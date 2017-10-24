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Улюбленці «Селидіввугілля» розіграли закупівлю комбайнів за 25 мільйонів

24 Жовтня 2017

Державне підприємство «Селидіввугілля» (м. Селидове, Донецька обл) 18 вересня за результатами відкритих торгів уклало угоди з ТОВ «Тред-Юніон Форм» на поставку комбайнів р» на загальну суму 24, 60 грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Було укладено дві угоди на закупівлю двох комбайнів КСП-32 після капітального ремонту для шахт «Котляревська» (раніше – «Росія») та «Курахівська». Вартість кожної машини – 12,30 млн грн.

Олександр Ровенський

«Тред-Юніон Форм» було зареєстроване в липні 2015 р. в Києві зі статутним капіталом 100 грн. Раніше учасниками товариства значилися Віталій та Данило Єгорченко з Хрестівки (колишнє Кіровське Донецької обл.), які в серпні 2016 р. переоформили фірму за договором купівлі-продажу на адвоката з окупованої Горлівки Олександра Ровенського, призначивши його також директором товариства. Ціна продажу підприємства склала 100 грн.

На своїй сторінці в Facebook Фейсбук Ровенський називає себе керуючим партнером адвокатського об’єднання «Лекс Ест», яким він володіє спільно з Андрієм Сєдовим з Селидово. Андрій Миколайович Сєдов за часів Януковича входив до керівних органів ПАТ «СКТБ «Комплекс». Ця фірма з угрупування Юри Єнакіївського постачала труби для «Укргазвидобування» і за ті поставки податківці порушували справи.

На Ровенського також зареєстровані ТОВ «Конкорд-Трейдінг», «Гелексі ЛТД» (обидва – спільно з Олександром Машошиним з окупованого Єнакієво), ТОВ «Український світ будівництва» (спільно з Олександром Танцюрою з Ясинуватої), та дві донецькі юрфірми, що перебувають в стані припинення через неподання податкової звітності – «Інвест-Консалтінг» та «Дофін» (спільно з Катериною Несвіт).

Ровенський є практикуючим адвокатом. Після переоформлення в серпні 2016 р. «Тред-Юніон Форм» на Ровенського, фірма почала отримувати держзамовлення від ДП «Селидіввугілля». На цей час підприємство уклало з фірмою угод на 106,64 млн грн., це 93% від всіх отриманих «Тред-Юніон Форм» замовлень.

Візуальне порівняння договорів, підписаних між «Селидіввугілля» та «Тред-Юніон Форм», та інших документів, поданих товариством у складі пропозиції, дозволяє помітити значну різницю в підписах керівника «Тред-Юніон Форм».

Порівняння підписів Ровенського

Єдиним конкурентом «Тред-Юніон Форм» на торгах був інший «улюбленець» шахтарів –  ТОВ «Доненергоекспорт», яке по обом процедурам запропонувало ціну на 0,5% вищу. В ході електронних аукціонів учасники не зробили жодного кроку на пониження ціни. При цьому, обидва учасники завантажили свої документи в систему «Прозорро» 21 серпня у вечорі, з незначним розривом у часі.

ТОВ «Доненергоекспорт» раніше знаходився в Горлівці Донецької області, а після окупації міста був переоформлений в Києві. Засновницею є Наталя Горностаєва з Горлівки, а директором – Валентин Горностаєв.

Ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Причому її єдиним конкурентом було ТОВ «Трейдінвестпром» Романа Коломойця, чий контактний телефон (062) 338-05-03 співпадав із телефоном асоціації ДРФЦ з групи Олександра Януковича.

Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» тоді був Віталій Кропачов, якого зараз називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

У 2016 році на одну з посад у ДП «Селидіввугілля» у якості  представника Віталія Кропачова був призначений Степан Євсюков. Євсюков працював у ДП «Київ-Дніпровське МППЗТ», де працював і рідний брат Кропачова Олександр.

З січня 2017 року «Доненергоекспорт» підписав з «Селидіввугілля» 98 договорів на суму 260,70 млн грн. За даними системи «Прозорро», загальна сума цьогорічних договорів фірми з вугільними підприємствами Донбасу, станом на 20 жовтня, становить 470,32 млн грн.

З довідки, яку «Доненергоекспорт» завантажує в систему «Прозорро», вбачається, що на підприємстві працює 4 (чотири) працівники (включно з директором), а для виконання поставок продукції нібито залучаються співробітники на підставі «договорів».

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