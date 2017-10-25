НОВИНИ

25.10.2017

Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Суд скасував арешт готівки на $100 тисяч, вилученої у судді ВАСУ під час обшуку

Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

«Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

Поліція замовила автомобілів Skoda на 149 мільйонів з незаконною повною передоплатою

Топ-5 непокараних адвокатів, які затягували судовий процес у 2017-ому

24.10.2017

Мінекономіки пропонує законом вивести в тінь всі грошові потоки державних зброярів (документи)

Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Президентське керівництво «Укроборонпрому» злило 100 мільйонів на «прокладку» менеджера Порошенка

Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Улюбленець Міноборони «Талан» проганяє мільйони через «прокладки», – поліція

Залізниця за мільярд замовила «Елементу» дизель дешевше від ринку, але без формули

Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

25 Жовтня 2017

Міністерство внутрішніх справ ініціювало безоплатну передачу йому санаторію-профілакторію «Едельвейс» в Трускавці Львівської області, який належить ПАТ «Укргазвидобування».

Про це йдеться в проекті розпорядження Кабміну, який виносився на засідання урядового комітету під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва  24 жовтня.

В пояснювальній записці МВС вказало, що санаторій не відносить до об’єктів профільної діяльності  «Укргазвидобування» і не використовується в процесі транспортування та зберігання природного газу. В разі передачі санаторію МВС на його базі буде створено центр з медичної реабілітації поранених та хворих бійців АТО.

При погодженні проекту уряду Міністерство юстиції зауважило, що передача санаторію відбувається в порушення Господарського кодексу, який передбачає, що відчуження майна здійснюється на основі рішення його власника. Але в доданих до проекту уряду документах таке погодження від «Укргазвидобування» відсутнє.

Натомість є витяг з протоколу засідання 30 червня правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» – одноосібного акціонера «Укргазвидобування», де було прийнято рішення про продаж за ринковими цінами землі та будівлі санаторію «Едельвейс» за погодженням з Кабміном.

В презентованих урядових документах міститься копія засідання правління «Нафтогазу», з якого відомо, що «Укргазвидобування» само ініціювало продаж санаторію. Кошти від продажу майна держкомпанія планувала використати для своєї господарської діяльності. В протоколі засідання правління «Нафтогазу» вказано, що первісна загальна вартість «Едельвейсу» складала 15,47 млн грн. На сайті санаторію вказано, що він був відкритий в 2002 році. В перерахунку на середній курс гривні до долара в 2002 році вартість його будівництва склала $2,90 млн. Зараз «Укргазвидобування» вказує, що нинішня залишкова вартість санаторію 15,14 млн грн., або $569 тис.

Санаторій «Едельвейс» знаходиться в Трускавці, на вул. Л. Курбаса 11 та 11/1. Кадастровий1 номер земельної ділянки – 4611500000:03:007:0047.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»
25 Жовтня 2017

Кримінальне паливо: чому САП дозволила затримання в Міноборони, але не дозволила в «Укрзалізниці»?
18 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.10.2017

Львів Турки виграли в одеситів ще чверть мільярда на секретний ремонт дороги на Львівщині

Миколаїв Виробник томатної пасти про корупцію: «Податківці просили за два дні надати два КАМАЗи документів»

Дніпро Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

Львів МВС офіційно віджимає у «Укргазвидобування» санаторій в Трускавці

Донецьк «Мирноградвугілля» вдвадорога закупило саморятівників на 27 мільйонів

24.10.2017

Київ Екс-директор «Київтранспарксервісу» не віддає ОСББ паркінг, який приносить до 150 тисяч на місяць

Донецьк Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

Донецьк Парк в Слов’янську спроектує фірма, власника якої підозрюють у фіктивному будівництві ВОПу на кордоні з Росією

Дніпро Відбувся штрафом начальник митного поста, який брав хабарі за нестворення підприємцю проблем на митниці

23.10.2017

Запоріжжя Одесити виграли півмільярда на таємний ремонт дороги у Запорізькій області, виписаний під лідерів

Київ «Київводоканал» за мільйон купив хлоритд̶ натрію по 85 гривень за кіло – вдвічі дорожче від ринку (додано)

Дніпро Шукаючи крадене авто, слідчі знайшли мішок печаток фірм Вілкула&Ко, причетних до різних оборудок

Запоріжжя Клерк з Мінкульту відбувся штрафом за вимагання у підприємця 60 тисяч гривень за землю у «Хортиці»

22.10.2017

Чернівці Румуни вперше виграли 145 мільйонів на ремонт дороги на Буковині за суперечливими цінами

20.10.2017

І-Франк Оточення Продивуса виграло у «приватівця» 120 мільйонів на міст у Франківську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ