108 Led.

Гарантійний строк становить два роки.

Передбачено повну передоплату протягом 10 банківських днів з дати підписання договору із посиланням на абзац другий підпункту 3 пункту 1 постанову Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117. У вказаному абзаці йде мова про передоплату на строк не більше трьох місяців при закупівлі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Імовірно, замовник мав на увазі абзац другий підпункту 2 пункту 1 про аванс у розмірі 50% на два місяці щодо товарів для військових формувань, пов’язаних з відновленням озброєння та військової техніки у 2014 році. Однак закупівля автівок для поліції також не підпадає під це визначення.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 151,80 млн грн.

Столичний «Єврокар» отримав замовлення без конкуренції. Його засновниками є компанія «Кастел Холдінг АПС» (Данія) і ТОВ «Арсенал-Інвест», записана на Ігоря Бевського і його ж ТОВ «Простір Капітал», а бенефіціаром – Олег Боярин.

Замовник завантажив нинішній договір на тиждень пізніше від встановленого законом строку через технічний збій, підтверджений листом-роз’ясненням від ДП «Прозорро».

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