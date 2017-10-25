НОВИНИ

25.10.2017

Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Суд скасував арешт готівки на $100 тисяч, вилученої у судді ВАСУ під час обшуку

Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

Поліція замовила автомобілів Skoda на 149 мільйонів з незаконною повною передоплатою

Топ-5 непокараних адвокатів, які затягували судовий процес у 2017-ому

24.10.2017

Мінекономіки пропонує законом вивести в тінь всі грошові потоки державних зброярів (документи)

Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Президентське керівництво «Укроборонпрому» злило 100 мільйонів на «прокладку» менеджера Порошенка

Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Улюбленець Міноборони «Талан» проганяє мільйони через «прокладки», – поліція

Залізниця за мільярд замовила «Елементу» дизель дешевше від ринку, але без формули

Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

25 Жовтня 2017

ДП «Мирноградвугілля» 17 жовтня за результатами відкритих торгів уклало з ТОВ «Захистпром трейд» договір поставки саморятівників та регенеративних патронів на 27,10 млн грн. Про повідомляється в системі «Прозорро».

Буде поставлено 2500 саморятівників та 1000 регенеративних патронів. Згідно з договором, один саморятівник ШСС-1П KS коштуватиме 9,5 тис. грн, а регенеративний патрон до учбового саморятівника – 3,34 тис. грн. При цьому, на ринку такі ж саморятівники у роздріб можна придбати за 3,9 тис. грн. (у 2,4 рази дешевше).

Нагадаємо, у травні «Львіввугілля»  скаржилося на завищену вартість саморятівників, зазначаючи, що порівняно з цінами у Росії (2 824 грн), вимушені платити втричі дорожче.

Єдиним конкурентом «Захистпром трейд» на аукціоні з дорожчою ціновою пропозицією на 10,2 тис. грн (0,04%) було ТОВ «ДТК-Трейдінг» мешканки Краматорська Надії Черкас. Саме ця фірма була конкурентом «Захистпром трейд» при  закупівлі за цінами вище ринкових само рятівників ДП «Львіввугілля».

«Захистпром трейд» засноване у Києві наприкінці 2016 року. Першою власницею фірми була прописана у Вугледарі на Донеччині Веста Гайдук, а у вересні цього року фірму перереєстрували на мешканців окупованого Донецька – Сергія Ракітянського (99%) та Сергія Кулакова (1%).

Відомо, що Веста Гайдук працювала на вугледарській Шахті «Південнодонбаська №3», що раніше входило до складу «Донецької вугільної енергетичної компанії» (ДВЕК), яка залишилася на окупованій терористами території Донецької області. Там же працював її чоловік Олег Гайдук.

Щодо нинішнього основного контролера «Захистпром трейду» Сергія Ракітянського, то раніше він працював у ТОВ «Альфа-спорт», скандального донецького забудовника Ігоря Поберія. На Сергія Кулакова зареєстрована частка ТОВ «Спецтранс», де іншими співвласниками є його батько та брат – Віктор та Костянтин Кулакови. Контактний номер підприємства (0623829927) співпадає зі зв’язковим номером ТОВ «Компанія «Гірничі машини»» (раніше – ТОВ «ІСС»), що нині зареєстроване на панамський офшор «Севард Трейдінг ІНК.» (Sevard Trading INC.). Останнє входить в орбіту впливу Рината Ахметова. Керівником фірми є Юлія Рибалка, відома як бухгалтер холдингу Ахметова й контактна особа ПрАТ «НВК «Гірничі машини» Ахметова. Раніше компанія «Гірничі машини» була зареєстрована на згадуваних Костянтина та Віктора Кулакових.

З початку року «Захистпром трейд» отримало державних підрядів на 83,33 млн грн.

З серпня 2016 року генеральним директором ДП «Мирноградвугілля» є Віталій Довгаль, колишній очільник ТОВ «Шахта «Садова» (2007-2010), власниками якого називають Олександра Толстоухова та Сергія Стецурина. З е-декларації Довгаля відомо, що раніше він також працював у ДП «Завод порошкової металургії».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.10.2017

Львів Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Миколаїв Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Дніпро Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

Львів МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

Донецьк «Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

24.10.2017

Київ Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Донецьк Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Донецьк Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Дніпро Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

23.10.2017

Запоріжжя Одесити виграли півмільярда на таємний ремонт дороги у Запорізькій області, виписаний під лідерів

Київ «Київводоканал» за мільйон купив хлоритд̶ натрію по 85 гривень за кіло – вдвічі дорожче від ринку (додано)

Дніпро Шукаючи крадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула&Ко, причетних до різних оборудок

Запоріжжя Клерк з Мінкульту відбувся штрафом за вимагання у підприємця 60 тисяч гривень за землю у «Хортиці»

22.10.2017

Чернівці Румуни вперше виграли 145 мільйонів на ремонт дороги на Буковині за суперечливими цінами

20.10.2017

І-Франк Оточення Продивуса виграло у «приватівця» 120 мільйонів на міст у Франківську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ