«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

ДП «Мирноградвугілля» 17 жовтня за результатами відкритих торгів уклало з ТОВ «Захистпром трейд» договір поставки саморятівників та регенеративних патронів на 27,10 млн грн. Про повідомляється в системі «Прозорро».

Буде поставлено 2500 саморятівників та 1000 регенеративних патронів. Згідно з договором, один саморятівник ШСС-1П KS коштуватиме 9,5 тис. грн, а регенеративний патрон до учбового саморятівника – 3,34 тис. грн. При цьому, на ринку такі ж саморятівники у роздріб можна придбати за 3,9 тис. грн. (у 2,4 рази дешевше).

Нагадаємо, у травні «Львіввугілля» скаржилося на завищену вартість саморятівників, зазначаючи, що порівняно з цінами у Росії (2 824 грн), вимушені платити втричі дорожче.

Єдиним конкурентом «Захистпром трейд» на аукціоні з дорожчою ціновою пропозицією на 10,2 тис. грн (0,04%) було ТОВ «ДТК-Трейдінг» мешканки Краматорська Надії Черкас. Саме ця фірма була конкурентом «Захистпром трейд» при закупівлі за цінами вище ринкових само рятівників ДП «Львіввугілля».

«Захистпром трейд» засноване у Києві наприкінці 2016 року. Першою власницею фірми була прописана у Вугледарі на Донеччині Веста Гайдук, а у вересні цього року фірму перереєстрували на мешканців окупованого Донецька – Сергія Ракітянського (99%) та Сергія Кулакова (1%).

Відомо, що Веста Гайдук працювала на вугледарській Шахті «Південнодонбаська №3», що раніше входило до складу «Донецької вугільної енергетичної компанії» (ДВЕК), яка залишилася на окупованій терористами території Донецької області. Там же працював її чоловік Олег Гайдук.

Щодо нинішнього основного контролера «Захистпром трейду» Сергія Ракітянського, то раніше він працював у ТОВ «Альфа-спорт», скандального донецького забудовника Ігоря Поберія. На Сергія Кулакова зареєстрована частка ТОВ «Спецтранс», де іншими співвласниками є його батько та брат – Віктор та Костянтин Кулакови. Контактний номер підприємства (0623829927) співпадає зі зв’язковим номером ТОВ «Компанія «Гірничі машини»» (раніше – ТОВ «ІСС»), що нині зареєстроване на панамський офшор «Севард Трейдінг ІНК.» (Sevard Trading INC.). Останнє входить в орбіту впливу Рината Ахметова. Керівником фірми є Юлія Рибалка, відома як бухгалтер холдингу Ахметова й контактна особа ПрАТ «НВК «Гірничі машини» Ахметова. Раніше компанія «Гірничі машини» була зареєстрована на згадуваних Костянтина та Віктора Кулакових.

З початку року «Захистпром трейд» отримало державних підрядів на 83,33 млн грн.

З серпня 2016 року генеральним директором ДП «Мирноградвугілля» є Віталій Довгаль, колишній очільник ТОВ «Шахта «Садова» (2007-2010), власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина. З е-декларації Довгаля відомо, що раніше він також працював у ДП «Завод порошкової металургії».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Вугілля