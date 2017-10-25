Дилер «Південмашу» продав Дніпру тролейбуси за 67 мільйонів, викинувши «Еталон» за довідку

КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради 23 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Літан» тролейбусів на 66,71 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Придбали 12 низькопідлогових тролейбусів Дніпро-Т203 виробництва ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова» по 5,56 млн грн.

Тролейбуси довжиною 12 м на 100-107 осіб будуть виготовлені не раніше 2017 р., оснащені інформаційною системою, системою кнілінгу, відеореєстратором, кондиціонерами в салоні й кабіні та пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями. Гарантійний строк становить рік або 100 тис км пробігу.

У липні КП «Чернігівське тролейбусне управління» купило 11-метрові низькопідлогові тролейбуси Еталон Т12110 на 101-105 осіб з кондиціонером у кабіні, розетками, камерою відеонагляду в салоні, Wi-Fi-роутером і відеореєстратором на 40% дешевше – по 3,95 млн грн.

А в червні КП «Київпастранс» замовило 12-метрові низькопідлогові тролейбуси Богдан Т70117 на 93 осіб з автономним ходом 1 км, кондиціонерами в салоні й кабіні, системою відеонагляду та інформаційною системою на 8% дешевше – по 5,15 млн грн.

Нині передбачено аванс 70% за першу партію з двох тролейбусів протягом 7 банківських днів після заявки та її поставку протягом 45 днів. Решту партій поставлять протягом 30 днів після такого ж авансу. При цьому вказано строк поставки – до кінця 2017 р., а строк дії договору – до березня 2018 р. або до повного виконання зобов’язань.

Ціна угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 67,20 млн грн.

Допущеними конкурентами були ТОВ «Окраїна» Олександра Рибальченка і ТОВ «УкрЄвроМАЗ» Ірини Саханди, яким керує Богдан Саханда. Останній у 2015 р. йшов у Вишневу міськраду Київської області від партії «Сила людей».

Натомість ТОВ «Чернігівський автозавод» не допустили до аукціону через відсутність низки пунктів у «Інформації про технічні та кількісні характеристики тролейбусів Еталон Т12110», хоча вони були викладені в інших документах технічної частини пропозиції. Фірма поскаржилась в АМКУ зокрема на неправильний код CPV «Рейковий рухомий склад», розмитий строк поставки та вимогу наявності сервісного центру в Дніпрі, однак потім відкликала скаргу.

«ТД «Літан» належить Дмитру Науменку та Олегу Сухову.

Ці двоє також були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва «Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП «Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс-депутат Донецької міськради від Партії регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня 2013 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.

Науменко з Дмитром Рученком і Наталією Павловою володіють ТОВ «Дуотранс».

Нагадаємо, у березні 2016 р. було відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 р. посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів Man за нібито завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні 2016 р. суд надав слідчому доступ до документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Транспорт